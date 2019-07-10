去過一次就會一直想念的國家－斯里蘭卡

【作者:sabrinatopia_】

之前寫過一篇這個主題～

【遊記】阿姆斯特丹——去過一次就會一直想念的城市。

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10292217

今天的主角是斯里蘭卡～有興趣的朋友可以接著往下看喔～（文偏長圖多:-)）

當你突然開始想念一座國家。

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“就是會有一種瞬間，讓你突然勾起對一個國家的回憶，也許是對於某一次的旅程，也許是某一場邂逅，牽引著你的回憶，逼迫著你的五官，把你帶回到你所想念的地方。”

相信有在看新聞的你們一定知道，前陣子鬧得整個國際間沸沸揚揚的斯里蘭卡爆炸案，造成了不少恐慌，國際間媒體爭相報導，一系之間，斯里蘭卡紅了！從原本沒沒無名的國家，瞬間耀升成為國際頭條國家，從身旁朋友問我：斯里蘭卡在哪裡？那個國家是怎樣的地方？，到現在：好險你活著回來、那裡是不是很危險？這場爆炸案，震出了這個國家的知名度，是好是壞，我不知道，但我知道，一篇篇的報導報導著這個國家，我也經歷一幕幕的畫面，我遊走在斯里蘭卡。

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就在幾個月前，我在斯里蘭卡》

“之前寫過幾篇關於斯里蘭卡的文章，在旅程中我喜歡隨時在手機備忘錄寫下當下的幾段話，拼拼湊湊，回來就能湊成一篇日記，再經一番修飾就成了一篇文章。”

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10283623

https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10285194

［☝有興趣的朋友可以隨意看看喔！］

你說，我在還沒去過那裡時，我對於斯里蘭卡的想像是什麼？是我在LonelyPlanet上面看到的美麗樣子，是我在網路上看到別人寫的旅遊遊記上面的風景圖片，常常是夕陽下的高蹺漁夫，滿片油綠茶園和橘紅色火車，像珍珠灑落一般的遍地古蹟，還有當地小孩充滿童真的笑容⋯這是我還沒到訪的樣子。

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如今記憶裡的斯里蘭卡被陽光覆蓋，小客車經過時伴隨著紅土，微塵粒子一閃一晃，灑落在孩童深邃輪廓和笑靨之際，伴隨著我們爬山走著千百萬年的岩石，跨上吉普車，是陽光在我們頭頂上像是給了我們當頭棒喝⋯⋯隨著陽光的記憶，是深刻的，是我對斯里蘭卡的印象。

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眼睛一閉上，我好似又能在臉頰上感受到那一抹的溫暖。我踏上了寧靜的佛國。

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回憶這段旅程》

當時，我們來到這裡的目的，是來當國際志工，就像大部分的志工行程一樣，到當地教導孩子學習，我們當時到底教了什麼？說了什麼？在那一大片的混亂中，只剩下伴著汗水的幾分片段，而在那零星的片段中，我卻又能清晰的看見每一個孩子那天真無邪的笑容。

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馬克吐溫曾經說過：斯里蘭卡，除了雪，這裡什麼都有。

我也不知道為什麼，真的到了這裡，每個人都會變得特別容易滿足，真的不需要什麼山珍海味，每天的生活很簡單，用最樸實的方式過日子，和我們平時的生活相比好似物質缺乏，但實質，我們需要的真的不多，在那邊的“滿足”，其實只是“足夠就好”，不求多，求好。

［如果影片開不了可以用電腦版看～不然直點頭像去yt看喔！］

喜歡斯里蘭卡嗎？喜歡，非常喜歡，不負責任的那種喜歡，因為記憶是美好的，在那裡的每天都舒服得過分，唯一的責任就是盡情探索，話說身體是疲累的，但是心靈獲得到的富足，我認為我極盡奢侈。19歲，第一次參加國際志工，第一次只背著兩個背包出國，第一次搭吉普車，第一次踏上獅子岩，細數在數不清的時間裡，人類文明的演進，第一次光著腳走在南亞的寺廟，第一次看見懷中抱著缺少雙臂的女兒嘴裡還一邊唸誦的母親，第一次感覺到，身為一個匆匆走過的旅人，我們能改變的真的太少。好多好多的第一次，在每天我的所見所聞不斷用力給我衝擊，是斯里蘭卡帶給我的這些無窮無盡的寶藏，我像是名礦工，不停不斷地深鋤，方能獲得意外中的黃金。...

原文出處：斯里蘭卡——去過一次就會一直想念的國家。

延伸閱讀：阿姆斯特丹——去過一次就會一直想念的城市。

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