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保證不無聊! 到泰國曼谷家庭旅遊 首選8處必訪景點

2019-05-20 20:12聯合新聞網 記者張芳瑜／台北報導

熱鬧且充滿美食的泰國，在曼谷有許多適合家庭旅遊景點，從水族館、主題公園到互動式藝術畫廊、以及熱鬧的現場表演，填滿整個假期時光。其中，不少休閒景點可以在市中心著名的購物中心內找到，讓全家人在曼谷度假的每一天都可以輕鬆地到處遊覽，並造訪各種好玩的家庭度假景點。

1.曼谷暹羅百麗宮(Siam Paragon)海洋世界

擁有三座奧林匹克游泳池面積大小的海底世界，充滿了來自海洋深處的迷人動物，這座地下水族館是東南亞地區最大的水族館之一，有來自全世界、生活在各種不同深度和水域、超過30,000多種樣貌奇特的生物。曼谷暹羅百麗宮海洋世界位於曼谷暹羅百麗宮地下樓層，從曼谷大部分地區都很容易抵達。

曼谷暹羅百麗宮海洋世界。圖／泰國觀光局提供
曼谷暹羅百麗宮海洋世界。圖／泰國觀光局提供
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2.拉差達3D天堂藝術

館內將經典作品重新編製創作，以3D方式讓觀眾們成為影像的一部分，其中有一些內容相當有趣。確定身上一定要帶著相機，因為許多展覽只能透過鏡頭的眼睛才能觀賞。這對家庭度假來說非常有吸引力，全家可以消磨、享受好幾小時歡樂又好玩的時光。室內的展館就算下雨也不用擔心，3D天堂藝術位於Esplanade購物中心4樓，搭乘曼谷地鐵抵達「泰國文化中心站」，購物中心就在正前方。

3.中央世界拉瑪九世購物中心溜冰

曼谷有幾處很棒的溜冰場，適合在炎熱夏天降溫消暑，其中一間溜冰場甚至有一座奧運會場面積的大小。如果你穿上溜冰鞋有點站不穩，還可以預訂課程或隨時抓住一個穿著動物主題的工作人員來幫助你站穩。如果比較想觀看，那麼在中央世界拉瑪九世購物中心(Central Rama 9)和Major Ekkamai影城的溜冰場有體育場式座位可坐下欣賞。

4.蘭實(Rangsit)夢幻世界主題公園

參觀夢幻世界主題公園是一個充滿樂趣、刺激又好玩的行程，孩子們可以在冰雪樂園滑雪橇或製作白雪天使、在太空山乘坐雲霄飛車，並在一天內見到灰姑娘和風中奇緣的寶嘉康蒂。雖然夢幻世界活力四射的遊樂設施可能無法和美國或日本最好的主題公園相比較，但年齡更小的小朋友們的景點和遊樂區都很棒，保證能在難得的家庭日和留下許多令人難忘的歡樂照片。

蘭實(Rangsit)夢幻世界主題公園。圖／泰國觀光局提供
蘭實(Rangsit)夢幻世界主題公園。圖／泰國觀光局提供
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5.暹羅杜莎夫人蠟像館

位於暹羅探索中心內的曼谷杜莎夫人蠟像館不是過時的蠟像館，蠟像館相當具有娛樂價值，並且有機會與世界名人、國家元首、行動主義者、體育英雄和英雌、傳奇藝術家、甚至是皇室成員擦肩而過，是座相當值得前去一探究竟的博物館。

暹羅杜莎夫人蠟像館。圖／泰國觀光局提供
暹羅杜莎夫人蠟像館。圖／泰國觀光局提供
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6.藍甘杏(Ramkamheng)暹羅公園城市

考慮到曼谷的熱帶氣候，城市內的水上公園很少又遠，暹羅公園城市是孩子們可以自由地潑水、在水中走路、潛水和滑水上滑梯，享受開心的時光的好去處，父母也可以在陰涼處放鬆一下或加入玩水行列，豐富遊樂設施和游泳池讓所有年齡層的遊客玩得盡興。

7.賽佛瑞野生動物世界

野生動物世界自1988年開放至今，園內分為兩個不同的區域，有野生動物園的開放區，遊客可以坐在車內或搭乘園區巴士遊覽，以及一座充滿不同鳥類的鳥園和空中步道、海洋公園，對於那些不喜歡動物園的人來說，也能有不同的體驗。此外，靠近廊曼機場的賽佛瑞野生動物世界，更像是一座傳統的動物園，園內有各種不同表演活動和紀念品店。

賽佛瑞野生動物世界。圖／泰國觀光局提供
賽佛瑞野生動物世界。圖／泰國觀光局提供
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8.杜喜動物園

舊城杜喜動物園(Khao Din)是一個設施功能齊全的動物園，園內設有動物醫院、動物園博物館和教育中心、遊園火車、活動廣場和食堂等等設施。動物園佔地面積達188,800平方公尺，是泰國最早開幕的第一座動物園，已經營業超過60多年，擁有約1,600種國內和外國動物。它座落在曼谷的行政中心之中，周圍都是重要的地標，例如阿南達沙瑪空皇家御會館、泰國國會和吉拉達宮等等。

杜喜動物園。圖／泰國觀光局提供
杜喜動物園。圖／泰國觀光局提供
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曼谷動物園公園溜冰購物中心

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