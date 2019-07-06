馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

馬來西亞檳城文化介紹

檳城又稱為檳州，為馬來西亞的第二大城，也是經濟發展的重鎮之一；早在西元18世紀，來自中國華南地區的華人就大批移民至此建立家園、再加上後來移居的印度人、歐洲人及原有的馬來人創造出這片土地上的多元文化。

走在馬來西亞檳城街頭，沿途都能看見不同種族的建築融合；其飲食文化也是來到這的一大重點，蝦麵、亞參叻沙、肉骨茶、蠔煎、炒粿條、煎蕊等，光用想的就讓人垂涎三尺；更重要的是在這裡除了中、英文外連閩南語都能使用，讓來自台灣的我們感到格外親切。如此迷人的多元文化融合於此，絕對是你一生中必定要來的城市之一！

馬來西亞檳城交通方式介紹

馬來西亞檳城交通方式＃1

公車

來到馬來西亞檳城，公車可說是最簡單的方式能讓你遊遍這座古城了！在這裡除了以光大大廈為中心行駛的一般公車外，還有專為遊客設計的免費

觀光巴士CAT（Central Area Transit），其沿途經過19個喬治市觀光景點，搭上它就能感受到獨特的在地風光呢！

CAT觀光巴士營運時間：6:00-23:40（每20分鐘一班）

馬來西亞檳城交通方式＃2

人力三輪車

▲馬來西亞檳城交通推薦-人力三輪車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

而在馬來西亞檳城的古城區內則有特色的人力三輪車服務，坐在獨特的的人力車裡，聽著車伕娓娓道來許多在地的老故事，也是一種別具風味的遊古城樂趣呢！

人力車費用以議價為主，並分成以路程收費或以時間收費，上車前務必先跟車伕談妥

馬來西亞檳城交通方式＃3

Link Bike

於2016年12月開始營運的Link Bike，在整個喬治市內共有25個站區，使用者需先手機下載Link Bike APP，並註冊會員即可使用，扣費標準為前半小時免費，之後每小時為1馬幣；針對遊客的部分也推出了多種方案以供選擇，讓你我都有機會以各種不一樣的形式優遊在個個檳城景點之中！

馬來西亞檳城景點推薦

馬來西亞檳城景點＃1

喬治老城壁畫街 (George Old Town)

在這座世界遺產古城裡，最著名的檳城景點就是馬來西亞政府於2012年推動的喬治市魔鏡企劃(Mirrors Georgetown)了，來自立陶宛的藝術家Ernest Zacharevic在喬治市的6個據點，以幽默風趣又符合當地文化特色繪製的街頭壁畫。

這個企劃不只引爆熱潮發展出現今的喬治壁畫街，更讓整個馬來西亞的麻六甲、怡保、吉隆坡等都掀起了街頭壁畫的潮流。走在古城區內，處處皆是驚喜，也讓你我都能拍出各種與壁畫的獨特照片！若有機會來到檳城一日遊，千萬不要錯過隱藏在檳城景點裡的有趣壁畫唷！

馬來西亞檳城景點＃2

姓周橋 (Chew Jetty)

▲馬來西亞檳城景點推薦-姓周橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在檳城的東北角有著許多華人於19世紀移民至此，靠海維生的他們在岸邊建造了許多的海上高腳屋，又因都是同一姓氏的房屋聚集在一起而形成了各自一條的姓氏橋，在目前有的6座姓氏橋中又以姓周橋規模最大、最為出名了！

走進這座古樸的村落，兩旁懷舊小店賣著道地的檳城小吃，那氛圍總讓人有股親切的家鄉感；傍晚時分來到這，望著無邊際的大海還能看見美麗的落日美景，除此之外，在不同的華人節慶期間來到這裡，還會看見各種不一樣的裝置藝術及節慶活動呢！若想感受那古色古香的傳統、獨特的華人移民文化及藝術與傳統的融合，那麼來到檳城景點，絕不能錯過這獨具特色的姓周橋哦！

馬來西亞檳城景點＃3

娘惹博物館 (Pinang Peranakan Mansion)

▲馬來西亞檳城景點推薦-娘惹博物館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

所謂的峇峇娘惹(Baba Nyonya)，其實是華人移民與當地馬來人所生下的混血子女，起源於馬六甲，向南擴展到新加坡，向北到檳城；而娘惹文化則是以華人的生活習慣、宗教、哲學等融和了馬來西亞及英國元素發展而成的。

而位於檳城的這座娘惹博物館，原是19世紀末甲必丹鄭景貴的宅邸，後被娘惹文化收藏家孫松茂收購，重新整修而成。走進館內，映入眼簾的是中式木雕窗櫺、英式拼花地磚、蘇格蘭鑄鐵工藝等中西元素融合的奢華建築美學，館內收藏了超過1000件的娘惹文物珍藏品，包含精緻的娘惹刺繡衣物、做工細緻華麗的飾品等都讓人大開眼界，搭配上館內導覽員的解說，讓你我都能更深入的了解娘惹文化與其生活風貌呢。

