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顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

上色城市舊區！澳門塗鴉先峰林家豪 藝術像新生嬰兒

2019-07-10 08:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

澳門的塗鴉藝術就像一個新生的B a b y ，處處都很新鮮，有很多空間和時間待人去欣賞。」

位在路環安德魯餅店附近的Pat畫作，是戴著小皇冠對人瞇眼笑的討喜狐狸。
位在路環安德魯餅店附近的Pat畫作，是戴著小皇冠對人瞇眼笑的討喜狐狸。
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起源於美國的塗鴉，從60年代開始發展，被說帶有反叛思想的行為藝術；時至今日，街頭塗鴉已在全球各國興起熱潮，從路邊牆面、廢墟荒地走進到藝廊、博物館，於時尚、於娛樂、於文化無不發酵起一定程度的認同。

就連正在澳門以藝術遍地開花的「2019藝文薈澳ARTE MACAU」活動內的響朵街頭藝術節，也已連續3年舉行大型街頭塗鴉藝術活動。在澳門，這股塗鴉風潮開始在巷弄裡嶄露頭角，約莫是1999年回歸前後，在那個沒什麼人認識塗鴉為何的時代，也是造就現在人稱澳門塗鴉先鋒藝術家「P.I.B.G.林家豪」塗繪夢想的啟萌點。

澳門有位出名的塗鴉註解文婆婆，即在這幅韓國畫作旁的鐵桿上下字「德國髮形」，令人會...
澳門有位出名的塗鴉註解文婆婆，即在這幅韓國畫作旁的鐵桿上下字「德國髮形」，令人會心一笑。
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而今，五彩繽紛的街頭藝術作品已逐漸分佈澳門巷弄街區的各個角落，從可以合法進行塗鴉創作的營地大街公園，到南灣．雅文湖畔、氹仔舊城區、司打口及靠近大三巴的俊秀圍等等都有塗鴉藝術融入舊區的活化生色表現，並不定期會有與塗鴉相關的文化活動。在有的用口號或符號文字表達情感、有些以卡通人物或動物彩繪來作吐露作者心聲，都持續用一面面街噴色彩為澳門刻劃出繽紛的街頭故事。

幾罐噴漆、不多加思索，靈感來了畫就對了。
幾罐噴漆、不多加思索，靈感來了畫就對了。
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「澳門塗鴉藝術，對我來說就像個Baby一樣。雖然從事塗繪創作已有一段滿長的時間，但現在塗鴉對澳門人來說還是件很新鮮的事，還有很大空間、還需要很多時間讓更多人去接受了解、去懂得欣賞。」

自言塗鴉對現代人已不陌生的林家豪Pat，回想當初也是憑著一股好奇心而接觸塗鴉，「我中學14歲時常在住的屋邨球場玩滑板，而看到一些葡國人拿着噴漆在牆上畫圖，覺得十分有趣好玩；雖說當時並不知道那是塗鴉，就只是想試一試來畫看看。於是，開始自己買噴漆，不停在家的四周瘋狂的又塗又畫。」從那時起，就深深著迷塗鴉，成為生活的一部分。

林家豪常會在P.I.B.G.屬名旁寫上2038引人猜想，但他笑說這數字其實沒有代...
林家豪常會在P.I.B.G.屬名旁寫上2038引人猜想，但他笑說這數字其實沒有代表任何意義。
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笑稱有閱讀障礙的Pat，從小學國畫、油畫、水彩、雕塑和書法，一直到遇見塗鴉，才發現這是他想要的而自學成才。儘管在創作路上也曾經歷勸戒的阻礙，但仍堅持不懈創作的Pat認為「要做就做到最好、最極致，Don't think, just painting.人生要嘗試，才會知道有什麼；不做就是零、一做就是贏。Keep going的好好享受過程才是重點。」

於是，2000年離開平面設計公司，當起背包客，遊歷澳洲、英國、法國等地，與一票塗鴉愛好者交流並進行創作，而結交許多志同道合的朋友，於2004年組成澳門首個塗鴉藝術團隊GANTZ 5，致力推動塗鴉文化，四處觀摩、參加聯展、舉辦展覽，也投入社區活動，並與國際各大品牌合作，發揚街頭塗鴉也發掘更多塗鴉同好。當然，今年10月的「響朵街頭藝術節」，一定還會有Pat的創作身影出現。

　

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