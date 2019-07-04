傳說中「全球最美海灣」在這！ 7公里長海灘還能跳島

【圖．文｜行遍天下】

芽莊(Nha Trang)，距離胡志明市400公里的濱海城市，越南東南方慶和省的省會，人口僅50萬，熱鬧的芽莊海灘大道，半數以上是遊客，直飛的優勢，為芽莊帶來大量中、港、韓旅人，街頭偶遇、美得引人頻頻回望的金髮美女，十之八九來自寒冷的俄羅斯，芽莊的溫暖氣候、樸實民風，讓戰鬥民族也卸下心房，而正午的陽光更讓人猛飆汗，當地有種說法是「芽莊海風富含溴和碘，可以促進血液循環。」只要做好防曬措施，海灘假期就是一種身心雙重療養。

芽莊灣的沙灘綿延，非常美麗。 分享 facebook

7公里長的芽莊海灘，有絕佳視野。 分享 facebook

芽莊灣是全球最美麗的海灣之一，綿延的沙灘媲美法國尼斯海灘，曾被譽為渡假小清新，來芽莊玩水，首選是7公里長的芽莊海灘(Tran Phu Beach)，與海灘並行的芽莊海灘大道(Tran Phu Road)，一側有美麗的芽莊灣，另一邊是渡假飯店的聚集區，洲際、哈瓦那、日出酒店，都有視野絕佳的海景房與大泳池，哈瓦那酒店還有專屬通道直達白沙灘，不喜歡海水，也可選擇泡在泳池裡。另外，距離市區5公里的占婆島芽莊渡假村，則以歐風泳池和純白1 夢幻建築營造渡假感，一早就能暢快晨泳。

出海跳島遊，有另一種玩水樂趣，芽莊灣的東側海域，躺臥著竹島(Hon Tre)、廟島(Hon Mieu)、蠶島(Hon Tam)、墨島(Hon Mot)和木島(HonMun)，面積最大的竹島又叫珍珠島，由越南大型地產企業珍珠集團(Vin Pearl Group)開發，從芽莊市區搭乘纜車，大約12分鐘即可抵達珍珠島主題樂園(Vinpearl Land)，樂園共5大主題區，被形容是海洋公園、水上樂園加上動物園的綜合版，島上所屬的獨幢別墅和度假酒店，都以臨海泳池與白沙為賣點，光著上身日光浴也不擔心被打擾。

芽莊外海的珍珠島，在越南大型集團開發下，打造了綜合海洋公園、水上樂園、動物園和渡假飯店功能的珍珠島遊樂園。 分享 facebook

住宿空間看出去，就可以看到大海。 分享 facebook

一日跳島遊，指的是一天之內玩遍其他4座島嶼，開發完整的蠶島，美食餐廳、表演活動、大型泳池、水上設施俱全，許多人也選擇捨棄其他小島，一整個早上泡在蠶島，玩得更從容。結束外島之旅返回芽莊，不妨再到I-Resort體驗泥漿溫泉SPA，據說，富含礦物元素的芽莊泥漿，對去除老化角質、活化細胞獨具功效，原以為泥漿黏稠，實則觸感絲滑，浸泡20分鐘便得沖洗乾淨，再轉往飛瀑下戲水、泡溫泉，或另外再付300多元台幣，享受1小時的傳統越式按摩，讓疲憊盡消，通體舒暢。

一整個早上泡在蠶島，可以玩得更從容。 分享 facebook

體驗泥漿浴，觸感絲滑。 分享 facebook





景點介紹

航班資訊

越捷航空每週三、六，從桃園國際機場直飛芽莊南方的金蘭機場，航程約3.5小時

簽證｜建議在台灣辦理，費用約1,500元台幣，當地落地簽證通常大排長龍浪費時間

時差｜越南時間比台灣慢1小時

貨幣｜建議攜帶美金到當地機場兌換，越南盾(VND)和美元的匯率約為22,000：1





珍珠島主題樂園

地址｜Dao Hon Tre Nha Trang,Khanh Hoa

營業｜8:30∼21:00

網址｜nhatrang.vinpearlland.com/en/

門票｜成人880,000越南盾、兒童700.000越南盾，包含來回纜車和入場門票





I- Resort Spa

地址｜To 19-Xuan Ngoc, Vinh Ngoc, Nha Trang, Khanh Hoa

營業｜8:00∼18:00

價格｜每池每人230,000∼300,000越南盾，可使用泥漿浴、泳池、溫泉和其他設施，提供免費便服、一瓶礦泉水，也可以穿自己的泳裝





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