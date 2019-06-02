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夏天就是要度假！普吉島自由行必去景點攻略

2019-06-02 10:00FunTime旅遊比價

普吉島是泰國唯一為島嶼的縣，同時也是許多台灣人選擇蜜月的地方。在海中的島嶼，許多海灘成為最大看點，來自世界各國旅客前來享受海水浴和水上活動，不僅可以享受渡假的放鬆與樂趣，也可以體驗普吉島當地文化；本期小編要告訴大家到普吉島自由行，哪些景點一定要去，快一起來筆記吧！

如何前往普吉島？

台灣目前沒有直飛普吉島的航空公司，需要至少轉機一次才能抵達。飛行時間較短的航空公司包含泰國航空、長榮航空，最快大約7-9小時即可，當然票價相對來說也比較高；若價格是最大的考量，可以參考馬來西亞航空以及國泰航空，票價相對來說較低，只是飛行時間至少都要拉到12小時囉！

普吉市區

舊城與熱鬧的市區交疊

phuket 圖／pxhere
phuket 圖／pxhere
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泰國 普吉島的市區就是普吉鎮，在這裡可以畫分成兩個區塊，一邊是保留兩百多年前建築的舊城區，另一頭則為熱鬧又有人氣的購物區，各種流行服飾和時尚咖啡廳都可以找到，觀光客有興趣的特色服飾和手作小物，在這裡可以淘寶淘到手軟。

小編好康報☛普吉老街夜市 Lard Yai，也叫大坡夜市，舒適、有文化、美食超多，周日下午4點開始擺攤，5點過後來逛超適合！

查龍寺

普吉島規模最大的寺廟

查龍寺 圖／Wikimedia
查龍寺 圖／Wikimedia
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到泰國一定要參訪一下當地的寺廟，查龍寺為普吉島上最受信仰且格局最大的寺廟，祭祀著一位具有神麗的高僧，傳說於十八、十九世紀時平定數起暴動，查隆寺外觀以橘紅色系為主體，造型雄偉，是到普吉島一定要拜訪的景點！另外，相傳邊許願邊將金箔貼在佛像上，願望就可以實現唷！

地址：Chalong Road, Mueang Phuket, Phuket 83130 （普吉鎮外約3、4公里處，4021道路與4200道路交叉口附近，從普吉鎮上往Rawai拉歪海灘的路上）

普吉大佛

坐落於山頂的白色觀音像

普吉大佛 圖／ Pixabay
普吉大佛 圖／ Pixabay
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泰國的普吉大佛是一尊緬甸白玉大理石砌成的坐佛觀音像，離市中心20分鐘車程，面向東邊攀牙灣，背向安達曼海，坐落在普吉島第二高山的山頂上，相當顯眼。從山頂可以遠眺海景，而且由於大佛基座還在施工階段，遊客也可以根據自己的意願捐獻磚、瓦、石，價碼在150、600、1000泰銖不等，磚瓦石上會刻錄捐助者姓名呢！

開放時間：6：00-18：00，免費參觀

地址： Karon, Mueang Phuket, Phuket 83100

交通方式：

租摩托車從普吉鎮沿4021國道往神仙半島方向前行8公里左右，到查龍灣右拐不遠處即到查龍寺；在查龍灣就可以看到山頂大大的Phuket Big Buddha的指示牌，上山即到；也可以包車前往查龍寺和大佛。

朋帖海岬

絕美的能量聚集地

朋帖海岬 圖／Flickr
朋帖海岬 圖／Flickr
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朋帖海岬位於普吉島最南端，是泰國國內能看到最廣角美景的地方，傍晚時分的壯闊夕陽美景是最廣為人知的絕景，落日時的奈涵海灘和水晶島讓人流連忘返；朋帖海岬其實也蘊含「神仙半島」的美譽，對許多人來說，這裡也是靈氣匯聚的地方，有機會到泰國，一定要來這裡體會一下大自然賜予的勇氣。

小編好康報☛

Ⓐ山頂上有座小寺廟，寺廟中的神龕有著獻給大象守護神的雕刻，包括上百份刻於小塊木頭上的偉大事蹟。

Ⓑ可以順便參觀林近的燈塔，朋帖海岬也有小市集和街頭藝人，附近還有餐廳可以大啖海鮮。

地址：Rawai, Mueang Phuket, Phuket 83130

交通方式：可嘟嘟車或包車環島游，大約1000泰銖/車

芭東海灘

充滿度假風情的超美海灘

芭東海灘 圖／phuket.com
芭東海灘 圖／phuket.com
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如果喜歡PATTAYA島嶼風情的朋友們，一定要到芭東海灘，這裡離機場和飯店區都很近，交通便利且海岸線很長，在這裡可以享受海灘美景，還可以從事各種海上活動，如拖曳傘，遮陽傘等道具可以現場租借，但常常租借一空；附近餐廳、按摩店、酒吧林立，吃吃喝喝甚至小酌都很方便，當然，這裡也超適合欣賞夕陽，非常浪漫唷！

