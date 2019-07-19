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伊斯坦堡隱藏的「地下水宮殿」Şerefiye Sarnıcı

2019-07-19 09:00背包客棧

【作者:Kevin哥】

圖／背包客棧
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土耳其的伊斯坦堡是座相當特別的城市

歷史上，它曾是羅馬帝國、拜占庭帝國、鄂圖曼帝國的首都

地理上，它是全世界唯一一個橫跨歐亞大陸的城市

而在伊斯坦堡的舊城區中，有許多重要景點不能錯過

例如藍色清真寺、聖索菲亞博物館、托卡比皇宮、地下水宮殿、考古博物館.....等

這篇文章就來介紹舊城區裡的2座地下水宮殿!

☪幽暗而神秘的地下水宮殿YerebatanSarnıcı(BasilicaCistern)

門票:20里拉

交通:T1電車Sultanahmet站步行約5分鐘

時間:09:00-17:30(冬季)/09:00-18:30(夏季)

圖／背包客棧
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YerebatanSarnıcı地下水宮殿其實是一座大型的地下蓄水池，在拜占庭帝國時期由君士坦丁大帝初建，到了六世紀時查士丁尼一世動用七千名奴隸加以整修與擴建。

君士坦丁大帝當年在君士坦丁堡(今伊斯坦堡)建造了堅不可破的城牆，但因擔心發生戰爭時敵軍斷了水源，所以下令建造地下蓄水池。

水源從貝爾格萊德森林經由瓦倫斯水道橋輸送至地下水宮殿，水宮殿儲水量高達10萬噸，可供當時全城人民飲用一個月。

圖／背包客棧
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聖索菲亞博物館附近有個不太顯眼的小平房，YerebatanSarnıcı地下水宮殿就位於此平房之下

圖／背包客棧
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YerebatanSarnıcı地下水宮殿長140米、寬70米，由336根9米高的石柱撐起整座水宮殿，電影《007空降危機》、《地獄》都曾在此取景

圖／背包客棧
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水宮殿內的走道有些濕滑，旁邊的燈光很昏暗，營造出一種神秘而莊嚴的氛圍

圖／背包客棧
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水宮殿的336根石柱中有3根石柱較為特別:一根淚柱與兩根希臘神話中蛇髮女妖梅杜莎頭像的石柱

圖／背包客棧
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淚柱柱身上有樹紋及孔雀眼的紋路，它是為了紀念當年修建地下水宮殿犧牲的奴隸而建

圖／背包客棧
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淚柱也被認為是許願柱，柱身上有個孔洞，和聖索菲亞博物館一樣，相傳如果將拇指伸進去能轉360度就會帶來好運

圖／背包客棧
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循著水宮殿參觀路線走到盡頭，可以發現有兩根底部刻有梅杜莎頭像的石柱，一個倒放一個側放

至於為什麼會用梅杜莎的頭來當底座，至今仍是眾說紛紜

有人說當時這麼設計是要藉由梅杜莎頭像來鎮池，防止惡靈入侵水宮殿

也有人說當初建造的時候由於這兩根石柱太短，放上梅杜莎頭像剛好可墊高，但這個說法感覺有些牽強

目前並無定論，不過這兩根梅杜莎頭像的石柱也讓YerebatanSarnıcı水宮殿更添神秘色彩!

☪明亮而小巧的地下水宮殿ŞerefiyeSarnıcı(TheodosiusCistern)

門票:免門票

交通:T1電車Sultanahmet站步行約5分鐘

時間:09:00-19:00

圖／背包客棧
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ŞerefiyeSarnıcı地下水宮殿由拜占庭帝國時期狄奧多西二世下令建造，同樣是與瓦倫斯水道橋連結的供水系統，建造於西元428至443年間

ŞerefiyeSarnıcı相較YerebatanSarnıcı地下水宮殿算是小巧的，但卻是伊斯坦堡地下水宮殿歷史最悠久的，約有1600年的歷史。...

原文出處：【土耳其。伊斯坦堡】 你不知道的另一座隱藏版地下水宮殿：Şerefiye Sarnıcı

延伸閱讀：埃及古文明之旅的9個第一次

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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