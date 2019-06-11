七月遊泰國 這兩大節慶活動不能錯過
「泰國」一直是國人前往東南亞旅的最熱門選項，尤其在泰國宣布落地簽免費延長到10月後，更讓在地觀光又再掀起一波人潮。想前往泰國旅遊的旅客，泰國觀光局也建議，不妨一同參與當地的熱鬧節慶，留下難忘回憶，像是即將在七月登場的「鬼臉節」、「蠟燭節」都很適合遊客體驗。
1.皮塔空(鬼臉節)
皮塔空被稱為泰國的面具「鬼臉節」，這個為期三天的慶典活動最大特色，是居民們將戴上各式各樣的彩色面具，這些鬼面具塗有華麗、顯眼的顏色。根據當地傳說，皮塔空是一個相當有趣的派對活動，當地居民們相信，大聲的喧鬧噪音會喚醒保護他們城鎮的文河(Mun)鬼靈。慶典的前兩天是大規模的遊行、選美和音樂表演等活動，之後的第三天則是一個更加莊嚴的佛教儀式。由於丹塞是一座小鎮，要前往當地旅遊可能會很棘手，而且住宿很快就被訂滿，所以建議提前先預定房間。
地點：泰國伊森(東北部)雷府丹塞。
日期：2019年7月5日至7日
2.蠟燭節
這個節日將在泰國東南部烏汶府舉行，在蠟燭節期間，當地居民所創作出的大型蠟燭雕塑作品放置在大型花車上遊行。近幾年來，這些蠟燭雕塑作品是透過傳統和現代藝術美學的影響創作而出，這些蠟燭也代表了泰國的不同地區，上面刻有印度教和佛教神話的景像，寺廟周圍也全都放上正常尺寸的蠟燭來消除黑暗，而傳統習俗上則是居民們捐獻食物和衣物給和尚們。蠟燭節活動的遊行隊伍在朝寺廟前進的同時，同時還會包含許多的舞蹈和傳統音樂表演。
地點：泰國烏汶府
日期：2019年7月16日至17日
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