親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

陽明大學生藥所長蕭崇瑋涉論文造假 教授資格遭取消

去過一次就會一直想念的國家－斯里蘭卡

2019-07-10 21:01背包客棧

【作者:sabrinatopia_】

之前寫過一篇這個主題～

【遊記】阿姆斯特丹——去過一次就會一直想念的城市。

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10292217

今天的主角是斯里蘭卡～有興趣的朋友可以接著往下看喔～（文偏長圖多:-)）

當你突然開始想念一座國家。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

“就是會有一種瞬間，讓你突然勾起對一個國家的回憶，也許是對於某一次的旅程，也許是某一場邂逅，牽引著你的回憶，逼迫著你的五官，把你帶回到你所想念的地方。”

相信有在看新聞的你們一定知道，前陣子鬧得整個國際間沸沸揚揚的斯里蘭卡爆炸案，造成了不少恐慌，國際間媒體爭相報導，一系之間，斯里蘭卡紅了！從原本沒沒無名的國家，瞬間耀升成為國際頭條國家，從身旁朋友問我：斯里蘭卡在哪裡？那個國家是怎樣的地方？，到現在：好險你活著回來、那裡是不是很危險？這場爆炸案，震出了這個國家的知名度，是好是壞，我不知道，但我知道，一篇篇的報導報導著這個國家，我也經歷一幕幕的畫面，我遊走在斯里蘭卡。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

就在幾個月前，我在斯里蘭卡》

“之前寫過幾篇關於斯里蘭卡的文章，在旅程中我喜歡隨時在手機備忘錄寫下當下的幾段話，拼拼湊湊，回來就能湊成一篇日記，再經一番修飾就成了一篇文章。”

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10283623

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10285194

［☝有興趣的朋友可以隨意看看喔！］

你說，我在還沒去過那裡時，我對於斯里蘭卡的想像是什麼？是我在LonelyPlanet上面看到的美麗樣子，是我在網路上看到別人寫的旅遊遊記上面的風景圖片，常常是夕陽下的高蹺漁夫，滿片油綠茶園和橘紅色火車，像珍珠灑落一般的遍地古蹟，還有當地小孩充滿童真的笑容⋯這是我還沒到訪的樣子。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

如今記憶裡的斯里蘭卡被陽光覆蓋，小客車經過時伴隨著紅土，微塵粒子一閃一晃，灑落在孩童深邃輪廓和笑靨之際，伴隨著我們爬山走著千百萬年的岩石，跨上吉普車，是陽光在我們頭頂上像是給了我們當頭棒喝⋯⋯隨著陽光的記憶，是深刻的，是我對斯里蘭卡的印象。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

眼睛一閉上，我好似又能在臉頰上感受到那一抹的溫暖。我踏上了寧靜的佛國。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

回憶這段旅程》

當時，我們來到這裡的目的，是來當國際志工，就像大部分的志工行程一樣，到當地教導孩子學習，我們當時到底教了什麼？說了什麼？在那一大片的混亂中，只剩下伴著汗水的幾分片段，而在那零星的片段中，我卻又能清晰的看見每一個孩子那天真無邪的笑容。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

馬克吐溫曾經說過：斯里蘭卡，除了雪，這裡什麼都有。

我也不知道為什麼，真的到了這裡，每個人都會變得特別容易滿足，真的不需要什麼山珍海味，每天的生活很簡單，用最樸實的方式過日子，和我們平時的生活相比好似物質缺乏，但實質，我們需要的真的不多，在那邊的“滿足”，其實只是“足夠就好”，不求多，求好。

