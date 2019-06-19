印度洋上的藍眼淚 「斯里蘭卡」最純真的笑容

【作者:kw_921】

斯里蘭卡，舊稱為錫蘭，是世上的紅茶大國。她擁有一千多公里長的海岸線，無數美麗的海灘、千年的古城、荷蘭的城堡，豐富的熱帶動植物，有高山平原，還有數之不盡的茶園和世界最美的火車路線，這裡氣候終年炎熱，四季如夏。馬克吐溫說：「這裡除了雪，她擁有了一切。」

斯里蘭卡小孩有黝黑的皮膚和深邃的眼睛，配上白色校服，看見他們的笑臉，就會覺得他們的笑容是世上最美和最純真的！而在2019年的LonelyPlanet最佳旅行目的地排名中，排榜首的就是斯里蘭卡！

這次出行，合共去了9天，先由尼甘布(Negombo)到獅子岩(Sigiriya)，再由Dambulla走到永康堤(Kandy)，之後轉到NuwaraEliya上霍頓平原(HortainPlain)，及後落到Ella後到YalaNationalPark。最後到米瑞莎(Mirissa)和加勒(Galle)，尾站回到科倫玻(Colombo)。

當中，感受的東西也有很多，雖然不是義工團，但我都帶了一些文具和小玩具給當地的小孩。又爬了世界文化遺產獅子岩、在康堤看了KandyDance、在尼甘布看漁民打魚、到霍頓平原看鹿群，也坐了山線和海線的鐵皮火車，又到了YalaNationalPark坐吉普車看野生動物，更在印度洋看鯨魚和海豚！而最有深刻印象的，依然是藍眼淚人在經歷海嘯後的微笑！

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準備篇：

1.機票：如果要由香港直航，相信只有斯里蘭卡航空和國泰航空才有。所以，我一早就決定將儲起來的AsiaMiles去換機票，因為這個國家絕對不是港人熱門旅遊地區，所以十分容易就換到，只需要20000里；

2.簽證：用特區護照入境，需要申請電子簽證ETA，簽證的費用為USD35，成功後就會收到確認的電郵，帶同一起入境就可以了；

3.金錢：請準備美金到當地換成盧比，落地到機場後就可換，記緊多換一點，因為很多地方都不收信用卡和只收盧比，機場兌換率1USD:178SriLankaRupee；

4.電話卡：我們都是在機場才買當地的電話卡，Dialog的信號最好、所以一般都是選它，可見在山區很多地方都收不了，也是事實；我們選購了1300盧比的套餐包括4GB日間流量以及5GB夜間流量，基本上是用不完的，另外櫃台的職員辦事速度簡直是龜速，請注意；

5.插頭：當地有幾款的插頭，一般總會有款是香港的三腳插，所以可以安心出遊；

6.衣服：大部份的地區都是香港炎夏的天氣，所以務必要帶夏天的衣服出行，到達NuwaraEliya那裡，又會變成冬天，所以也要帶一些冬天的衣服。

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尼甘布(Negombo)篇：

1.很多人會放棄Colombo而直接去Negombo，因為Negombo比較簡樸，沒有Colombo的繁華；

2.NegomboFishMarket是Negombo中最值得參觀的地方，不過要留意那裡的腥味是十分重的；...

原文出處：印度洋上的藍眼淚：斯里蘭卡

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