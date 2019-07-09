暑假何處去？亞洲超人氣親子旅行地點大公開，帶寶貝來這兒放電就對了！

2019-07-09 16:41 聯合線上 文／劉鎮



趁著暑假期間，規劃一次全家出遊，鳥先生就很推薦菲律賓的薄荷島唷！ 圖／鳥先生 提供 分享 facebook

暑假到了！你準備好怎麼消磨這兩個月？今年別只窩在家看電視殺時間了，不如收拾行李和孩子一起出門看世界吧！現在帶小孩出國並不算是個太困難的挑戰，只要選對地點、排好行程，就能和寶貝有個輕鬆又充實的假期。還沒決定去哪兒沒關係，小編就來推薦五個亞洲最適合親子旅行的地點，從都市到海島、古蹟到樂園，包準讓孩子玩得開心，爸媽也能好好放鬆休息。

【馬來西亞：吉隆坡、蘭卡威】馬來西亞的氣候、語言、飲食都和台灣很相近，華人佔比也有20％左右，台灣人到當地溝通相當方便，知名親子部落客Kisplay就推薦首次帶寶貝出遊的家長可以選擇吉隆坡，不僅戶外知名景點夠多，就連室內景點特色也很豐富，小朋友絕對不怕無聊，只怕還玩不夠。例如曾被評定為「世界最佳親子旅遊娛樂中心」的「KidZania兒童職業體驗樂園」，就很適合4-14歲小朋友遊玩，可進行角色扮演、體驗各種職業工作項目；另一位親子部落客Sunny爸則推薦馬來西亞國家動物園，多達450種哺乳動物、鳥類、爬蟲類、兩棲動物以及魚類等，全家大小可以盡情消磨一整天都沒問題。

Kisplay帶著女兒到吉隆坡粉紅清真寺一遊。 圖／Kisplay 提供 分享 facebook

Sunny爸則帶著一家五口前往位於吉隆坡的馬來西往國家博物館。 圖／Sunny 提供 分享 facebook

蘭卡威是許多馬來西亞人週末度假的小島，從吉隆坡搭船或搭飛機都可到，來到蘭卡威可以讓孩子盡情地親近大自然，沙灘、陽光、海水、游泳、浮潛、海釣等，還有豐富的水上活動，都能讓寶貝大放電玩到不亦樂乎，當然爸媽也能悠哉地喝茶吃點心，享受傍晚日落之美，在蘭卡威悠閒永遠是度假的主旋律。

在蘭卡威隨處可見沙灘，小朋友只要遇到沙子就會超開心，把爸媽也可趁機休息。 圖／Sunny 提供 分享 facebook

【菲律賓：宿霧、薄荷島】帶著寶貝搭飛機，如果飛行時間過長，就很容易造成孩子因無聊而開始哭鬧，而飛行時間只需要短短兩個小時就可抵達的宿霧就非常適合家長帶著小寶貝一同前往，而且可以再安排到宿霧旁的薄荷島一遊，也是小編很推薦給家長們的玩法。來這裡可以登上世界十大奇景之一「巧克力山」，夏天遠遠的看群山宛如一顆一顆巧克力，「巧克力山」一名由此而來；也可以和全世界最大哺乳類動物鯨鯊共遊，豐富的海底美景絕對是寶貝暑假作業中的一幅美麗篇章。知名親子部落客鳥先生就超推薦薄荷島，潔白如雪的沙灘可以讓寶貝放肆地大奔跑，而且可挑選有專屬保母服務的飯店，由保母分攤照顧小孩的繁雜瑣事，爸媽更能好好享受這濃濃熱帶度假氣息！

薄荷島的飯店保母服務讓鳥先生＆鳥夫人讚不絕口。 圖／鳥先生 提供 分享 facebook

【日本：名古屋】名古屋除了是購物天堂，也非常適合全家一起出遊！必去景點有日本樂高樂園，喜歡樂高積木的寶貝絕對可在樂園裡玩到關門還不想回家；鈴鹿賽車場也是好玩到翻天，可讓小孩開遍汽車火車摩托車，還能體驗F1專用賽道，當然還有知名的名古屋水族館、可口可樂工廠、愛‧地球博紀念公園等等，名古屋絕對令你來了還想再來的城市之一。

名古屋水族館，海豚表演秀。 圖／聯合線上 劉鎮 提供 分享 facebook

名古屋水族館內可愛的殺人鯨。 圖／聯合線上 劉鎮 提供 分享 facebook

到了名古屋水族館，可觀賞海豚表演秀、殺人鯨、還有成千上萬的沙丁魚奇景。 圖／聯合線上 劉鎮 提供 分享 facebook

至於帶寶貝出國旅行，要怎麼挑選優質的航空公司呢？Kispaly、Sunny爸及鳥先生都不約而同推薦AirAsia，更彈性且更平價的飛行選擇，讓許多精打細算的爸媽能用少少的預算，就能規劃出高CP值的旅程。別以為AirAsia是廉航所以服務就會打折扣唷！其實AirAsia對於家庭客的服務格外用心，例如台灣飛吉隆坡機上就有販售小朋友的玩具及繪本，幫助爸媽安撫小孩無聊的情緒；若搭乘A330機型第一排位置，還可放置嬰兒提籃，讓寶寶在飛行中安穩入眠。

如果有帶小小Baby的朋友，建議可搭A330飛機，商務艙1A、1G、1H、特選座位: 16F、17A、34F，這些都可掛嬰兒提藍，讓寶寶安心入睡。 圖／Sunny 提供 分享 facebook

AirAsia服務也非常貼心，如果帶寶寶出國，娃娃車可以直接託運且不算行李重量，如果是更小的寶寶提籃或可折疊式娃娃車，都可直接上機，方便爸媽隨時使用。當然機上餐點也是能讓寶貝吃得滿意開心，台北飛名古屋的航班上，就提供多款獨家美味餐點，像是「名古屋風奶油培根蛋黃醬箕子麵」、「黃金鯱風炸雞翅丼飯」等，濃濃名古屋道地風味在飛機還沒落地就能搶先嚐到呢！

黃金鯱風炸雞翅丼飯一推出就頗受好評，AirAsia貼心地將中段雞翅去骨，更能方便小朋友食用。 圖／AirAsia 提供 分享 facebook

只要事前做好功課，其實帶孩子搭飛機旅行一點也不難！很多人會覺得孩子太小不用帶出國，因為根本不會記得呀！但根據研究指出，孩子6歲前大人陪伴愈多，長大後「學習動機」愈強，雖然會忘記小時候的事，但大人的陪伴會默默內化，對行為產生深遠影響。還有一個很重要的，就是兩歲以下小孩搭機免費，Sunny爸就曾精算過，在寶貝兩歲前所出國的次數，加一加也省下了10多萬呢！

AirAsia目前在亞洲擁有140個航點，相較於歐洲動輒10幾個小時的長途飛行，亞洲城市其實會更適合全家大小一起出國旅行。當然機上的服務與餐點，更是許多家長坐過一次就愛上AirAsia的原因，再加上舒適的座位，讓搭機成為一種享受而不是折磨。

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AirAsia BIG會員優惠價台北直飛航線 台北-吉隆坡 ：單程未稅TWD 1368起 台北-清邁 ：單程未稅TWD 1338起 台北-名古屋 ：單程未稅TWD 1388起 台北-長灘島 : 單程未稅TWD 968起 台北-宿霧：單程未稅TWD 1068起

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