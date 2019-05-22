到泰國曼谷摘星! 精選十家必吃米其林餐廳

2019-05-22 23:45 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



去年，首屆台灣米其林指南登場，讓餐飲界漸漸吹起一波追星風潮。而隨著觀光發展快速，泰國曼谷也發行了2屆米其林指南，不少特色餐廳成為旅客到泰國旅行的必踩景點。這次蒐集了10家米其林推薦餐廳，不如下次旅行就將這些餐廳列入行程中吧！

1.Chim by Siam Wisdom

位於曼谷蘇坤蔚區的泰式餐廳「Chim by Siam Wisdom」是一間擁有50年歷史的傳統泰式風格房屋。它提供的料理和服務，獲米其林一星的保證。在繁華熱鬧大都市的中心，餐廳外部氛圍是傳統泰式設計，內部則採用現代化泰式風格裝飾，而Chim by Siam Wisdom的菜單，提供單點或是套餐二種選擇，將泰式菜餚完美融合了傳統和現代口味。

Chim by Siam Wisdom。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

2.Gaggan

在曼谷蘭薩安區，「Gaggan」是知名且先進的印度餐廳，榮獲米其林二星的肯定，並且獲頒2018年亞洲最佳餐廳。世界知名的主廚Gaggan Anand憑著他的創造性烹飪技巧，不斷的創造出新菜餚。餐廳的特色不僅是溫馨又熱情好客的氛圍，最令人驚訝的是每道菜都非常複雜，在完成一道菜之後，會有每道菜背景的詳細解說，這是主廚Gaggan Anand自己感到相當自豪的體驗重點。

Gaggan。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

3.Le Normandie

曼谷文華東方酒店的「Le Normandie」法國餐廳則榮獲米其林二星肯定。餐廳內部採用白色色調裝飾，呈現經典、奢華、寬敞、潔淨而且溫暖的氛圍，可以在湄南河的景色陪伴之下享受餐點。Le Normandie選用來自法國、西班牙、挪威和義大利等原始來源的最新鮮和最優質的食材，蔬菜則來自皇家專案計畫基金會，所有菜單均由來自法國的廚師準備，精緻用餐體驗讓人難忘。

Le Normandie。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

4.Mezzaluna

位於曼谷挽叻區的「Mezzaluna」是Lebua曼谷蓮花酒店的歐式餐廳，也被稱為「國家大樓穹頂」。由來自日本最優秀的主廚Ryuki Kawasaki 帶領，他創造了的美味菜餚將歐洲和日本的文化和諧地融合為一體。 米其林2星的肯定是它們餐廳美味的菜單和引人注目氛圍的保證。

Mezzaluna。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

5.Nahm at the como

曼谷大都會飯店的泰式餐廳，以其精湛的主廚David Thomson創造的道地泰式皇家料理而榮獲米其林一星。顧客們將有機會重新體驗久已遺忘的道地泰國皇室料理。自開業以來Nahm在很短的時間內就榮獲亞洲前50大最佳餐廳獎，取得了極佳的成績。從開胃菜到主菜，整個菜單的食物都精心搭配在一起，營造出不同凡響的味道，可客製化提供單點菜單或由主廚創意組合的套餐菜單。

Nahm at the como。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

6.Jay Fai

曼谷Pratu Phee區「Jay Fai」是已經開業超過35年，也是唯一一家獲得米其林一星獎肯定的街邊美食攤販。其獨特色在於主廚選擇地放入菜餚中的食材品質和分量，將新鮮、乾淨、大塊、分量足的食材加在一起，用炭火爐烹調出誘人香氣，例如Kai Jeow Puu(蟹肉蛋捲)、Rad Na Talay(海鮮滷汁炒米粉)都是招牌菜。

Jay Fai。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

7.Bo Lan

位於曼谷蘇坤蔚區的「Bo Lan」泰式餐廳被世界前50大最佳餐廳學院評為亞洲前50大最佳餐廳之一。它是一家高級泰式餐廳，由丈夫和妻子主廚經營開業已經超過7年，夫妻倆人喜歡來自當地農夫的新鮮產品，使用在他們料理的每一道菜之中。餐廳的內部以可回收的家具裝飾，使用玻璃瓶代替塑膠瓶，除了能體驗到道地的泰式美食，裡面的食材也都經過精心挑選。

Bo Lan。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

8.Sri Trat

來自德樂府當地的餐廳「Sri Trat」，位於曼谷蘇坤蔚33巷(Soi Sukhumvit 33)，提供完美融合了東部傳統民間泰式美食和家庭烹飪手藝的美食，就像媽媽的家常菜一樣。創造美味的菜單將吸引所有路過的人進來品嚐一番。餐廳以現代風格裝飾，融入泰國東部的生活方式。裝飾融合泰式地方風格和紅磚色調的設計相當吸睛又迷人。

Sri Trat。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

9.Sra Bua by Kiin Kiin

位於曼谷暹羅凱賓斯基飯店的泰式餐廳Sra Bua by Kiin Kiin，由丹麥主廚Henrik Yde Andersen和主廚Chayavee Sujaritjan，詮釋出非凡的泰式美食而榮獲米其林一星的肯定。餐廳的氣氛優雅而且現代，在精緻的用餐體驗享受放鬆感，每道菜的呈現方式也是獨一無二的。

Sra Bua by Kiin Kiin。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

10.Saneh Jaan

Saneh Jaan是一家道地泰式傳統餐廳，精細的工藝，展現了純正的泰式美食，主廚Pom創作的菜單，帶有熱情濃郁大膽的味道，但卻又能精準平衡，使Saneh Jaan成為米其林一星餐廳。餐廳的氛圍融合了傳統泰式和現代設計。每一面牆上都裝飾著泰國重要地標的藝廊照片，還有文學作家所寫的詩，增添優美的氛圍。