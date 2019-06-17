尼泊爾EBC路線 小心加德滿都市區常見詐騙觀光客方式

【作者:Kelly6281449】

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ＥＣＢ的路上

我的旅行方式，從來不是把功課做好做滿，一定要去打卡的點，一定要吃的食物，一定要知道的文化習俗，這些都是我旅遊很重要的資訊來源，但卻不是一定要做事，我喜歡自己探索，自己去感受。

在尼泊爾的這幾天，一直在思考這個問題，有些人旅行是為了美景美食，有些人旅行是為了看見這些地方的美好，有些人旅行是為了增廣見聞讓自己不流於庸俗，有些人旅行是為了拋棄現有的文明而回歸單純，有些人旅行是了知道自己可以承受和堅持多少，有些人旅行是為了感受被世人所遺棄的那一面，有些人旅行是為了衝擊自己既有的想法，重新塑造一個新的價值觀。

對於一個地方的認知，端看你旅行的目的是什麼，你用什麼樣的方式去感受。

你曾經來過尼泊爾嗎？對於尼泊爾的憧憬與神秘的吸引力，但或許眾神的故鄉不是你所想像的美好，有些人來了就愛上，有些人才到兩天就改票飛到其他國家，一刻都不肯待。會有如此極大的反差，最大的原因是端看你的期待是什麼。

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加德滿都機場周邊

就以我遇到的幾個會在東南亞或南亞落後地區常發生的幾個狀況為例，或許你先知道可能會發生的事，如果你不喜歡這樣的狀況就會盡量避免，若是避不了，也可以試著用接受的心態來體驗不同的文化，免去在不知情的狀況下被騙了又打壞了自己旅遊的興致。我來尼泊爾的20天，以一個觀光客角度，我所遇到可能會讓人不愉快的經驗，想跟大家聊聊。

尼泊爾是世界名列前幾名的貧窮，對於當地硬體設施的缺乏及衛生乾淨的程度，也許走這一趟，知道我們有多幸福，而讓我們心靈更富足。

或許大多數的人認知純樸的國家會有純樸的人民，人情味，但因近年觀光開始蓬勃，許多商人發現有利可圖，反而讓我們去到當地而倍感挫折。

先給大家一個概念，網路上查到的資料，尼泊爾人的薪資每個月平均6000盧比左右（約台幣1800元），而我詢問導遊在塔美區的小間旅館服務生月薪大概100-150美元（約3100-4500台幣），可想而之若他們可以從觀光客身上獲利是非常可觀的。

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街上的路邊攤，剛好三人各據一角對稱，滿有趣的

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加德滿都是尼泊爾的首都，但沒有一處的路是平的

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街上的店家建築

這幾年EBC非常熱門，先以走EBC這條路可能會遇到的導遊詐騙和直升機詐騙來談。

１.高山健行直升機詐騙：

強烈建議出國高山健行一定要保保險，通常我們是保WORLDNOMADS，然而保險的內容一定要看清楚！有分standard和explorer，standard和explorer的內容各包含什麼，一定要清清楚楚，以防萬一，而我和男朋友是保了standard的保險，我查了之前的文章，stardard對於海拔6000以下可實行此保險，但這次我保的時候保險內容已經修改過，standard只針對海拔4500以下才實行呼叫直升機下撤，保險可賠償，至於海拔4500-6000以下則是要加保到explorer。

就我所知，EBC上的山屋和直升機都是有合作關係的，若是山屋呼叫了他們配合的直升機，山屋可以拿到額外的退傭，有些連導遊都有和山屋配合，也可拿到退傭。...

原文出處：尼泊爾EBC 加德滿都市區常見的騙觀光客方式

延伸閱讀：「尼泊爾-加德滿都」必吃美食地圖

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