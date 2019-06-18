親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

荒謬無極限的沙漠旅程！ 約旦瓦地倫悲劇從一早就開始

2019-06-18 22:00背包客棧

【作者:aboutcherme】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

此生大概難以找到比約旦瓦地倫還要荒謬的旅程，雖然獨自旅行本身就是件荒謬的事情。

那一天我決定要從埃及的達哈布一路坐車到約旦瓦地倫(WAadiRum)，中間還要經過以色列的Eilat，而且隔日便是約旦的安息日，若今日不過關口，只能留到週日才進，不然就要從中關進。（以色列跟約旦一共有三個路陸關口，分成北關、中關以及南關，最難的就是南關，因為很少旅行者這裡進入）

若是停留在以色列的Eilat與約旦的Aqaba，就必須承擔高貴的房價，這兩個都是紅海的度假城市，大約一個床位都要800-1200台幣之間，我只有一個目標，從達哈布直接穿到瓦地倫沙漠，交通上若有環節出錯，就必須改變行程。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

EgyptDahab>Taba>IsraelEilat>JordanAruba>WadiRum

悲劇從一早就開始，真的不要相信埃及，時間永遠都不準確，首先達哈布往塔巴的巴士遲到了一小時，我跟另外兩人搭上路邊的野雞車，沒想到西奈半島的交通有區域管制，結果第一個關口就被檢查哨口請回，不過，這怎麼難得倒奸巧的埃及人，司機馬上開車回頭找了當地計程車當掩護，我跟香港人還有德國人下車後坐在計程車過了管制站，才轉搭野雞車繼續前進。

因為這件事情，德國女一直不相信奸巧埃及司機的野雞車，沒想到在中途一半停下拍照時，她！跳！車了！她頭也不回地離開，司機眼見到手的錢飛了，在我們面前大罵德國女，我們很怕到不了關口，乖乖閉嘴什麼都不說，一切荒謬到極限，一去一回，折騰到下午兩點才到關口塔巴。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

走路道關口，以色列海關檢查很詳細，又碰到旅行團卡關，我整個手心都在冒汗，心中一直在默念阿密陀佛，老天保佑，總算在下午3點來到以色列Eilat的巴士站，傳說週四下午約旦關口4:30就會下班，我根本不知道該怎麼去約旦關口，還好從關口到市區的巴士上有個以色列人很熱心，帶我到巴士站，幫忙買了巴士票，還通知司機說我要到約旦關口，留了手機給我，說之後去首都可以找他。

於是，開往首都的以色列公車就在中途放我在關口外一公里的高速公路上，我揹著全身家當沿著馬路走到關口，才發現那該死的以色列人帶我坐錯巴士，其實有直接到關口的巴士，忍住崩潰，馬上拿出信用卡刷了離境稅，可惡！一個小時不到停留也要付高額離境稅。

最終來到約旦海關，用之前上網購買的約旦PASS入關，踩在約旦土地時已經下午5點，我一個人站在出口鬆了一口氣，向前詢問計程車司機去市區的費用，司機馬上大口就開10約旦幣，大約420台幣，對背包窮游的我來說太貴。

關口後面出來了一對俄羅斯夫婦，我轉身連忙去搭訕問能不能一起到市區，結果蠻橫的計程車司機就當著我大吼，說你一個人要付10快約旦幣，甚至不讓我跟俄羅斯夫婦一起搭乘，好在俄羅斯夫婦很堅持要讓我一起，最後下車之後還不讓我付錢，讓我對約旦有了非常壞的印象，果然約旦計程車司機沒幾個好東西。

到了阿卡巴已經接近6點，我開始急忙四處詢問巴士站在哪，順便換錢，還有辦網路卡，一路上就揹著背包慌亂行走，找到巴士站後說我要到WadiRum，巴士司機沒說什麼，就收了我2約旦幣，上車之後用剛辦的手機網路聯絡旅館跟沙漠團的導遊，雙方都說此刻根本沒有公車到WadiRum，唯一的管道就是搭乘計程車，費用是是20約旦幣。（1約旦幣:42台幣）...

