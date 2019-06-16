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【杜拜旅遊攻略】一窺沙漠奇蹟的奢華與傳統內涵

2019-06-16 10:02FunTime旅遊比價

杜拜，一個以漁業及珍珠出口為經濟主體的國家，但在1966年發現石油並獲得開採權，同時也因為石油經濟而致富。在這短短的五十年間，杜拜從傳統的漁村，搖身一變成為全世界最富有的貿易城市之一。杜拜在發展經濟的同時，也大力的推廣觀光產業，每一年都有許多的遊客前往杜拜，享受這個奢華國度的不一樣。

杜拜 圖／ウィキペディア
杜拜 圖／ウィキペディア
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杜拜是一個國家嗎

許多人誤以為杜拜是一個國家，但這樣的說法其實不太對。杜拜是隸屬於「阿拉伯聯合大公國」，阿拉伯聯合大公國有著特殊的「酋長國」體制，杜拜便是七個酋長國的其中之一。也有很多人誤認杜拜是阿拉伯的首都，但其實真正的首都是阿布達比。

杜拜交通

杜拜交通工具

捷運 圖／pixabay
捷運 圖／pixabay
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捷運：杜拜的捷運其實剛落成不久，因此每個捷運站都又大又乾淨。大部分的nol card購買點以及加值機都設置在捷運站內，是許多人來杜拜最常使用的大眾運輸工具。

公車：杜拜的公車路線非常密集，有大約60條路線之多，也是最便宜的交通方式。而且每個公車站都設有冷氣，對於炎熱的中東國家這真的是非常需要呢，只要買好nol card搭乘起來也非常方便。

杜拜悠遊卡 (nol card)

nol card 圖／dubaimetro
nol card 圖／dubaimetro
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說到杜拜的交通，不得不先介紹一下nol card。這張nol card是杜拜的交通卡，相當於台北的悠遊卡一樣，但複雜的是nol card有分成紅、銀、金、藍4種顏色，每個顏色都代表著不同的票種。但其實對於我們這種觀光客，最簡單的方式就是記得紅色是單程票，銀色可以重複儲值就好，剩下的票種比較適合當地居民使用，一般觀光客用起來就比較不划算呦。

簽證及換匯

杜拜簽證

想要前往杜拜旅遊，需要申請阿拉伯聯合大公國的簽證，在台灣申辦簽證的方式大致分成四種：

1.委託旅行社代辦

2.搭乘阿聯酋航空，憑機票號碼申請線上簽證

3.DVPC APP申辦

4.杜拜居民邀請

而有了這張簽證，就可以在七個酋長國中暢行無阻，因此許多人除了會前往杜拜外，也會順道去看看阿拉伯的首都－阿布達比。

簽證的詳細資訊請參照：中華民國外交部

阿聯酋迪拉姆(AED)

阿聯酋迪拉姆 圖／Wikimedia
阿聯酋迪拉姆 圖／Wikimedia
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阿聯酋迪拉姆是阿拉伯的通用貨幣， 1元迪拉姆約8.5元新台幣。小編在這邊建議大家，先在台灣換成美金後，到達當地再以美金去兌換迪拉姆是最划算的換匯方式呦。（以5/20匯率計算，實際匯率以當下為主）

杜拜氣候

杜拜屬於亞熱帶氣候，四到十月份是杜拜的夏季，也是杜拜旅遊的淡季，因為在這時候常會超過40度的超高溫，所以小編比較建議在杜拜的冬季前往，氣候比較舒適宜人。

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杜拜景點

阿拉伯塔-(Burj Al Arab)

帆船飯店 圖／Flickr
帆船飯店 圖／Flickr
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沒來過帆船飯店，別說你去過杜拜。沒錯，來到杜拜，這座世界上最高的六星級飯店絕對是一個必訪的景點，在這裡住上一晚最少要約三萬台幣，最豪華的套房一晚可是要價約八十七萬台幣呢。真的是不得不佩服杜拜奢華的程度呢，雖然要住上一晚不是那麼容易，但到此一訪，看看這令全世界遊客為之著迷的奢華建築也是非常值得的。

哈里發塔 (Burj Khalīfah)

哈里發塔 圖／Flickr
哈里發塔 圖／Flickr
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這座杜拜的地標－哈里發塔，是目前全世界最高的摩天大樓，高度為828公尺，共169層。來到哈里發塔除了要從遠方仰望它的高聳壯闊外，還可以購買門票前往位於125層的觀景台，這裡不僅有全景落地的觀景窗，可以鳥覽整個繁華的城市，如果你膽子夠大，還可以到外圍的露天看台，感受在世界之巔的震撼美景。

哈里發塔 圖／ウィキペディア
哈里發塔 圖／ウィキペディア
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Ski Dubai

Ski Dubai 圖／Flickr
Ski Dubai 圖／Flickr
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在沙漠中滑雪，你可能認為是無稽之談，但是，杜拜做到了！這座大約三個足球場大、挑高二十五層樓位在沙漠中的室內滑雪場，可以容納1500人同時在裡面滑雪，還可以跟企鵝零距離互動。在炎熱的沙漠中，還能體驗各樣的雪上活動，絕對是很特別的體驗，來杜拜千萬不能錯過。

杜拜灣(Dubai Creek)