若想了解娘惹文化的獨特性，來到馬來西亞檳城景點旅遊，就千萬不要錯過位於麻六甲及檳城的娘惹博物館哦！

馬來西亞檳城景點＃4

張弼士故居 (Blue Mansion)

▲馬來西亞檳城景點推薦-張弼士故居。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

另一個來到檳城必遊的文化景點就是張弼士的故居了，張弼士是當年馬來西亞的紅頂商人呢！在清末民國初年，16歲的張弼士因家境清寒而決定前往南洋打拼，其勤奮刻苦的性格得到老闆的賞識，而將女兒許配給他，也因此讓張弼士有了能夠發展商業的資源。

佔地約5萬3000平方英尺的張弼士故居，採用當地的木蘭花及蝶豆花作為房屋染料建造而成，因而有了藍屋的稱號，也在整個喬治古城區中獨樹一格，更是馬來西亞現存最大的中國園林式住宅。走進這座深邃如藍寶石般的屋內，精美的中式樑柱雕花、哥德式盧浮窗、由幾何碎片製成的斯托克地板等及內部陳設的塑像、雕刻、古董都讓人嘆為觀止！

而現今的張弼士故居除了開放參觀外，也將其中的16間房間改建成精品旅館，並提供住宿服務，如此特別的住宿機會能住在文化古蹟裡，又怎麼能錯過呢！

馬來西亞檳城景點＃5

升旗山 (Penang Hill)

▲馬來西亞檳城景點推薦-升旗山夜景。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到檳城的制高點，那一定非升旗山莫屬了！雖然海拔只有833公尺，但卻是俯瞰整個檳城的最佳地點；來到這，有兩種方式能夠登頂，你可以選擇徒步在芬多精森林浴中登頂或是乘坐亞洲最長的纜車抵達，無論何種方式都能欣賞到升旗山美麗的生態景觀。晚上還能在景觀餐廳裡用餐，品嘗香醇可口的咖啡，眺望那壯麗的夜景，真是好不浪漫呢！

馬來西亞檳城景點＃6

極樂寺 (Kek Lok Si)

▲馬來西亞檳城景點推薦-極樂寺。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

東南亞最大的佛寺－極樂寺，是個不管為佛教信徒與否都能來朝聖的檳城景點，更是整個馬來西亞最具代表性的佛教廟宇之一。而整座廟宇中最具代表性的就是萬佛寶塔，其建築風格融入了中國、泰國和緬甸三國的設計風格，寶塔底層採中式八角底座、中間三層為泰式素白塔身、頂端兩層則為緬式螺旋金色圓頂塔，極具特色！來到這，心中感受無比平靜，眺望遠方的喬治市景，更是令人感到心曠神怡。

馬來西亞檳城景點＃7

The Top 彩虹步道

而在2016年光大大廈重新翻新，將原本的65層樓加蓋至68層樓，並蓋了一座全球最高的空中圓弧玻璃步道，讓每位來到這的人都能夠將喬治市360度的美景盡收眼底，到了夜晚，玻璃步道上還會點亮七彩燈光，在這時，於景觀餐廳裡來杯雞尾酒，聽著現場演奏的音樂，真是讓人格外放鬆呢！

馬來西亞檳城景點＃8

Entopia蝴蝶公園 (Entopia by Penang Butterfly Farm)

除了走訪各個檳城的文化遺產外，其生態環境也是一個相當可看的重點；位於檳城西北角的Entopia蝴蝶園是世界上第一座人工養殖的蝴蝶場，也是世界上最早規劃的熱帶蝴蝶展示區，在園內共有超過四百種的蝴蝶活體及各式昆蟲，共同生活在這座蝴蝶園裡。

來到這個檳城景點，不但能欣賞到各種美麗的熱帶蝴蝶及昆蟲，還能了解牠們的生態環境，學習保育生物的重要性，可說是一個非常適合親子同遊的檳城景點呢！

馬來西亞檳城景點＃9

熱帶香料園 (Tropical Spice Garden)

▲馬來西亞檳城景點推薦-熱帶香料園手作料理課。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到檳城，吃遍了各種娘惹料理、印度料理、中式料理、大馬料理甚至泰式料理，會發現一個共通點，那就是每道料理都會使用大量的香料植物去做烹調，那麼想了解這些美味料理的背後秘密嗎，那你一定要來趟熱帶香料園！

走入園內，館方人員會先替每個人噴上使用園內植物所製成的天然防蚊液，讓大家在逛園區時能更加放心；聽著館內解說員對每一種香料植物的解說，讓我們能更加了解其植物的樣貌、習性及功能；除此之外，園區內的廚藝教室每天都有專人教導＂香草料理＂的烹製教學課程，讓每個人都有機會了解美味的檳城料理是如何製作的，有機會來到這裡，不妨放慢腳步，從「心」與每一棵植物做好朋友吧！

馬來西亞檳城景點＃10

Batik蠟染工廠 (Batik Factory)