［如果影片開不了可以用電腦版看～不然直點頭像去yt看喔！］

喜歡斯里蘭卡嗎？喜歡，非常喜歡，不負責任的那種喜歡，因為記憶是美好的，在那裡的每天都舒服得過分，唯一的責任就是盡情探索，話說身體是疲累的，但是心靈獲得到的富足，我認為我極盡奢侈。19歲，第一次參加國際志工，第一次只背著兩個背包出國，第一次搭吉普車，第一次踏上獅子岩，細數在數不清的時間裡，人類文明的演進，第一次光著腳走在南亞的寺廟，第一次看見懷中抱著缺少雙臂的女兒嘴裡還一邊唸誦的母親，第一次感覺到，身為一個匆匆走過的旅人，我們能改變的真的太少。好多好多的第一次，在每天我的所見所聞不斷用力給我衝擊，是斯里蘭卡帶給我的這些無窮無盡的寶藏，我像是名礦工，不停不斷地深鋤，方能獲得意外中的黃金。...

原文出處：斯里蘭卡——去過一次就會一直想念的國家。

延伸閱讀：阿姆斯特丹——去過一次就會一直想念的城市。

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

背包客綠茶

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

不在日本！ 連續4週「皮卡丘大量發生中」 成群可愛現身在這機場

2019-07-09 15:28

馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

2019-07-06 18:48

傳說中「全球最美海灣」在這！ 7公里長海灘還能跳島

2019-07-04 09:00

看大小S四姐妹遊緬甸好心動　這些私房景點報你知

2019-06-24 15:30

越南旅遊攻略！胡志明必去的景點　還有濃濃的法式風情

2019-06-22 09:00

懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明

2019-06-21 09:57

泰國夜太美！曼谷８間必去特色酒吧　來趟放鬆的酒吧行程

2019-06-20 12:08

印度洋上的藍眼淚　「斯里蘭卡」最純真的笑容

2019-06-19 22:00

泰國「水上太空船餐廳」外觀超像八爪魚、CP值高又好拍

2019-06-19 16:46

荒謬無極限的沙漠旅程！ 約旦瓦地倫悲劇從一早就開始

2019-06-18 22:00

尼泊爾EBC路線 小心加德滿都市區常見詐騙觀光客方式

2019-06-17 22:01

【杜拜旅遊攻略】一窺沙漠奇蹟的奢華與傳統內涵

2019-06-16 10:02

越南河內趴趴走！帶你遊老城區、賞還劍湖　還有必踩島景別錯過

2019-06-14 12:00

到「蒲甘」賞熱氣球！緬甸絕美的佛塔古蹟　包你大開眼界！

2019-06-13 22:00

七月遊泰國 這兩大節慶活動不能錯過

2019-06-11 13:54

遺落的世界秘境！馬來西亞沙沙蘭「天空之鏡」周邊６大玩法

2019-06-08 11:32

夏天就是要度假！普吉島自由行必去景點攻略

2019-06-02 10:00

忍不住想入手了！ 曼谷復古市集　超狂擬真動物水果造型包

2019-05-27 21:02

到泰國曼谷摘星! 精選十家必吃米其林餐廳

2019-05-22 23:45

30%以上購物折扣! 精選四大馬來西亞血拚夯點

2019-05-22 18:35

離曼谷最近的渡假小島，神秘沙美島上的淒美故事

2019-05-22 09:00

保證不無聊! 到泰國曼谷家庭旅遊 首選8處必訪景點

2019-05-20 20:12

隱藏景點！伊斯坦堡的世外桃源「Fener&Balat區」走在特色項弄裡

2019-05-18 22:00

越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00

印度瑜珈聖地「Yoga Retreat」浪漫的七日體驗之旅

2019-05-16 22:00

豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

2019-05-15 12:01

曼谷「動物標本旅館」宛如非洲大草原：斑馬、長頸鹿伴你入眠

2019-05-14 22:00

伊斯坦堡遊記／搭纜車賞「金角灣」魔力夜景

2019-05-14 21:00

2019伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的地下水宮殿 Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