杜拜灣 圖／Wikimedia
杜拜灣 圖／Wikimedia
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遊覽杜拜灣是感受當地文化最好的方式，這個海灣將整個杜拜一分為二，一邊是高聳繁華的新城區；另一邊則是充滿阿拉伯文化色彩的舊城區。在杜拜因為石油而致富前，這個港灣可是支撐著整個杜拜的經濟，大多數的人都在這裡販賣珍珠及漁獲維生，可說是杜拜的歷史文化中心。

朱美拉市集 (Souk Madinat Jumeirha)

朱美拉市集 圖／instagram, getsocialdxb
朱美拉市集 圖／instagram, getsocialdxb
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朱美拉市集是一個緊鄰在市區周圍的室內市集，以阿拉伯古堡風格建造，市集內充滿了濃濃的中東風格，與市區的現代建築形成強烈對比。這裡不僅能買到當地特色的紀念品，還可以遠眺帆船飯店，讓你親眼感受杜拜傳統文化與現代建築的強烈對比。

阿布達比景點

緊鄰杜拜的阿布達比，是整個阿聯酋面積最大，財力座雄厚的酋長國，奢華的程度可不輸杜拜。這裡也是知名好萊塢電影慾望城市中的主要拍攝場景。

阿提哈德塔 (ETIHAD Tower)

>阿提哈德塔 圖／Flickr
>阿提哈德塔 圖／Flickr
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看過玩命關頭的朋友們一定對這棟樓不陌生，在玩命關頭7中唐老大就是開著超跑飛越這三棟摩天大樓之間，那幕電影場景小編到現在還記憶猶新呢。這座建造在阿拉伯海灣，結合了飯店、住宅及商辦的阿布達比新地標－阿提哈德塔，從這裡可以看到阿拉伯最壯麗的濱海景色，是現在去阿布達比必去的景點之一。

阿布達比羅浮宮 (Louvre Abu Dhabi)

阿布達比羅浮宮 圖／Wikimedia
阿布達比羅浮宮 圖／Wikimedia
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想去羅浮宮不一定要去巴黎，阿布達比這裡可是有法國境外第一座羅浮宮呢。阿布達比羅浮宮主要的展品多是以世界歷史及宗教為主，雖然展品的數量不多，但這裡特殊的建築設計以及許多充滿中東文化的歷史文物，都非常值得一訪呦。

阿布達比大清真寺 (Sheikh Zayed Grand Mosque)

阿布達比大清真寺 圖／Flickr
阿布達比大清真寺 圖／Flickr
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這座從1998年開始建造，耗資55億美元的阿布達比大清真寺，是全中東最大的清真寺，更是世界第三大的清真寺。而目前這座清真寺還未完工，阿布達比政府以成為世界最大清真寺為目標持續擴建中。在寺廟內隨處可見黃金、鑽石、珠寶等打造奢華建築，進到內部真的會讚嘆阿布達比這國家的雄厚財力呀。

小編偷偷說：到清真寺參觀時，記得服裝要符合當地的規則呦。

達人推薦行程

棕櫚島跳傘

棕櫚島跳傘 圖／instagram, bonypitt
棕櫚島跳傘 圖／instagram, bonypitt
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杜拜最有名的除了帆船飯店外，就是世界上最大的人工島嶼朱美拉棕櫚島了，這裡每一座島都呈現棕櫚樹的形狀，外圍以月牙型的島嶼環繞，如果想要跟這樣壯觀的島嶼來個大合照，唯一的辦法就是跳傘拉！雖然這裡的跳傘費用要1,999AED相當於約18,000台幣！！！真的是蠻貴的～但這絕無僅有的景色，還是非常值得去體驗一次。

杜拜沙漠衝沙

衝沙 圖／instagram, bonypitt
衝沙 圖／instagram, bonypitt
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你聽過衝浪，但你聽過衝沙嗎？沒錯，在一個沙漠城市當然會有個在沙漠中才能體驗的特色行程，杜拜城市的外圍充滿了高聳的沙丘，這樣獨特的沙漠地形造就了最具特色的行程－沙漠衝浪，你可以在沙漠中，乘坐著號稱陸地巡航艦的四輪驅動越野車，衝破一座又一座的高聳沙丘，搭配駕駛精湛的甩尾技巧，享受馳騁在沙漠中的飆速快感，絕對是不可錯過的體驗

杜拜旅遊小撇步

買東西記得殺價

殺價 圖／pxhere
殺價 圖／pxhere
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杜拜有許多傳統市集，而小編許多去過杜拜的朋友們都告訴我說，如果想在市集買東西，記得一定要殺價，千萬不要覺得這裡是杜拜就乖乖掏錢買，這樣可是會成為冤大頭。基本上市集的商品都是商家喊價的，而大該砍個三分之一甚至一半的價格，市集的老闆都是可以接受的呦。

杜拜電壓

杜拜電壓 圖／神奇寶螺
杜拜電壓 圖／神奇寶螺
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阿拉伯聯合大公國的電壓都是220V，插座是方形的三孔插座，雖然飯店都會提供給旅客萬用插座，但還是記得預備一下變壓器與轉接頭以防萬一。

許多人對杜拜的印象就是奢華，但其實杜拜是個非常有文化的地方，比鄰在摩天大樓旁的傳統市集，充滿著歷史文化的杜拜灣，這些地方都能讓你感受到傳統與現代的融合，讓杜拜不僅有金碧輝煌的外表，更有充滿傳統文化的內涵，杜拜絕對是你一生中，值得一訪的城市。

杜拜市集滑雪觀光

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