▲馬來西亞檳城景點推薦-Batik蠟染工廠。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

Batik是馬來語中蠟染的意思，也是馬來西亞一個相當重要的傳統技術，通常使用於傳統服飾上，男生穿的叫Batik，女生穿的叫Sarong；來到Batik蠟染工廠，了解這項傳統的手工藝，看師傅如何使用動、植物製作染料、如何手繪蠟染每一塊布料，相當特別。當然你也可以為自己親自設計，蠟染一件服飾，體驗馬來西亞的傳統手工藝文化喔！

馬來西亞檳城美食推薦

馬來西亞檳城美食推薦＃1

亞參叻沙 (Asam Laksa)

▲馬來西亞檳城美食-灣島頭叻沙。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

亞參叻沙是使用鮮魚熬煮的湯底，加入峇里煎醬、叻沙葉 、洋蔥及薄荷等多種蔬果，並以羅望子提出酸味，匯集甜、酸、辣於一身的咖哩麵。而營業超過15年的灣島頭叻沙，曾在2011年奪下街頭大廚爭霸賽叻沙組的冠軍，其湯頭鮮甜順口，每到用餐時間必定會吸引無數的饕客前來享用，更是你來到檳城絕不人錯過的在地人推薦美食哦！

推薦店家：灣島頭叻沙@金園茶餐室Kedai Kopi Tama

詳細地址：11, Jalan Gottlieb, 10350 George Town, Pulau Pinang.

營業時間：12:00pm – 5:15pm （每周一休）

馬來西亞檳城美食推薦＃2

肉骨茶 (Bak Kut Teh)

肉骨茶是一種混合中藥、香料（包括八角茴香、桂皮、丁香、大蒜）及肉排熬製數小時的濃湯，而非茶類。而明記砂煲包肉骨茶被當地人列為晚餐及消夜的首選之一，其湯頭溫潤濃郁，又帶有甘甜的藥材香氣，光是聞到味道就讓人食慾大開呢！

推薦店家：明記砂煲肉骨茶 Beng Kee Claypot Bak Kut Teh

詳細地址：Jalan Burma, 10350 George Town, Pulau Pinang.

營業時間：18:00pm – 2:00am（每日營業）

馬來西亞檳城美食推薦＃3

炒粿條 (Char Koay Teow)

炒粿條是一道來自中國廣東潮汕區的美食，因大量的華人移居至馬來西亞，也將這道美食帶到了這裡；其做法是將粿條加入蛋、泥蚶、豆芽、臘腸、蝦子、黑醬油等，炒得色深味濃。

而說到檳城炒粿條，每位檳城人一定會推薦這間超過30年歷史的老字號粿條店，其特色在於以傳統炭火炒出的粿條，加上醬油、蝦子、蛋等，香氣十足；每到午後就會看到長長的排隊隊伍，代表它的美味是備受肯定的！

推薦店家：暹羅路火炭炒粿條 Char Koay Teow@Siam Road

詳細地址：Jalan Siam, 10400 George Town, Pulau Pinang.

營業時間：15:00pm – 20:30pm （每周一休）

馬來西亞檳城美食推薦＃4

福建麵 (Hok Kian Mi)

福建麵又稱福建蝦麵，其湯底是用蝦殼及紅辣椒熬煮而成，搭配上黃麵條或是米粉，再撒上炸油蔥、豆芽、水煮蛋等的一道檳城代表麵食。

而只有在地人知道的隱藏版美食，是一間營業超過50年並榮獲CNNGO十大檳城小吃之一的老字號福建麵店；這碗看似普通的蝦麵，可是以新鮮蝦殼及大骨熬製而成的湯頭，搭配上老闆特製的辣椒醬讓整碗蝦麵特別鮮甜，當你一口吃下，那充滿於嘴裡的豐富味道，絕對會讓你一口接著一口呢！

推薦店家：正宗橋頭福建麵

詳細地址：533, Jalan C.Y. Choy, 10300 George Town, Pulau Pinang.

營業時間：7:00am至售完爲止（每周一休）

馬來西亞檳城美食推薦＃5

煎蕊 (Tsian Lui)

▲馬來西亞檳城美食-檳城律馳名潮州煎蕊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

這道檳城著名的甜點：煎蕊，其實是紅豆剉冰的一種，其中的綠色粉條是以班蘭葉製作而成，再加上紅豆、玉米、糯米和仙草作為輔料，淋上椰汁，最後撒上棕櫚糖就成了最佳的夏日涼品。

而位於檳城光大廣場附近的律馳名潮州煎蕊，一碗只要3塊馬幣，在炎炎夏日的馬來西亞，飯後來碗鹹中帶甜的煎蕊，相當順口、解膩，小編也非常推薦若是來到光大廣場附近的話，一定要來品嘗哦！

推薦店家：檳城律馳名潮州煎蕊 Teo Chew Chendul

詳細地址：Jalan Penang, 10450 George Town, Pulau Pinang.

營業時間：10.30am – 19:00pm（每日營業）

看完小編對馬來西亞檳城的超詳細景點及美食介紹，是不是迫不及待想來趟檳城之旅了呢，那就趕快訂張機票，跟著小編的古城新玩法，用不一樣的形式了解其文化的魅力所在吧！

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