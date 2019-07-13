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一天玩一區！馬來西亞包車自由行 ４大區必玩景點推薦

2019-07-13 09:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

馬來西亞包車玩法推薦

馬來西亞包車玩法:吉隆坡

馬來西亞吉隆坡景點＃1

雙子塔

▲馬來西亞景點-吉隆坡雙峰塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲馬來西亞景點-吉隆坡雙峰塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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雙子塔為馬來西亞最著名的城市地標，也是來到吉隆坡必訪的景點之一！身為全世界最高的雙塔樓，裡面有Suria KLCC百貨廣場、KLCC Aquaria水族館、超市、電影院、美食廣場等，可說是一座兼具生活百貨與娛樂休閒得綜合商場。除此之外，位在41與42層樓之間的觀景天橋，無論白天或是黑夜來這裡，都能將吉隆坡的城市景觀盡收眼底，有機會來到吉隆坡一日遊，絕對要來雙子塔走走哦！

詳細資訊：吉隆坡雙子塔官方網站

馬來西亞吉隆坡景點＃2

布城（太子城）

▲馬來西亞旅遊景點-布城粉紅清真寺。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲馬來西亞旅遊景點-布城粉紅清真寺。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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布城是馬來西亞政府最新規劃的行政中心，整體設計採用智慧化的城市概念建照；貫穿整座布城的綠地公園及湖泊使得環境相當宜人，其中還有不少融合伊斯蘭文化的特色建築，像是：粉紅清真寺、首相府、司法部、斯里柏達納橋等，悠遊其中彷彿置身在一座紅花綠葉相映的花園城市般，非常推薦大家來吉隆坡一日遊時一定要來的新興景點哦！

馬來西亞吉隆坡景點＃3

黑風洞

▲馬來西亞景點-吉隆坡黑風洞。（圖／Tourism Malaysia）
▲馬來西亞景點-吉隆坡黑風洞。（圖／Tourism Malaysia）
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馬來西亞是一個多元種族文化相當豐富的國家，其中黑風洞就是位於吉隆坡郊區最大的一座印度教聖地；來到這爬上272梯級的彩色階梯，映入眼簾的是那獨特的石灰岩洞穴及一尊巨大的43米黃金姆魯加神像，如此壯碩的景觀不禁讓人嘆為觀止；而在黑風洞旁的印度特色商店和風味餐館， 絕對是你來到吉隆坡一日遊時體驗馬來西亞印度文化的最佳景點哦！

馬來西亞吉隆坡景點＃4

雲頂高原

▲馬來西亞景點-吉隆坡雲頂高原。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲馬來西亞景點-吉隆坡雲頂高原。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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接著我們往吉隆坡的北邊前進，搭上東南亞最長與速度最快的纜車線路來到海拔1,865米的雲頂高原，在這氣候涼爽的山頂上設有大型賭場、主題樂園及眾多的高級餐廳，還有豐富的森林景色，可以享受大自然的芬多精沐浴，讓你將心中所有的不愉快都拋諸腦後，是個非常適合全家出遊的吉隆坡景點。

馬來西亞包車玩法:檳城

馬來西亞檳城景點＃1

喬治壁畫街

▲馬來西亞景點-檳城喬治壁畫街。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲馬來西亞景點-檳城喬治壁畫街。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來到馬來西亞的第二大城市－檳城，這座曾多次被評為全球最適宜居城市的古城，有著多元的移民文化融合於此，其中最著名的就是喬治壁畫街了！由立陶宛藝術家Ernest Zacharevic帶領的街頭壁畫風潮席捲整個馬來西亞，也為這座文化遺產古城增添了一點童趣。若有機會來到檳城一日遊，漫步於古城之中絕不能錯過隱藏在巷弄間的獨特壁畫哦！

馬來西亞檳城景點＃2

康華麗絲城堡

▲馬來西亞景點－檳城康華麗絲城堡（圖／Tourism Malaysia）
▲馬來西亞景點－檳城康華麗絲城堡（圖／Tourism Malaysia）
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若說到檳城的多元種族文化，那就不得不提到其中代表英國殖民時期的康華麗絲城堡了，該遺址為1786年使用木材建造而成，並在1808年至1810年的英國殖民期間改建為一座石堡；走在遺址外牆旁、看著圍牆上一座座的大砲及遠方大海，感夠那百年歷史的時光流逝。來到檳城一日遊，想了解不同的種族文化歷史，那就到康華麗斯古堡走走吧！

詳細資訊：康華麗絲城堡官方網站

馬來西亞檳城景點＃3

3D特技藝術博物館

而檳城除了有多元的歷史文化外，也是一座相當新穎的城市，其中的3D特技藝術博物館就是坐落於這座古城中的主題博物館之一。來到這裡，眼前的所有影像都化身成一幅幅有趣的3D畫作，其獨特的概念更是能激發出你我的創造力與想像力，拍出一張張獨特的互動照片；是個非常適合與閨密一同前往的檳城景點哦！

