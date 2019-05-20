曼谷新體驗！與第三性「親密接觸」 你不知道的LADY BOY神秘世界

【圖．文｜行遍天下】

她的名字叫做Gai，有著一頭烏黑的秀髮、穠纖合度的身材，保養得宜的她一點都看不出竟然有50歲了。 分享 facebook

Gai是一位變性人或稱第三性，英文稱Transgender，也有人喚作Ladyboy。透過很有想法的泰國青年Petz，在曼谷創造一個難得的體驗，只要事先預約，就能在黃昏的午後，以一杯咖啡的時間，跟Ladyboy面對面聊天，像閨蜜談心般，一窺她們不為人知的秘密與故事。Gai正是前來赴約的Ladyboy。

夜晚如百老匯般的歌舞秀， 可以就近觀看LADYBOY的曼妙舞姿。 分享 facebook

Gai有著一頭烏黑的秀髮、穠纖合度的身材，保養得宜的她一點都看不出竟然有50歲了。點上一杯體驗內包含的咖啡，一面開始聽著Gai悠悠分享起自己的故事。Gai從小就發現自己的性向不太一樣，心裡非常困惑，但因為出生在保守傳統的華人移民家庭，擔心父母無法接受，於是將秘密一直放在心裡不敢讓人知道。後來父母意外發現她喜歡男生，卻沒有預期中堅決反對，有的只是擔心Gai吃了女性賀爾蒙會不會影響健康，或者到外面會不會受到異樣的眼光。

有些LADYBOY甚至比女生還要美麗與姿態曼妙。 分享 facebook

在泰國社會變性人遍佈於藝人、設計師、大學教授、空姐等各行各業中。而Gai曾是一名電腦程式設計師，並曾在Pattaya每年舉辦的「Miss Tiffany's Universe」變性人選美比賽中脫穎而出。不過在他面臨職業倦怠期時轉行成為了一名表演藝術工作者，變性人生存不易，除了肉體要承受巨大痛楚，同時也要面對社會各方壓力。Gai希望人們能摘除有色眼光，平等看待變性人。

勇敢改變之前，Gai也是一個帥哥。 分享 facebook

「我們和普通人一樣，都期待擁有穩定的家庭甚至小孩，以及愛與被愛的權力」。宛如百老匯般的歌舞競技 如果想要了解Ladyboy更多，還可前往曼谷僅存的Ladyboy劇場看看媲美百老匯歌舞秀的場所。當然，這裡也是Gai工作的地方。

仔細觀察，長且大的手掌、動作卻溫柔無比。 分享 facebook

Calypso創立於1988年，是曼谷歷史悠久的劇場，專門提供跨性別藝術表演工作者的演出。當Gai換上華服登台，同台的個個都是都是才華奔放的表演者。透過這場變性人文化洗禮我們發現，性別不該凌駕人性、品格、專業能力之上。心中一旦破除了偏見，世界將會寬廣無限！

用一杯咖啡的下午茶時間，跟LADYBOY聊聊。 分享 facebook





體驗行程

The secret behind Ladyboy

地點｜Asiatique河濱碼頭夜市附近咖啡館

網址｜www.airbnb.com.tw/experiences/374573

時間｜16:00~19:00(需事先預約)

價位｜666 B/人(含一杯飲品)

語言｜英語、泰語





Calypso Cabaret Show

地點｜Asiatique The Riverfront (Warehouse no.3); 2194 Charoenkrung 72-76 Rd.,Prayakrai, Bangkorlaem, Bangkok 10120

時間｜19:30、21:00各一場，每場90分鐘

網址｜www.calypsocabaret.com

價位｜1,200 B/人(含1杯飲料)





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