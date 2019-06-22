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越南旅遊攻略！胡志明必去的景點　還有濃濃的法式風情

2019-06-22 09:00聯合新聞網 FunTime旅遊比價

古芝地道

古芝地道。 圖/Wikimedia
古芝地道。 圖/Wikimedia
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古芝地道確切來說應該隸屬在胡志明北邊的古芝市，不過因為胡志明很多旅行社都有賣地道的行程，車程又不是很遠，通常都納入到胡志明必排的行程。地道原為越南抵抗法國時由農民兵挖的戰道，並成為了越戰抗美時期的重要基地，別小看這個看似一般的地道系統，裡面可是有完整的會議室、作戰房間、廚房甚至是醫院，非常完善！由導遊帶領你去走過整個地道，會很訝異原來在身旁就是一處陷阱或是躲藏處，而不仔細看的話是完全無跡可循的，一趟巡禮下來會對當時越南軍隊的抗戰措施感到佩服。

戰爭遺跡博物館

戰爭遺跡博物館。 圖/Wikimedia
戰爭遺跡博物館。 圖/Wikimedia
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一九五五到一九七五為時二十年間的越戰是瞭解越南的重要入口，在胡志明市裡的戰爭遺跡博物館是非常值得一看的歷史收藏地！博物館裡面區分了八個主題空間，展示有關戰爭的種種，展示幾乎都以怵目的圖片和一段文字展現，參觀的時候氣氛滿哀傷的，不過卻很真實。而來到這個城市、這個國家的外來者也很有必要去瞭解這段存在過的傷痛。博物館對於在越南歷史的瞭解上很有幫助，也會有很多收穫，只不過不喜歡太沉重寫實的人得斟酌考慮喔！

票價：1.5萬đ

阮惠街、胡志明廣場

胡志明廣場。 圖/ Flickr
胡志明廣場。 圖/ Flickr
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要聞到滿滿的法式風情就要來逛逛胡志明廣場這一帶，在廣場周圍西貢歌劇院、阮惠街、胡志明博物館都林立於此處，建築風格多依法式設計而造，而且百貨公司多聚集在這邊，是胡志明市裡最前衛的一區了～在廣場上有一座小花園和噴水池，許多人在這席地而坐聊天吃東西拍照，就很像身在西方異國一般的浪漫舒服。

中央郵局、紅教堂

中央郵局、紅教堂。 圖/ Flickr
中央郵局、紅教堂。 圖/ Flickr
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西貢中心郵局真的可以被選為世界最美郵局之一啦～從外型看來，大片黃色與白線條相間的樣子佇立在石板路上非常氣派，走進郵局裡面頭頂上的圓拱形屋頂還有牆上綠色的樑柱，搭配起來太富麗堂皇了！西貢中心郵局現在仍然在營運，在這邊寄上一封信一定超有感覺，而郵局入口處兩旁有販賣紀念品的小店，價格都滿實在的，可以好好逛一番。

西貢聖母聖殿主教座堂

西貢聖母聖殿主教座堂。 圖/ Flickr
西貢聖母聖殿主教座堂。 圖/ Flickr
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就在西貢中心郵局一旁的紅教堂，全名為西貢聖母聖殿主教座堂，同時也是胡志明市內最大的教堂。建築上的磁磚都是由法國所運來，走在教堂的外圍很明顯感受到教堂建築風格就好像歐洲的教堂一般，外牆仿羅馬式內部仿哥德式的設計十分華麗！

玉皇殿

玉皇殿。 圖/IG,dougchoco_osaru
玉皇殿。 圖/IG,dougchoco_osaru
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因為在歷史上深受中國文化影響的關係，在越南裡很容易在街上不時瞥見一些中文字，中文更是頻繁地出現在廟宇中。胡志明第一郡裡的玉皇殿，寺內擁有的木雕、神像及藝術品堪稱全越南最美的廟宇，在主殿前旁有一座小池塘，裡面都是大大小小的烏龜，信眾還可以在寺廟外買小烏龜放進池子裡，象徵希望。玉皇殿內無論是神龕或是壁上都呈現了雕工精緻的圖畫和字樣，「十大地獄」是大家來廟裡都想一窺的，用木頭刻成的地獄酷刑畫面，生動又有點驚人！

范五老街

范五老街。 圖/ FunTime
范五老街。 圖/ FunTime
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這條街又稱為背包客街，大概是國外旅客來到胡志明裡最喜歡流連的地方，長長的街上聚集了很多音樂放很大聲、燈光炫麗的酒吧、當地旅行社之外，街上更有很多價格實惠的背包旅館！因此不管是要找怎麼樣的行程，古芝地道、遊湄公河或是胡志明市區導覽都可以來這條街上找找看，而且記得要多比價，才能撿到最便宜～

金龍水上木偶秀

金龍水上木偶秀。 圖/ FunTime
金龍水上木偶秀。 圖/ FunTime
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來到胡志明除了博物館和其他景點外，一定要來觀賞越南傳統技藝─水上木偶戲，獨特的表演方式，讓舞台搭在水上並表演共10篇左右的章節，一段段呈現了與越南庶民生活有關的文化。表演過程中操偶師站在舞台的竹簾後，用竹竿和細線操縱木偶，讓它們變得活靈活現！而金龍水上木偶劇場是胡志明市裡面有名的劇院之一，每天下午開始有三個時段的表演場次，進來看看劇情欣賞一番。

票價：20萬đ

統一宮

統一宮。 圖/ Flickr
統一宮。 圖/ Flickr
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統一宮是一處見證了越南政權更迭及許多歷史災難的總督府。這裡過去是南越的辦公總督府，但隨著越戰的發生，總督府正式改名稱作統一宮。現今的統一宮已失去其政治用途，也沒有官員在內辦公或是使用統一宮了，若入內參觀可以發現宮內一間一間的宴會廳、會議廳都十分豪華，遊客還可以進去參觀當時南北越簽訂和平協議時的宴會廳。

票價：4萬đ

這幾處景點在歷史文化或技藝上都對胡志明甚至越南有著重要的意義，雖然越南有受中國文化影響，不過在過去很多的事件下都還是讓它有特別之處、值得細細品嘗！在胡志明不用花太多的時間，花個一兩日把主要景點逛過，好好愛上這座城市吧！

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越南越南美食博物館胡志明市

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