原文出處：【約旦】WADI RUM 瓦地倫，荒謬無極限的沙漠旅程

延伸閱讀：【克羅埃西亞】世界上最傷心的博物館 - 失戀博物館，那些無法破鏡重圓的遺留物

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

埃及德國俄羅斯

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

尼泊爾EBC路線 小心加德滿都市區常見詐騙觀光客方式

2019-06-17 22:01

【杜拜旅遊攻略】一窺沙漠奇蹟的奢華與傳統內涵

2019-06-16 10:02

越南河內趴趴走！帶你遊老城區、賞還劍湖　還有必踩島景別錯過

2019-06-14 12:00

到「蒲甘」賞熱氣球！緬甸絕美的佛塔古蹟　包你大開眼界！

2019-06-13 22:00

七月遊泰國 這兩大節慶活動不能錯過

2019-06-11 13:54

遺落的世界秘境！馬來西亞沙沙蘭「天空之鏡」周邊６大玩法

2019-06-08 11:32

夏天就是要度假！普吉島自由行必去景點攻略

2019-06-02 10:00

忍不住想入手了！ 曼谷復古市集　超狂擬真動物水果造型包

2019-05-27 21:02

到泰國曼谷摘星! 精選十家必吃米其林餐廳

2019-05-22 23:45

30%以上購物折扣! 精選四大馬來西亞血拚夯點

2019-05-22 18:35

離曼谷最近的渡假小島，神秘沙美島上的淒美故事

2019-05-22 09:00

保證不無聊! 到泰國曼谷家庭旅遊 首選8處必訪景點

2019-05-20 20:12

隱藏景點！伊斯坦堡的世外桃源「Fener&Balat區」走在特色項弄裡

2019-05-18 22:00

越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00

印度瑜珈聖地「Yoga Retreat」浪漫的七日體驗之旅

2019-05-16 22:00

豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

2019-05-15 12:01

曼谷「動物標本旅館」宛如非洲大草原：斑馬、長頸鹿伴你入眠

2019-05-14 22:00

伊斯坦堡遊記／搭纜車賞「金角灣」魔力夜景

2019-05-14 21:00

2019伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的地下水宮殿 Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

