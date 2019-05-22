30%以上購物折扣! 精選四大馬來西亞血拚夯點

2019-05-22 18:35 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



一年一度的馬來西亞購物嘉年華(Malaysia Mega Sale Carnival)正式開跑，全國購物中心、商場、百貨推出促銷活動和折扣，最高達30%或以上，正是出遊好時機，遊客除了事先上官網瀏覽折扣訊息，也推薦到服務台詢問折價券或購物禮，活動將持續至7月31日為止。另外，現在馬來西亞許多新的複合式商場，提供給遊客一站式的美食、購物和玩樂，也有親子及兒童的專屬空間，滿足一家大小的需求。

1.雲天大道(SkyAvenue)

位於雲頂名勝世界的雲天大道SkyAvenue，不同於其他地方是，它位於海拔6000英尺之上的生活時尚商場，這裡的氣溫涼爽舒適，給人舒適宜人的購物體驗。這裡吸引人的特點是它設計有露天甲板，4樓咖啡館和露天餐廳結合成完美平台，可以欣賞到主題樂園和一系列餐廳的遼闊景色，適合與家人和朋友一起享受戶外用餐。

在雲頂高原的雲天大道SkyAvenue購物和用餐。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook

2.i-City中央購物中心(Central i-City Shopping Centre)

2019年才新開業的i-City中央購物中心主題為「新每日體驗」(New Everyday Experience)，是雪蘭莪州首府莎阿南第一家、且最大的泰式購物中心，帶給購物者全新的消費體驗。i-City中央購物中心與三家國際級的主力租戶合作，包含Sogo、Village Grocer，和馬來西亞最大的IMAX電影廳TGV Cinemas。

i-City中央購物中心。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook

3.富力廣場(R&F Mall)

馬來西亞今年又一家新開業的商場！新山富力廣場距離新加坡－馬來西亞海關（CIQ）僅有8分鐘步行路程，由一座全遮蔽的連接橋相連。該購物廣場擁有便利的通道以及內部和外部空間的完美結合，有很多新穎的國際品牌，還有新山首家兒童數位室內主題樂園Kiddomo Innovation Centre，提供親子高科技的互動娛樂。

柔佛州新山的富力廣場。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook

4.萬達廣場(1 Utama Shopping Centre)

全馬來西亞面積最大的購物中心「萬達廣場」引進FlowRider 1 Utama作為其新景點之一，商場定位為「世界級體育旅遊目的地」。購物廣場內首個FlowRider場地有人造浪潮、衝浪運動，為遊客帶來豐富的水上運動的新體驗。此外，萬達廣場還可體驗室內跳傘，成為亞太地區首家推出的購物中心。AirRider室內跳傘是模擬14,000英尺的實際室外跳傘，運用透明的圓形垂直風洞，玩家只需要進入飛行艙內即會慢慢被吹起，全程有教練陪伴，可以安全的體驗到飛行的樂趣，不受年齡限制，一家大小都能同樂！

萬達廣場AirRider室內跳傘。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook