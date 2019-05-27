忍不住想入手了！ 曼谷復古市集 超狂擬真動物水果造型包
【圖．文｜行遍天下】
復古市集裡突然見到一個小攤位上擠滿了人，走進一瞧，鳳梨、榴蓮、西瓜、高麗菜、貝類、短尾鯖魚⋯⋯乍看之下以為來到了菜攤。令人意想不到的是竟然是一間手工創意包包店！退休教授的創意怪怪水果動物包揹著最受歡迎的熱銷商品荷葉小包，可愛的店長Son白天是一名汽車保險銷售員，晚上則在夜市裡擺攤販售叔叔所設計的創意包包。
身為已退休藝術學院教授的叔叔Aj Tanin教授，退休後依然閒不下來，發揮自己的專長，3年前回到自己的家鄉後，和幾個朋友在小村莊裡一起經營工作室，專門設計可愛的擬真水果、動物造型小包包，而且專門以泰國的物產為主要設計元素。採用產自泰國的天然橡膠，以純手工的方式，每個平均要耗時一週以上才有辦法製作完成，而且完全可以水洗，方便保養。
3年來除了受到本地人歡迎，更風靡中、台、日、韓、越南⋯⋯無數的國際遊客。連台灣都有人專程跑來代購。榴槤、西瓜、魚、高麗菜、荷葉、貝殼⋯⋯目前共創作超過了20種的包款，每樣都是最有泰國味的紀念品，來這裡逛逛絕對會讓荷包大失血。
景點介紹
orangeoo
地址｜5 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Chom Phon, Khet Chatuchak, Bangkok
網址｜www.facebook.com/orangeoo.th
營業｜週五∼日16:00∼1:00
價位｜榴槤包850B、荷葉包550B、貝殼包950B、短尾鏡魚450B
更多好吃好玩：【影音】驚！入住這間旅館和動物標本一起睡
留言