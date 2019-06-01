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超酷行程！跟著時尚攝影師拍出不同曼谷

2019-06-01 16:30聯合新聞網 行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

土耳其人Peter說得一口好泰文，跟著他坐了船、嘟嘟車與散步的時間，偶爾他會提醒...
土耳其人Peter說得一口好泰文，跟著他坐了船、嘟嘟車與散步的時間，偶爾他會提醒我們該留意身邊的小細節，這真的是攝影眼才能體會的。
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有17年專業攝影師資歷的Peter，是擁有15本旅行書籍著作的美國作家Tom Yea ger在曼谷的御用攝影師。來自土耳其的Peter透過長期在當地的生活經驗，要分享攝影師眼中最好拍、好吃、好玩的曼谷散步路線。

跟著時尚攝影師一同漫步在寧靜的小公園，也可以拍到有趣的景物唷。
跟著時尚攝影師一同漫步在寧靜的小公園，也可以拍到有趣的景物唷。
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先跟著Peter一起搭船航行昭披耶河，沿途經過鄭王廟、臥佛寺、大皇宮、ICONSIAM河畔購物中心⋯新舊交融的建築巡禮令人目不暇給。下了船，一起散步在寧靜的小公園Phra Sumen Fort，公園裡有曼谷僅存的兩座舊堡壘之一，以潔白的牆、粉紅圓頂為背景，拍起來意外充滿了歐洲風情。

來自土耳其的Peter透過長期在當地的生活經驗，要分享攝影師眼中最好拍、好吃、好...
來自土耳其的Peter透過長期在當地的生活經驗，要分享攝影師眼中最好拍、好吃、好玩的曼谷散步路線。
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登上從未到過的金色佛塔，才知竟是200元泰幣紙鈔上的圖樣所在。
登上從未到過的金色佛塔，才知竟是200元泰幣紙鈔上的圖樣所在。
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公園附近有老餐聽「潘記」，懷舊典雅的空間坐滿了當地人，雖然位置離市中心有點遠，但這裡的米粉湯，據說是許多人心目中公認最美味的！午餐後來到Loha Prasat Temple(王孫廟)，有別傳統木造寺廟為金屬建築，金碧輝煌的37座金塔在陽光下閃耀令人震撼。除了王孫廟，Wat Saket(金山寺)也是一座很好殺快門的地方，頂部有座金光燦燦的舍利塔，伴隨著1,000顆鈴鐺風鈴擺盪，拍起來非常壯麗。最後一站抵達BACC曼谷藝術文化中心，除了欣賞藝術展覽，還有文創市集、咖啡館。

Peter視角捕捉，讓拱形窗疊出了蝴蝶翅膀。
Peter視角捕捉，讓拱形窗疊出了蝴蝶翅膀。
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位置離市中心有點遠的老餐聽「潘記」，這裡的米粉湯，據說是許多人心目中公認最美味的...
位置離市中心有點遠的老餐聽「潘記」，這裡的米粉湯，據說是許多人心目中公認最美味的！午
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體驗行程

Another BKK

地點│曼谷市區

網站│www.airbnb.com.tw/experiences/262919

時間│4小時(需事先預約)3000 B/人(含餐食、點心、飲品)

語言│英語

小叮嚀│記得帶相機，Peter當天幫大家拍攝的照片在活動之後也會提供給大家。

　

更多好吃好玩：【影音】驚！入住這間旅館和動物標本一起睡

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曼谷公園市集
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