3D特技藝術博物館官方網站

馬來西亞包車玩法:沙巴

馬來西亞沙巴景點＃1

馬里馬里文化村

▲馬來西亞景點－沙巴馬里馬里文化村（圖／Tourism Malaysia）
▲馬來西亞景點－沙巴馬里馬里文化村（圖／Tourism Malaysia）
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馬來西亞除了我們所熟知的西馬外，東馬更是像世外桃源般的存在，而沙巴就坐落其中。位於伊納南森林中的馬里馬里文化村(Mari Mari)，就是遵循了當地的大馬原住民文化，重現其獨特的文化色彩與生活場景。來到這裡讓人猶如穿越到婆羅洲史前世紀，一窺史前大馬原住民的部落生活，相當具有文化意涵；另外你也能在這裡體驗各式的原住民風俗，為你的沙巴一日遊留下畢身難忘的回憶！

馬里馬里文化村官方網站

馬來西亞沙巴景點＃2

神山公園

▲馬來西亞景點－沙巴神山公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲馬來西亞景點－沙巴神山公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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作為馬來西亞第一座世界自然遺產的神山公園，是東南亞的第一高峰，標高4095米，整個生態保育區佔地約754平方公里，孕育著各種稀有的動、植物。而除了繁茂的森林景觀外，這裡還擁有著波令硫磺溫泉、蘭花植物園及奶牛牧場；來到沙巴享受著大自然的自然風光、感受加倍放鬆，更是一個親近大自然的絕佳機會哦！

馬來西亞沙巴景點＃3

東姑阿都拉曼海島公園

▲馬來西亞景點－沙巴東姑阿都拉曼海島公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲馬來西亞景點－沙巴東姑阿都拉曼海島公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而馬來西亞沙巴，除了有獨特的大馬原住民文化外，海洋資源也是其觀光發展的重點之一，由5座小島組成的東姑阿都拉曼海洋公園為當地的第一座海洋型國家公園，身處其中那碧綠透徹的海洋及綿延數公里的白色沙灘，讓人猶如來到了人間天堂。無論你想漫步在潔白細硫的沙灘上，欣賞島上翠綠的原生態環境，又或是參與刺激的水上活動、浮潛等，都是來到海島公園一日遊的最佳選擇哦！

同場加映：馬來西亞＆新加坡一起玩！

而位在馬來半島最南端的新加坡，除了一樣擁有多元的文化外，其知性、藝術、自然及壯觀的建築更打破了大家一般對東南亞的既定印象，現在就繼續跟著小編，一路向南來到新加坡，感受這座城市的無限魅力吧！

新加坡景點＃1

環球影城

說到環球影城，在亞洲除了日本之外，第二座就是位在新加坡了！雖身為全世界佔地面積最小的環球影城，但裏頭的７大主題園區，可說是麻雀雖小，一應俱全呢！而小編會推薦大家來這的最主要原因就是：選擇平日來這遊玩，竟無須等待長長的排隊人龍、盡情地到處玩耍，這可是其他國家的環球影城所辦不到的呢！所以若想體驗刺激的遊樂設施、身處在各電影主題的嶄新項目及欣賞不一樣的表演活動，那麼來到新加坡環球影城一日遊就對了！

新加坡景點＃2

小印度

而說到新、馬雙城，最著名的就是他們的多元文化了，來到新加坡的小印度，映入眼簾的是那濃濃異國風情的繽紛建築、各式美麗的傳統紗麗服飾及香氣逼人的印度美食。沿著主要街道：實龍崗路(Serangoon Rd)就能將小印度的主要景點：竹腳中心、維拉瑪卡里亞曼興都廟、阿都卡夫回教堂、蘇丹清真寺等巡禮一番，也讓我們對印度的文化有了更深一層的了解！來到新加坡，小印度絕對是你的必去景點之一哦！

新加坡景點＃3

濱海灣花園

有著花園城市稱號的新加坡，其濱海灣花園就是該城市的最佳傑作，在佔地面積達101公頃的人工花園內種植了38萬株來自世界不同區域的稀有花卉，整體外觀兼具時尚又帶有夢幻氛圍，而聳立於南園區的擎天樹更是一顆兼具造型、科技及環保的新加坡著名地標呢！

於白天來到這，沐浴在百花盛開的花花世界，入夜後，高聳的擎天樹則會隨著音樂幻化成各種顏色的燈光，絢爛而又夢幻，任誰都會停下腳步，欣賞那懾人的奇幻時刻；來到新加坡，絕不能錯過他們的獨特創意設計帶給你的全新感官享受哦！

濱海灣花園官方網站

無論何時來到新、馬雙城，都有不一樣的驚喜等著你我發掘，除了我們熟悉的日、韓之外，不妨也來新加坡、馬來西亞走走，體驗不一樣的文化洗禮吧！

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馬來西亞新加坡檳城

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