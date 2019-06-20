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泰國夜太美！曼谷８間必去特色酒吧　來趟放鬆的酒吧行程

2019-06-20 12:08FunTime旅遊比價

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The One Khaosan

The One Khaosan。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ...
The One Khaosan。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/ IG, helichuan
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位在曼谷有名的考山路上，是由古屋改建而成的，設計採取宮廷式的屋頂、階梯式的平台，頗為新潮的露天式酒吧。最上面為調酒的吧檯和座位區，接著是DJ座位區，再下幾層後就是露天區，露天區雖然沒有冷氣，但通風良好也不會感到悶熱，可以看到露天區時常也是客滿狀態。既是間酒吧也是餐廳，想要邊喝邊吃泰式餐點，在這也能滿足你的味蕾～聽著DJ播放的音樂，喝點小酒與朋友暢聊，享受這裡的氣氛！

小編推薦你：白天可以去鄭王廟、臥佛寺參觀完晚上接著到BAR喝一杯！不過女性朋友晚上要注意安全喔！

地址：67 Khaosan Rd, Khwaeng Talat Yot, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200, Thailand

交通：BTS-Saphan Taksi站，二號出口的左邊Boat Express轉搭船，到達N13-Phra Athlt站下船，步行約10分鐘

營業時間：10:00-02:00

Vesper Cocktail Bar

Vesper Cocktail Bar。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健...
Vesper Cocktail Bar。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/IG, emmmmmajayyy
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在康文特街的中心地帶，如果喜歡喝雞尾調酒的朋友千萬別錯過這間酒吧，這裡有許多選擇以及創意調酒，相傳在這沒有不好喝的調酒喔！除了有專屬調酒區以外，還有餐廳區可以享受他們店家的餐點，時常更新菜單以及創意度十足，許多人慕名而來。或許價位比其他曼谷酒吧稍高一點，但絕對值得！

小編說：建議來前先預約座位，以免去了沒位置喔～

地址：10/15 Convent Road. Bangkok

交通：BTS-Sala Daeng站

營業時間：17:30-1:00

Shades of Retro

Shades of Retro。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ...
Shades of Retro。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/Shades of Retro FB
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Shades of Retro位置或許有一絲神祕難尋，但也是這間酒吧的特別之處，是一間兼營飲品、復古家飾以及服飾的商家，音樂循環著布魯斯爵士和正統搖滾樂，整體氛圍好像來到80年代一樣，充滿復古時尚感的酒吧，可以慵懶的賴在復古沙發上喝著一杯特製調酒，放鬆一下平日緊繃的心靈。

小編說：身邊看到的古著都有販售喔！

地址： Soi Thararom 2, Near J-Avenue Thonglor, Sukhumvit 55 Road, Khlong Tan Nuea Subdistrict, Watthana District

交通：Thong Lo站

營業時間：17:00-2:00

ATTITUDE Rooftop Bar & Restaurant

ATTITUDE Rooftop Bar & Restaurant。 ※ 提醒...
ATTITUDE Rooftop Bar & Restaurant。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/IG ,na._.yolo
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位於AVANI河畔曼谷酒店的26樓，雖然比不上其他高空酒吧的高層樓，但因位在昭披耶河畔邊，所以景色相當優美可以看到碼頭夜市以及市區景致，與其他高空酒吧景色不一樣。另外，在這有更另類的高級享受，因為酒吧就位在酒店的泳池旁邊，可以一邊泡腳一邊享受調酒，一邊欣賞目不暇給的夜景呢！

小編提醒你：穿著打扮要符合禮儀喔！

地址：26/F, AVANI Riverside Bangkok, 257 Charoennakorn, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand

交通：BTS-Saphan Taksin站2號出口出來後往左前方走到Sathorn (Taksin)碼頭，可在此乘坐免費接駁船。船班時間約每20分鐘一班，營運時間為07:40-00:00

營業時間：17:30-01:00

Smalls

Smalls。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/Smalls ...
Smalls。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/Smalls FB
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Smalls是一間兼有DJ、現場演奏與法國料理的酒吧，共有三層樓，利用奢侈華麗的鮮紅布幕搭配洛可可式設計的地磚結合著各式現代作品，創造出一種放鬆卻有個性的氛圍。週四至六都有駐店的DJ播放House、Jazz、Funk等音樂，周三則有Jazz樂團現場演奏喔！

地址：186/3-4 Suan phlu Soi 1,Thung Maha Mek,Sathon, Bangkok

交通：BTS-Chong Nonsi站、BTS-Sala Daeng站、MRT-Lumpini 站

營業時間：19:00～24:00(周二公休)

The Bar at The House on Sathorn

The Bar at The House on Sathorn。 ※ 提醒您：...
The Bar at The House on Sathorn。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/ IG, kwang_said
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已經擁有將近130年歷史的酒吧，前身是殖民時期的宅邸，之前也是俄羅斯大使館，現在轉身一變變成充滿歷史風味與現代設計的酒吧，光憑著充滿歷史價值的建築就令人眼睛為之一亮。店內招牌是極具亞洲風味的雞尾酒，喜歡歷史建築以及調酒的旅客，可以考慮到此享受不一樣的氛圍。

地址：106 North Sathon Road, Silom, Bangrak, Bangkok

交通：BTS-Chong Nonsi站

營業時間：全時段(有早中晚餐)

網站：https://www.thehouseonsathorn.com/

Teens of Thailand

Teens of Thailand。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ...
Teens of Thailand。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/ IG, nick010210
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位於中國城內的港式酒吧，你沒看錯！就是港式酒吧～是一間結合泰式風味與港式風味的特色小酒吧，其實在這地區隱藏著許多舊式建築改建而成的PUB，如果喜歡神秘特別感的話，可以到中國城的Soi Nana探險找尋自己喜歡的酒吧。他們的調酒也極具風格特色，是以琴酒為基底調配中國茶葉的調酒，相當新鮮特別。

地址：76 soi Nana (Rammaitree), Pomprab, Pomprabsattruphai

交通：MRT-Hua Lamphong站

營業時間：19:00-00:00(週五週六延長至01:00)

網站：https://www.facebook.com/teensofthailand/

QA BAR

QA BAR。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/ IG, mi...
QA BAR。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/ IG, mightywellsaint
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這是間有別於其他間設計的酒吧，位置相當隱密也沒有顯目大招牌，只用一塊板子當作招牌，是間地下酒吧設計成復古車廂的樣子，光是設計就非常吸引人到此一遊，坐在吧台還可以一邊喝著創意十足的雞尾調酒，一邊欣賞調酒師精彩的調酒表演喔！

地址：235/13 Sukhumvit Soi 21, Bangkok

交通：MRT-Phetchaburi站

營業時間：19:00-02:00

網站：http://www.qnabar.com/home

來到曼谷這個國際大城市，千萬別錯過精采的夜生活，除了夜市外，曼谷有名、有特色的酒吧也非常多，小編精心整理的值得去深入探索的特色酒吧，下次去泰國別忘了排一晚放鬆的酒吧行程，體驗不一樣的泰國夜生活！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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