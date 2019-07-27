大人的旅行！少女優游越南會安

【作者:莉莉張】

圖／背包客棧 分享 facebook

大人，是個很有意思的名詞。

無論年紀多大、遇見了多少事、或是到過多遠的地方，人類在心理上、在無數個決定的當口，好像永遠都曖昧於大人和小孩之間。努力想成為對方，偶爾卻巴不得永遠不要改變，正因為兩者的純粹如此迷人，於是乎這成為一生的課題，學習做個大人、卻也學習做個小孩，做自己不難，做那個自己一直都喜歡的自己，卻從不簡單。

此趟會安之旅之所以用「大人的旅行」做題，除了想分享會安景致帶給我的感想，也想聊聊那些在會安心理轉折的時候。旅行，有時候我會什麼都不想，有時卻愛深掘著自己的另一面，或許沒有什麼時候，比旅行更能讓我能好好和自己對話。

圖／背包客棧 分享 facebook

⑴前往

這是我第二次來到越南，去年的河內之旅短暫，卻片刻都不急、不慌也不忙，時間是自己的，前進與停留也是自己的，生活雖一切好但總難免處在緊張與追求的夾縫間，旅行或成了場場浪漫的逃亡，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。

會安位處越南中部，捷星航空從桃園直飛峴港，再歷經約50分鐘的車程即抵。身為聯合國世遺古鎮，小小的城市不大，卻在近年間吸引了無數觀光客，招牌上除了疑似重音節的越南文，還多了大大的韓文與中文，城市正敞開雙臂迎接觀光，就像家戶門前的燈籠，從前是為防停電，如今僅為了裝飾。

從前的我會擔憂起這樣的景色，觀光化程度其實很難拿捏，拒絕開放有時是民意所向，卻未必是對城市未來的最好方向，而過度開放往往衍生出正反兩極問題，抱住了人潮卻未必留下了錢潮、而留下了錢潮卻可能失去文化的思潮，不知不覺間，歷史已默默下好離手。

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

Q：你也有徘徊於改變與不變的時候嗎？

好比透過外表的進化、職業的變動與交友圈轉移等，努力讓生活過得和現在不一樣，如果能成為星星，是否他人就會捨不得移開目光呢？但夜深人靜時，偶爾卻懷念起過去的日子、曾經的人還有那個好久不見的自己，可能有點蠢、情緒太多、甚至不爭氣，但那些雜雜碎碎、嘮嘮叨叨的日子卻無比自在。

腳板紮實地踩在木地板上，雖不如墊起腳尖優雅、也不足以攀上更高的枝頭，卻時刻都舒適、溫馨也放鬆，人們的眼神也好、自信也好，這種踏實感總是如此確切。

圖／背包客棧 分享 facebook

⑵抵達

中越的六月炎熱潮濕，典型的東南亞夏季，透過車窗玻璃悄悄把沿路景色收牢，觀光化在這裡正以飆車的速度奔馳。

峴港的飯店此起彼落，海景第一排把遊客一車一車搬進來，不遠的前方有整片公墓，飛沙漫天、喇叭聲不絕於耳，忍不住好奇起這座城市的前世今生。樹幹乾涸若垂若倒，土地插滿了鷹架，工人們坐在路邊矮凳大嚥河粉，每次來越南都被城市的衝突所感染，多元性來自歷史軌跡，一致性則似乎歸根於未來發展方向，旅行就是四處看看，然後想一想，靜下心來。

越接近會安古城，車道越發擁擠，好險老天賞臉給了我們幾日的大晴天，會安的人行道是高起的車道，對手還是摩托車，這裡是越南你知道的。入住的飯店距離老城僅五分鐘步行，會安的飯店與Spa館非常之多，高CP值反映了高度競爭，莫名被升等到市景套房，推開窗就被眼前的十字入口收服。

***

LaResidencia.ALittleBoutiqueHotel&Spa...

原文出處：大人的旅行 | 越南會安

延伸閱讀：蘭嶼 | 不忘

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」