荒謬無極限的沙漠旅程！ 約旦瓦地倫悲劇從一早就開始

【作者:aboutcherme】

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此生大概難以找到比約旦瓦地倫還要荒謬的旅程，雖然獨自旅行本身就是件荒謬的事情。

那一天我決定要從埃及的達哈布一路坐車到約旦瓦地倫(WAadiRum)，中間還要經過以色列的Eilat，而且隔日便是約旦的安息日，若今日不過關口，只能留到週日才進，不然就要從中關進。（以色列跟約旦一共有三個路陸關口，分成北關、中關以及南關，最難的就是南關，因為很少旅行者這裡進入）

若是停留在以色列的Eilat與約旦的Aqaba，就必須承擔高貴的房價，這兩個都是紅海的度假城市，大約一個床位都要800-1200台幣之間，我只有一個目標，從達哈布直接穿到瓦地倫沙漠，交通上若有環節出錯，就必須改變行程。

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EgyptDahab>Taba>IsraelEilat>JordanAruba>WadiRum

悲劇從一早就開始，真的不要相信埃及，時間永遠都不準確，首先達哈布往塔巴的巴士遲到了一小時，我跟另外兩人搭上路邊的野雞車，沒想到西奈半島的交通有區域管制，結果第一個關口就被檢查哨口請回，不過，這怎麼難得倒奸巧的埃及人，司機馬上開車回頭找了當地計程車當掩護，我跟香港人還有德國人下車後坐在計程車過了管制站，才轉搭野雞車繼續前進。

因為這件事情，德國女一直不相信奸巧埃及司機的野雞車，沒想到在中途一半停下拍照時，她！跳！車了！她頭也不回地離開，司機眼見到手的錢飛了，在我們面前大罵德國女，我們很怕到不了關口，乖乖閉嘴什麼都不說，一切荒謬到極限，一去一回，折騰到下午兩點才到關口塔巴。

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走路道關口，以色列海關檢查很詳細，又碰到旅行團卡關，我整個手心都在冒汗，心中一直在默念阿密陀佛，老天保佑，總算在下午3點來到以色列Eilat的巴士站，傳說週四下午約旦關口4:30就會下班，我根本不知道該怎麼去約旦關口，還好從關口到市區的巴士上有個以色列人很熱心，帶我到巴士站，幫忙買了巴士票，還通知司機說我要到約旦關口，留了手機給我，說之後去首都可以找他。

於是，開往首都的以色列公車就在中途放我在關口外一公里的高速公路上，我揹著全身家當沿著馬路走到關口，才發現那該死的以色列人帶我坐錯巴士，其實有直接到關口的巴士，忍住崩潰，馬上拿出信用卡刷了離境稅，可惡！一個小時不到停留也要付高額離境稅。

最終來到約旦海關，用之前上網購買的約旦PASS入關，踩在約旦土地時已經下午5點，我一個人站在出口鬆了一口氣，向前詢問計程車司機去市區的費用，司機馬上大口就開10約旦幣，大約420台幣，對背包窮游的我來說太貴。

關口後面出來了一對俄羅斯夫婦，我轉身連忙去搭訕問能不能一起到市區，結果蠻橫的計程車司機就當著我大吼，說你一個人要付10快約旦幣，甚至不讓我跟俄羅斯夫婦一起搭乘，好在俄羅斯夫婦很堅持要讓我一起，最後下車之後還不讓我付錢，讓我對約旦有了非常壞的印象，果然約旦計程車司機沒幾個好東西。

到了阿卡巴已經接近6點，我開始急忙四處詢問巴士站在哪，順便換錢，還有辦網路卡，一路上就揹著背包慌亂行走，找到巴士站後說我要到WadiRum，巴士司機沒說什麼，就收了我2約旦幣，上車之後用剛辦的手機網路聯絡旅館跟沙漠團的導遊，雙方都說此刻根本沒有公車到WadiRum，唯一的管道就是搭乘計程車，費用是是20約旦幣。（1約旦幣:42台幣）...

原文出處：【約旦】WADI RUM 瓦地倫，荒謬無極限的沙漠旅程

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