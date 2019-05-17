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越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00Skyscanner

峴港位於越南中部，北連順化、南接芽莊，背靠五行山，東北有山茶半島作屏障。海灣呈馬蹄形，港闊水深，形勢險要，被美國《國家地理》評岘港爲人生必到的50個景點之一，完美的融合了現代文明與自然的完美，是世界上難得的旅遊勝地。然而峴港旅遊還有8種打卡式的體驗絕對不能錯過，快來跟著Skyscanner一起去感受峴港的美麗風景，品嘗海鮮美食，體驗特色項目吧！

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1. 靈姑灣體驗人間仙境

位於峴港與順化之間，海雲嶺北側的靈姑灣，被《美國地理雜志》評爲人生五十個必到之處之一。欣賞靈姑灣的最佳地點是行海雲嶺的盤山公路上，由此向下俯瞰靈姑海灘，近處馬蹄形的狹長海灣向南北延伸開來，遠處清澈的大海同蔚藍的天空匯聚，此情此景讓人仿佛置身在世外桃源，美好的心情久久不能平靜，再也不想離開。

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2. 占婆島潛水

占婆島是峴港著名的海島，位於越南著名的海洋保護區內。占婆島有超贊的海濱風光，在這一望無際的海平面上，除了能欣賞到美麗的海景外，海平面下還深藏著衆多奇妙的水下景觀，是峴港潛水的最佳地點。每年的7月-9月是占婆島潛水的最佳時間段，深潛、浮潛樣樣具有，穿上裝備，盡情的暢遊在大海中，開啟屬於你的海底世界之旅。

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3. 乘坐簸箕船出海

在峴港最原始的打漁方式，不是乘船出海，而是靠簸箕船。簸箕船形如大盆，只能容納兩個人，一人劃槳，一人捕魚，是峴港最古老的捕魚工具。來到峴港的大海邊，租個簸箕船，飄在海面上，盡情地賞美景吃海鮮喝啤酒，簡直是人生一大美事。除此之外，還可以和船夫互換，體驗一下劃簸箕船的樂趣，這劃簸箕船可是有技巧的，搞不好就會在原地打轉，想要自己乘風破浪，還得先學會技巧再說。

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4. 穿越寧靜的遺址古城

會安古城位於越南中部，距離峴港30公里處海邊。1999年聯合國教科文組織將會安古城作爲文化遺産，列入《世界遺産名錄》。守崩河邊上的行船貿易已有百年曆史，港口依舊熱鬧繁華。街道的布局、建築的式樣，既展現了建築的古樸和優雅，又融入了當地人的自然審美觀和生活情趣。穿越在寧靜的遺址古城既能欣賞到古老的傳統文化，又能感受到濃郁的地域氣息。

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5. 巴拿山感受世界最長的纜車

巴拿山是殖民時期法國人的度假勝地，山頂上別墅林立，古堡成群，像是一座身處雲端的歐洲小鎮，絕對是峴港必逛景點之一。當然想要上巴拿山，坐車或者爬上去可不是一個好選擇，巴拿山的超長索道，是上山的絕佳線路。巴拿山索道是亞洲最長的單軌索道，乘坐著纜車緩緩進山，只見瀑布、森林、雲霧盡在腳下，美不勝收。

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6. 品嘗海鮮排擋

峴港有一條著名的海鮮街，從街頭到街尾都是海鮮大排檔，在這條街上不必擔心宰客情況的發生，基本上每家店的價格都差不多，大排檔裡不可不吃的美味有：石斑魚、香梅炒蟹、龍蝦三吃、香梅炒蝦、爆炒香螺，都美味極了！配上清涼的啤酒，周圍是熱鬧的人群和若有若無的海風味，這種體驗簡直太棒了。

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7. 山茶半島觀看絕美夕陽

山茶半島位於峴港港口的正中央，是阻隔台風的天然屏障。山茶半島至今都保存著大片的原始森林，特別是山頂的靈應寺是俯瞰整個峴港港口的絕佳好地方。靈應寺是峴港香火最旺的寺廟，特別是寺裡的觀音大佛吸引了衆多的信徒前來朝拜。不僅如此，大佛前的觀景台是欣賞海上日落的絕佳地點，伴著漫天的晚霞，美麗至極，攝影愛好者可千萬不要錯過。

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8. 龍橋欣賞最美夜景

白天觀看海景，品嘗海鮮，體驗特色項目，晚上去峴港韓江邊欣賞夜景絕對是個不錯的選擇。夜晚的韓江邊燈火輝煌，特別是橫跨在江面上的龍橋十分的吸引眼球。龍橋是連接市區和海灘的主要通道，每天晚上都有燈光秀，周六周日晚九點還有噴火和吐水等特效表演，場面非常震撼。坐著韓江遊船，遊蕩在韓江之上，欣賞著酷炫的燈光秀，盡情感受峴港的獨特越式風情，愜意極了。

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峴港一定會是你旅遊、度假的不錯選擇，不僅風景優美，消費也不高，立刻前往吧！

推薦閱讀：峴港自由行：4天3夜越南峴港自由行行程和峴港旅遊必去景點推薦

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