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柯文哲組台灣民眾黨 「他」去年就神預言

女子獨旅尼泊爾／只要夠渴望，沒有到不了的地方

2019-07-31 22:00背包客棧

【作者:Irisspace】

圖／背包客棧
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▌關於出發

一個人的尼泊爾旅程，怎麼回想都是個唐突的決定。

萌生這個想法的時候就像腦海中突然飄來一片霧，不是太沉重，也不會擋住前方的路，只要等它散去了，就只是另一個稍縱即逝的想法罷了。可這片霧始終沒有散去，甚至每天沈積一些，最後成了一團積雲，鼓譟著要我正視自己的思緒，正視心裡渴望出發的聲音。

「我真的該出發嗎？」我每天問自己，至少十次，十次我都告訴自己：妳太衝動了。

機票網頁來回刷過好幾次，機票每隔一天就漲一些，彷彿是種警示，再告訴自己，妳真的、真的太衝動了。

那天下午為了躲雨跑進一間百貨公司，華麗的玻璃門內外是兩個世界，一個烈雨狂嚎、烏雲密佈，一個高雅清靜、金碧熒煌。走在裡頭也不是真的要買什麼東西，胡亂地走，擦身一個又一個兩三坪大的櫃位，每個都是成千上萬、都是那麼精緻的東西。一千塊錢的口紅，五萬塊的包包，十幾萬的首飾，鈔票貼出來的光芒。我突然覺得自己很好笑，覺得身邊的一切都很好笑，很虛無、很不必要，那麼多的錢就是買這些東西嗎？為什麼要買這些東西？我對這世界的渴望和追尋，居然被我用這麼荒謬的標準去否定。

於是心中的積雲終於下成了一場大雨，匯成一條帶領我航向遠方的河。訂了機票，立刻安排了幾個能在旅程中完成的工作案件拉平開支，其實在寬闊的世界面前一切沒那麼難，其實很多時候只需要一個想法、一個畫面來帶領自己前進。

夠渴望，就能啟程。

夠相信，就能抵達。

太多的猶豫反而是種消耗，

出發吧。

▌TPE—KUL—KTM

五個小時的飛行，抵達吉隆坡，一杯冰拿鐵的轉機時間，又搭上另一班飛機前往加德滿都(Kathmandu)，未知之地。

在晚霞的目送下起飛。

總在前往一個地方的班機上，就能多少感受到目的地的氛圍。

飛往吉隆坡的航班安靜且有秩序，也可能是因為人少。我獨自一人享有整排座椅，中規中矩。

飛往加德滿都的班機擁擠、緩慢。光是踏上飛機就花了好一段時間。婦人抱著懷中的嬰兒和座位上的男人聊天；背著大背包的外國男子望著擁擠的置物箱一籌莫展；後方不耐煩的旅客發出嘖嘖聲；空服員前後奔走地管理秩序；已入座的乘客凝視著狹窄走道上的人潮，靜靜觀看這一場與他們如此接近卻又毫不相干的混亂，臉上沒有不耐煩，多一點的是好奇。

在走道上進退兩難，感受到無數雙眼神的吸付，也毫無掩飾地看回去。像是一種對等且合理的觀察。你是誰？你哪裡來？你為什麼要去加德滿都？

圖／背包客棧
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▌他們口中的家鄉

三月份的加德滿都，Nam說我來的時機正好，再晚一些觀光季就要開始了，來自世界各地的遊客前來征服尼泊爾一座又一座的高山，熱鬧也壅擠。

現在有陽光，有涼風，有尚不淤塞的街道，唯一無法改變的大概是漫天塵土飛揚、交通無章。

Nam是原先要接待我的Airbnb宿主，二十出頭歲的年輕人，老家住在離加德滿都五小時車程的山間村落，這兩年來到加德滿都的旅行社做登山嚮導。

原來約了要和他一起返鄉住上幾天，可惜他臨時排不開工作，最後我們約在加德滿都的一間餐廳裡碰面，他哥哥在那兒當廚師。

沒有客人的午後，我們三人坐在二樓的露台上，他兩兄弟一人一句和我說起家鄉的樣子，寬闊的山間平地、潺潺的溪水、地震後重建的家園、好客的父母、熱情的鄰居、傳統的菜餚、沒有光害的星空，樸樸實實的生活。...

原文出處：女子獨旅尼泊爾｜只要夠渴望，沒有到不了的地方

延伸閱讀：土耳其｜被誤解的人們啊，我為你們書寫

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