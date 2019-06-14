越南河內趴趴走！帶你遊老城區、賞還劍湖 還有必踩島景別錯過

越南的美食大家都很熟悉、下龍灣的美景和越南美女也都從電視上看過~但你真的了解越南嗎?越南河內最好逛的區域落在老城區、還劍湖，到底有哪些景點必去、那些美食必吃呢?就讓小編報給你知!

老城區

河內可以說是集美食、觀光、歷史的地方~是每個旅人到越南必造訪之地。

有人說過：「如果你想深入地了解一個國家的文化，那你一定要走進他們的市場」

如果你對這句話也深信不疑的話，那你來這裡準沒錯!

老城區可以說是集食、衣、住、行、育、樂於一身，當地人稱這裡為「三十六行街」，因這裡過去依街道分類、販售不同貨物，例如:魚露行街、茶行街、紙行街等等，每個家庭需要的每項東西都能在這買到!

老城區 圖／Flickr 分享 facebook

老城區很棒的是，它早上、下午是市場~而晚上就變成了夜市!

根本不用煩惱晚上的行程怎麼安排了阿~!

開始來填飽肚子+血拚囉~!

老城區 圖／Flickr 分享 facebook

聖若瑟主教座堂

以這座教堂延伸出去的範圍都屬於老城區，這座西方樣式的教堂佇立在此特別突出，教堂內部典雅又華麗的構造，讓很多人都喜歡靜靜地待在裏頭休個息或禱告。來河內必來這裡囉！

聖若瑟主教座堂 圖／貴絲 分享 facebook

火車街

在這個區內就有一條街叫做「火車街」

這裡不像泰國的美功鐵道市場，火車穿梭在市場中間，而是它就在住宅區中行駛。

它距離左右兩旁的住宅區相當近，但不需要像泰國市場的大媽”從容不迫”的把攤位收進來…所以危險性並沒有這麼高。而且因兩旁的街道相當乾淨整齊、不像市場髒亂，有越來越多人前往朝聖~

火車街 圖／Flickr 分享 facebook

水上木偶劇院

水上木偶劇院 圖／Wikimedia 分享 facebook

這個劇場主要是用一個小水塘、由人操用木偶來演出越南的傳統民間故事，是個闔家大小都適合的行程。在那邊也有許多店家來演出，大家可以找一間喜歡的前往。但人潮多時需要提早買票! 不然熱門的時間會被搶購一空哦!

隔個70分鐘就會有一場次，但一天下來也不多，可要把握機會啊。在這裡提供其中一家的官網，在當地也有很多戲院可以選擇~大家可以好好考慮考慮。

還劍湖

還劍湖（越南語：Hồ Hoàn Kiếm／湖還劍），越南河內市中心主要湖泊之一，原名綠水湖，後因傳說越南君主黎利在此得劍還劍而改為現名。

傳說黎利一日遊湖時得神龜送來寶劍「順天劍」。此後黎利率軍擊敗明朝駐軍，建立後黎朝，成為安南君主。建國之後，黎利游湖之時見神龜前來索劍，便將「順天劍」交其帶回。

近代以來有人目擊湖中有大鱉出現，據推測為世上僅存的數隻斑鱉之一。不過，也有學者認為還劍湖中的大鱉是一種此前未知物種，並於2000年將其命名為「還劍鱉」。

還劍湖 圖／Wikimedia 分享 facebook

其他景點

西湖、鎮國寺

西湖 圖／貴絲 分享 facebook

在老城區往北走一點的西湖也是很推薦在河內散步的地方，雖然規模比不上真正的西湖，但這裡的遼闊景色仍讓人感到很悠閒！在湖的一邊有坐立在小島上的寺廟─鎮國寺，走過連接陸地的小堤道，鎮國寺裡的氛圍因為坐立在湖上顯得格外清幽～而在寺廟裡則有一個很珍貴的東西，一棵菩提樹，據說是切割自釋迦牟尼頓悟得道的那株菩提樹！

小編提醒：寺外會有看見你穿短褲就攔住你說要長褲才能進去的婦人，藉此兜售一些披巾；這時拒絕她就好其實還是可以進去。不過為了安全起見，建議著長褲！

昇龍皇城

在河內這座城裡也隱藏著世界文化遺產呢，這座皇城是被越南以前有個時期「李朝」所建，後來進行了擴建和修改保留至今。皇城整個園區滿大的，遊走在裏頭看見已經斑駁的城門等等，是難得的景象！

昇龍 圖／貴絲 分享 facebook

火爐監獄

這座監獄在過去一開始是被法國人所建，而在相同的地點原本是個製陶的村莊，所以監獄取名火爐。當時的監獄關的都是反法殖民的政治犯，之後改成監禁越戰時期的美軍飛行員；因此在火爐監獄裡可以看到很多關於囚犯受刑的文獻和器具。

監獄 圖／貴絲 分享 facebook

小編建議：這裡大概半個小時至一個小時內可以逛完，適合當稍微踩景點的地方，或是準備前往去機場前的最後一站！

營業時間：每日0800-1700

票價：3000越盾

下龍灣地區

通常來到河內，多數人也會安排一到兩天前往下龍市下龍灣的一兩日遊。1994年被聯合國列入世界文化遺產，2011又獲選為新世界七大奇景之一，下龍灣廣大的水域上散落著一座座遺世而獨立島嶼的美景讓人很忘懷！如果前往兩日遊，會有住在船上或是住在岸上的選項，住在船上的價格從一星到五星的價格不等；不過差不多台幣3000元就可以住到2-3星的船。兩日遊的行程中，旅行社通常會安排到下龍灣裡美麗的洞穴─驚訝洞以及制高點Tip Top，兩者的景色都非常令人驚豔！而在船上的時間，享用傳統越式料理三餐之外，就是靜靜地隨著平穩的船速遊覽下龍灣，或者是划獨木舟，超級愜意～

峽灣景緻

在整個下龍灣海灣裡，多達快兩千座大大小小的島嶼，而每個島嶼都被翠綠植物覆蓋。航行在海灣時，翠綠的湖景還有眼前大大小小的島很美，不時還可以看見有當地居民划著小小的扁舟在賣東西。

峽灣景緻 圖／貴絲 分享 facebook

驚訝洞

下龍灣最大最美麗的岩洞，洞穴裡由小至大區分成三個部分，頭頂上長短不一的鐘乳石與地上的石筍，加上洞穴裡投射出的七彩燈光，一切的景象很壯觀！走在崎嶇的洞穴裡，身旁有時候會冒出一小漥水，甚至還有小湖，據說在以前漁夫為了躲避風災或惡劣的天氣，都會將船停靠進到這裡來，在這些池子裡梳洗身體呢～

驚訝洞 圖／ 貴絲 分享 facebook

Tip Top、海灘

在驚訝洞之外，下龍灣上的遊船行程還會停靠在這裡─Tip Top英雄島，要賞島上的美景要先登四百多階的階梯到頂端，雖然氣喘吁吁不過望下去的景色非常壯麗，無數艘船停在下龍灣上的景象很棒～登頂賞完景一旁就是海灘，在海灣裡玩水是難得的享受，坐在沙灘上曬曬太陽也不錯～

海灘 圖／貴絲 分享 facebook

船 圖／貴絲 分享 facebook

想不到越南河內也有這麼多值得一遊的地方，不管是充滿歷史風味的老城街區，或是自然景色還有沙灘，都超級吸引人的！快點來一趟越南之旅，探索這個多元的城市，體驗不一樣的越南風情吧！

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