小編好康報☛前往芭東海灘的路上會經過班格拉大道，晚上搖身一變成滿是酒吧的繁華街，不要錯過囉！

地址：Patong Beach – Katu Patong Beach, 83150

珊瑚島

豐富珊瑚資源的小島，各種水上活動這裡玩！

珊瑚島 圖／pixabay
珊瑚島 圖／pixabay
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珊瑚島位於泰國普吉島南部外海上，這裡有豐富的珊瑚生態，島上餐廳、飯店及各種水上活動一應俱全，白色沙灘非常適合游泳和浮潛，拖曳傘、滑水、沖浪、潛水、香蕉船、海底漫步這邊也都可以玩。海灘上也可以享用泰國料理美食，躺在躺倚上享受日光浴也是個不錯的選擇呢！

地址：48/11 Chaofa Road, Koh Hae 83130

交通方式：建議從拉歪和查儂搭乘交通船前往、普吉島乘坐快艇約15分

攀牙灣

007系列電影曾經取景過的鐘乳石景點

攀牙灣 圖／ pxhere
攀牙灣 圖／ pxhere
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普吉島攀牙灣是以矗立在純淨海域的陡峭懸崖著稱，高聳的石灰岩景觀是因斷層運動與數百萬年的雨水侵蝕及風化作用而形成，而且這個場景也曾經出現在007 情報員電影系列的《金鎗人》中。灣內的小島上有各種獨特的鐘乳石洞，可以來這裡購買旅遊行程搭乘景觀船欣賞海與奇岩交織的美景，也可以單純的在小島上優閒的度過賞景時光。

地址：Khlong Khian Takua Thung, Phang-nga 82130

交通方式：

到攀牙灣遊覽最好的方式是自駕

▶走4號高速公路，經Prachuap Khiri Khan巴蜀、 Chumphon春蓬和Ranong拉廊直接到Phang Nga攀牙。

▶走4號高速公路到Chumphon春蓬，然後走41號高速公路到Amphoe Tha Chang區，再右轉到401號公路。行駛到Amphoe Ban Ta Khun（約50公里），然後走415號高速公路，約行駛30公里到達Phang Nga town攀牙鎮。

幻多奇樂園

多樣化的遊樂設施和泰國文化表演

幻多奇樂園 圖／phuket.com
幻多奇樂園 圖／phuket.com
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幻多奇樂園是泰國普吉島最大的投資項目，園內有泰國傳統舞蹈和大象結合的遊樂設施，有充滿泰國文化的表演秀，還可以和大象們合照，這裡是典型的文化遊樂夜城，更有展現泰國各地民俗藝品的嘉年華村商店街，聲光科技魔幻劇場秀也是相當有看頭的表演！

地址：1 99 M3 Kamala Beach Kathu, Phuket 83150

交通方式：自駕（有停車場）或從飯店預定前往樂園的接駁班車

卡隆海灘

相當閒靜適合好好放鬆散步的海灘

卡隆海灘 圖／phuket.com
卡隆海灘 圖／phuket.com
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在泰國普吉島有許多有名的海灘，卡隆 Karon Beach離芭東海灘很近，少了芭東海岸的喧嘩熱鬧，但也不會離市區太遠，卡隆海灘相對閑靜許多，幾乎沒有水上活動在這裡進行，但悠閒的氛圍絕對滿分！走在沙灘上舒服的讓人一秒想睡，特別推薦給情侶或度蜜月的新婚夫妻唷！

小編提醒你☛卡隆海灘附近有離岸流 Rip Current，要特別注意唷！

地址：Karon, Mueang Phuket, Phuket 83100

皇帝島

超適合浮潛的度假小島

皇帝島 圖／walisphukettours.com
皇帝島 圖／walisphukettours.com
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皇帝島Racha，原本是泰國皇室度假專屬島，後來才對外開放，這裡雖然是由山景和內陸小湖泊組成，但也有美如馬爾地夫的海景，以超群的翡翠綠色海聞名，包含5個小海灘都相當有看頭，由於這裡水溫合適且浪比較小，沙灘線也比較長，是個浮潛的好地方。

小編好康報☛推薦11月到4月去，避開雨季，可以看到更美的海底世界。

地址：RacRacha Island

交通方式：從普吉島搭船約需30到40分鐘

除了漂亮景點，這些體驗也不能錯過

高空飛索 圖／phuket.com
高空飛索 圖／phuket.com
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普吉島有海有叢林，非常適合喜歡跳進大自然的野人們。在海邊可以浮潛划獨木舟，在叢林裡則可以玩高空飛索。Hanuman World是近幾年才新開的叢林飛索，有不同的行程方案可供大家選擇。除了泰山一樣飛越叢林，還有垂直懸梯，讓你把積累的壓力都大聲釋放出來吧！

泰國普吉島一年四季如夏，全年高溫都在攝氏30~33度左右，低溫約22~24度左右，雨季集中在5~10月間，有機會到普吉島旅遊，建議選擇11~4月之間前往，才不會因為下雨壞了興致，也記得參考上述的普吉島景點，好好放鬆度假吧！

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普吉島國泰航空公路

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