2019-05-13 21:01

泰好買！網羅「泰國超商」必買商品

2019-05-13 12:10

旅行中另種享受！40歲環遊世界中「手繪明信片」他的故事分享

2019-05-12 22:00

差點命喪尼泊爾！網友分享「高山症」的真實經歷

2019-05-11 21:00

享受飛機餐廳、頂級SPA! 到吉隆坡來趟小奢華旅行

2019-05-09 16:02

簡直「泰」驚人了！來這裡直接買到吃到全泰77府的特產

2019-05-09 11:01

來趟大自然之旅! 到東南亞探訪五大野生秘境

2019-05-07 15:47

省下2,000泰銖！ 泰國官方宣布：免簽證方案延長六個月

2019-05-03 16:31

跟著和尚一騎玩隱藏版曼谷！探索從未踏果的曼谷單車地圖

2019-05-02 08:00

登山者們的最佳選擇！ 尼泊爾「8大世界高峰」任你攀登

2019-05-01 09:03

越南新秘境！東方馬爾地夫─「芽莊」體驗全攻略

2019-04-30 09:04

神秘中東旅！探訪全世界「最有錢國家」杜哈一日遊懶人包

2019-04-29 22:00

小資旅行的天堂！ 馬來西亞8大免費熱門景點攻略

2019-04-29 09:02

沙漠裡的藝術綠洲 「沙迦雙年展」與地景風土融合的當代藝術盛會

2019-04-27 16:33

泰國馬殺雞、SPA之旅！按摩前必知的４個小觀念

2019-04-26 09:00

世界那麼大／中東富國「杜拜與阿布達比」阿拉伯的傳統與現代

2019-04-21 22:00

【巴拉望愛妮島懶人包】菲律賓最美世外桃源！

2019-04-20 10:00

馬來西亞不是只有雙峰塔！馬來西亞親子景點8選好玩又好拍

2019-04-15 09:00

世界最美的海島與珊瑚！給背包客的「仙本那」跳島指南

2019-04-11 21:00

泰國省錢又好玩！７處景點帶你「免錢遊曼谷」

2019-04-11 15:43

一生至少體驗一次! 泰國潑水節慶祝地點懶人包

2019-03-28 13:16
看更多

熱門文章

美國海產店老闆捐出超稀有藍龍蝦 機率僅200萬分之一

2019-06-17 10:18

世界各國必去的10大地標建築，你去過幾個？

2019-06-17 08:00

全面戒備！印度21年來最強風暴將來襲 30萬人緊急撤離

2019-06-12 17:06

天空驚見「彩虹飛機雲」 德攝影師拍下奇蹟美景

2019-06-10 21:41

酷航促銷機票又來了！ 來回含稅四千有找明早開搶

2019-06-10 08:55

沒錢又想出國玩？精選 5 大高 CP 值旅遊國家　讓妳花最少的錢玩遍世界

2019-06-10 15:30

體驗各地時尚！世界５個最好購物的城市

2019-06-14 09:00

巷子裡的「三眼蛋飯」 半凝固金黃米飯好誘人啊！

2019-06-11 21:00

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 18:00

24小時內衝400萬觀看！華航推新廣告再祭優惠 台北飛首爾5千有找

2019-06-17 11:42

要沉了？墨西哥商場漏雨「水災」 樂隊惡搞奏鐵達尼號主題曲

2019-06-13 11:33

她穿的不是比基尼！清涼照曝光 網友見亮點喊救命

2019-06-05 10:24

七月遊泰國 這兩大節慶活動不能錯過

2019-06-11 13:54

西伯利亞航空首航台灣 台北直飛海參崴不到4小時

2019-05-24 22:00

日本航空飛機餐評比 復興空廚3連霸

2019-06-11 09:41

印度31童罹患腦炎喪命 恐因荔枝有毒物質所致

2019-06-13 04:50

迷迷糊糊搞烏龍！５件超糗旅行事蹟 你是不是也曾出醜？

2019-06-12 08:00

越南河內趴趴走！帶你遊老城區、賞還劍湖　還有必踩島景別錯過

2019-06-14 12:00

懶人包／獨旅「南美」六個月秘訣大公開

2019-06-15 22:05

尼泊爾EBC路線 小心加德滿都市區常見詐騙觀光客方式

2019-06-17 22:01

因為不想再哭，所以把自己丟到路上 (上)

2019-06-15 21:00

「香港迪士尼路跑」挾4大亮點強勢回歸！新增「皮克斯好友夜跑派對」 超過百位迪士尼角色參與

2019-06-15 11:28

香港最潮屋頂酒吧！坐在「草間彌生」波點南瓜旁野餐

2019-06-16 22:00

【杜拜旅遊攻略】一窺沙漠奇蹟的奢華與傳統內涵

2019-06-16 10:02

浩瀚星空與純淨小鎮　晴天、陰天、雪天 蒂卡波湖的三個不同樣貌

2019-06-16 09:00

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

到「蒲甘」賞熱氣球！緬甸絕美的佛塔古蹟　包你大開眼界！

2019-06-13 22:00

香港最新的「懷舊飯店」 結合天星小輪的共同回憶

2019-06-13 08:03

加州迪士尼的最新主題「星際大戰園區」搶先看！

2019-06-13 18:00

80天環遊世界計劃！從台灣向東走　省下驚人的旅費與時間

2019-06-07 21:00

酷航飛常酷促銷 東京首爾來回含稅4千、德國希臘1.6萬有找

2019-06-11 09:18

一生絕對要去一次！全球6大美到令人感動的追極光最佳地點推薦

2019-05-25 20:46

Air Asia夏季大促銷 飛宿霧長灘島單程988元起

2019-06-16 14:23

遺落的世界秘境！馬來西亞沙沙蘭「天空之鏡」周邊６大玩法

2019-06-08 11:32

因為不想再哭，所以把自己丟到路上 (下)

2019-06-15 21:01

頂級旅館新趨勢／百年風華 如夢幻境的奢華旅宿

2019-06-07 12:49

Booking.com 公開《MIB 星際戰警™》拍攝場景目的地

2019-06-08 22:00

共95座！北京清華校園發現明清古墓群

2019-06-02 16:30

回到80年代旺角！24小時懷舊餐廳　拿「戰鬥碗」乾杯大口吃肉

2019-06-06 21:00

建築大師高第傑作聖家堂 137年後拿到建造執照

2019-06-09 05:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top