2019-05-13 21:01

泰好買！網羅「泰國超商」必買商品

2019-05-13 12:10

旅行中另種享受！40歲環遊世界中「手繪明信片」他的故事分享

2019-05-12 22:00

差點命喪尼泊爾！網友分享「高山症」的真實經歷

2019-05-11 21:00

享受飛機餐廳、頂級SPA! 到吉隆坡來趟小奢華旅行

2019-05-09 16:02

簡直「泰」驚人了！來這裡直接買到吃到全泰77府的特產

2019-05-09 11:01

來趟大自然之旅! 到東南亞探訪五大野生秘境

2019-05-07 15:47

省下2,000泰銖！ 泰國官方宣布：免簽證方案延長六個月

2019-05-03 16:31

跟著和尚一騎玩隱藏版曼谷！探索從未踏果的曼谷單車地圖

2019-05-02 08:00

登山者們的最佳選擇！ 尼泊爾「8大世界高峰」任你攀登

2019-05-01 09:03

越南新秘境！東方馬爾地夫─「芽莊」體驗全攻略

2019-04-30 09:04
看更多

熱門文章

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-09 09:45

不在日本！ 連續4週「皮卡丘大量發生中」 成群可愛現身在這機場

2019-07-09 15:28

傳說中「全球最美海灣」在這！ 7公里長海灘還能跳島

2019-07-04 09:00

世界超好用護照排名第29！台灣護照「還需簽證」６大熱門旅遊地

2019-07-08 09:00

2019年必去的5大暑假必遊勝地！

2019-07-05 12:09

【航空公司罷工】遇到罷工不要慌，這篇教你怎麼處理！

2019-07-04 10:01

長榮罷工落幕！旅行業者：10天「損失20億」、加班3天沒睡覺

2019-06-29 18:02

吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42

馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

2019-07-06 18:48

12個國家「給小費指南」國際旅者教你這些小費哲學！

2019-07-01 09:00

肯亞「長頸鹿莊園」與長頸鹿共度愉快的下午茶時光

2019-07-07 22:00

國泰航空Move Beyond 總裁盧家培：成為世界知名的服務品牌

2019-07-06 02:54

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

登山遇棕熊襲擊 死咬小腿「一塊肉」 硬漢聽女友話一招脫險

2019-06-24 14:13

泰驚嚇！客機滑行途中　男子突然「拉開逃生門」百名乘客恐慌驚叫！

2019-06-30 17:31

華信航空將直飛台中到日本鳥取 每周三六飛

2019-07-09 10:42

「我就是不爽走人」 長榮前空姐揭外人看不見的高壓血汗

2019-06-25 14:01

把「愛」鎖牢牢！盤點世界各國６處鎖愛景點

2019-07-03 10:30

吃貨們必看！ 全球最應該嘗試的「限量美食」 嚐過哪幾種？

2019-07-10 09:32

日本鳥取絕美砂丘騎駱駝！華信航空9月台中直飛 5天4夜3萬輕鬆玩

2019-07-09 19:17

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

仿史前獨木舟橫渡黑潮 5人划2天抵沖繩

2019-07-10 09:30

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 18:00

影／今年底搬新家！ 美國華府新聞博物館巡禮

2019-07-10 12:16

懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明

2019-06-21 09:57

獨遊也可以好好玩！ 全球10個最適合獨自旅行的城市

2019-06-24 11:27

「樹屋、兒童水療室、兒童廚房」這間馬爾地夫新開度假村不只蜜月天堂，更是孩子的遊樂園！

2019-06-22 11:02

罷工衝擊擴大 長榮22日取消112航班、6月29日前不接受新訂位

2019-06-21 18:29

2019香港4大最新地標！城市全變街頭美術館

2019-06-27 08:00

越捷航空 祭出百萬張0元起優惠機票

2019-07-10 11:19

去過一次就會一直想念的國家－斯里蘭卡

2019-07-10 21:01

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

17萬探索拉美5個月！ 獨自勇闖中南美洲　你需要注意的事

2019-06-28 08:01

看大小S四姐妹遊緬甸好心動　這些私房景點報你知

2019-06-24 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top