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罪惡始於檸檬：義大利黑手黨的「光榮會」帝國

離曼谷最近的渡假小島，神秘沙美島上的淒美故事

2019-05-22 09:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下．部份圖片提供│傑菲亞娃】

距離曼谷市區只要2至3小時的車程，轉乘船隻，就能來到距離曼谷最近的渡假小島。
距離曼谷市區只要2至3小時的車程，轉乘船隻，就能來到距離曼谷最近的渡假小島。
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距離曼谷市區只要2個小時，就能來到一處無憂的小秘徑，跳島躍入有著神秘神話色彩的沙美島、或者鑽入羅永老街品一回在地人的悠悠哉哉。

　

跳島沙美島碧海藍天的潔白砂世界

在沙美島上，無處不風景，海水層次美麗得讓人目不轉睛。
在沙美島上，無處不風景，海水層次美麗得讓人目不轉睛。
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距離曼谷市區只要2至3小時的車程，就能來到距離曼谷最近的渡假小島，乘船跳島30分鐘，遠遠地看見如女神般的海妖佇立海上，好似守護著這一處美麗淨土「沙美島」。

沙美碼頭的女海妖，正在等待著王子回到身邊。
沙美碼頭的女海妖，正在等待著王子回到身邊。
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沙美島海灘白潔如粉，海岸迎接著日出與夕陽，讓整個沙美島充滿閒適氣氛。而島嶼傳說則由王子四角戀愛情故事所發展出的神秘氣氛，傳說是18世紀泰國詩人Sunthon Phu撰寫，多情且擅長音樂的王子，先愛上變身美女的海妖、再愛上拯救王子的美人魚、最後王子又愛上巧遇的公主拋棄了美人魚，兩人遠走高飛來到了島上。深情的海妖即使掀起巨浪也無法阻止，只能在碼頭深情款款地伸出雙手等待王子回心轉意。整座島也因這樣的愛情故事背景，總能看到遊客四處搜尋著雕像，想像著故事情節。

渡假飯店裡與海連成一線的無邊際泳池，讓人徹底放鬆。
渡假飯店裡與海連成一線的無邊際泳池，讓人徹底放鬆。
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當然最受歡迎的就是整座島的潔白沙灘，白且細如粉的砂子赤腳踏在上面能感受到其綿密，迎著蔚藍海岸望著深淺不一的湛藍與深邃綠的海水，或泡在渡假飯店的無邊境泳池內放空，真的有種忘卻俗塵的自由自在。

夜晚沙美島最熱鬧的風景，免費火舞秀日日上演中。
夜晚沙美島最熱鬧的風景，免費火舞秀日日上演中。
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夜晚則是光的世界，鑽石沙灘上日日舉行的火舞秀，由專業火舞者奮力甩動而製造出的火舞，把夜的沙灘點亮成如煙火般的絢爛，也成了到沙美島夜晚必賞絕景。

　

純樸羅永的懷舊風情

木橋家米粉湯店內一角， 是老闆的懷舊收藏。
木橋家米粉湯店內一角， 是老闆的懷舊收藏。
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九世泰皇在世時的德政，計畫性改造社區，羅永社區Yomjinda Rd老街就是好例子，羅永地區最古老的一條路，規劃後循著老街漫遊，可以遇見許多充滿歲月痕跡又有新意的創意改造，讓老街的古意得以保存與發揚。

羅永老街的米粉湯，滋味讓人懷念。
羅永老街的米粉湯，滋味讓人懷念。
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漫遊老街首站一定要到木橋家米粉湯開胃，老店家以復古風情打造，冰與米粉湯都是首選，2樓更擺滿老闆私人收藏，宛如小型藝廊的氣勢，連泰國電視台都專程來訪。再往前行還能細細品賞泰式傳統建築之美，穿插著年輕人進駐打造的文青風的咖啡館，用大膽壁畫與創意咖啡，讓老街也增添時尚味，漫步走來更覺悠哉了。

咖啡館外的塗鴉牆也是必拍重點。
咖啡館外的塗鴉牆也是必拍重點。
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沙美島

若3人以上建議從曼谷包車至羅永乘船碼頭，價錢約2,500B上下，所屬飯店會有不同搭船或接駁碼頭。沙美島上交通以租乘摩托車最方便(請攜帶國際駕照)，也可搭雙條計程車，就能輕鬆到達要前往地方。

　

羅永

建議從沙美島回來後，可搭乘雙條計程車前往羅永Yomjinda Rd老街，老街可用散步方式，吃喝玩買都在此。

　

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老街曼谷跳島

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