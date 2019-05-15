豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

【影．圖．文｜行遍天下】

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當味蕾總有點想念酸酸辣辣、當生活缺少些色彩繽紛、覺得街頭少了些活潑氣氛，是時候重返曼谷了。在這裡，總能接受到最新潮有趣的熱鬧人情事，讓人驚奇的鮮活力也持續發生著⋯⋯再度一起出發，去「豔遇曼谷」一回。





與泰拳教練來場豔遇：打一段熱血泰拳打鬥賽

每個體驗者都能獲得專屬泰拳褲與結業證書。 分享 facebook

換上泰拳褲，好戲接著上場！負責授課的Trainer Gay教練，開始帶大家進行暖身運動、講解基本技巧，不到10分鐘身體馬上熱了起來，感到迅速燃脂。接下來戴上練習場免費提供的拳擊手套和護膝，Trainer Gay教練開始指揮助教與學員們展開一對一的練習，中場，還可以實際找個同學單挑，嘗試靈活運用各種學到的格鬥技巧。





體驗行程

回到泰拳的發源地—開啟一段熱血泰拳體驗之旅

地點｜Elife training center

網址｜www.airbnb.com.tw/experiences/517164

時間16:00∼18:00(需事先預約)

價位｜1426 B/人(包含點心、飲料、入場票券、裝備)

語言｜中文、泰語

備註｜請著適合運動的服裝。





與前和尚來場豔遇：和尚帶路單車秘境

跟著Wat騎遍從沒看過的曼谷，鑽出小巷後竟然是大佛身後與臥佛 分享 facebook

跟著泰國還俗和尚的25歲Wat騎上單車，鑽進曼谷的小巷裡，4小時的單車行程中，主要範圍為曼谷的吞武里舊城區，跳過大眾都知道的旅遊景點，像當地人一樣遊走曼谷。略過大馬路，專挑狹窄的後街與小巷裡鑽，見識當地人生活最真實的一面。





體驗行程

Cycle and Snack through hidden Bangkok

地點｜曼谷市區

網址｜www.airbnb.com.tw/experiences/315116

時間｜9:00∼13:30、14:00∼18:30(需事先預約)

價位｜1700B/人(價格含3∼4種當地小吃，時令水果，2瓶水和1杯飲料。提供自行車、安全帽、防曬乳和行李寄放)

語言｜英語、泰語

備註｜請著舒適鞋子，由於將訪問寺廟，衣袖長度必須覆蓋肩膀，短褲長度必須覆蓋膝蓋。沿途會有美食體驗與持續騎乘單車，所以事先勿吃太飽。





與LADYBOY來場豔遇：跟LADYBOY對談的神秘世界

用一杯咖啡的下午茶時間，跟LADYBOY聊聊。 分享 facebook

在泰國有一個特別的族群，英文稱Transgender，中文則可說變性人或稱第三性， 也有人喚作Ladyboy。曼谷街頭不乏有秀場打著變性人的表演宣傳，吸引著世界各地的人前來欣賞。而很有想法的泰國青年Petz，在曼谷創造一個難得的體驗，只要事先預約，就能在黃昏的午後，以一杯咖啡的時間，跟Ladyboy面對面聊天，像閨蜜談心般，一窺她們不為人知的秘密與故事。





體驗行程

The secret behind Ladyboy

地點｜Asiatique河濱碼頭夜市附近咖啡館

網址｜www.airbnb.com.tw/experiences/374573

時間｜16:00~19:00(需事先預約)

價位｜666 B/人(含一杯飲品)

語言｜英語、泰語





與泰國香氣來場豔遇：調出專屬的精油香味

每一道基底香韻，Nune都解說其中意義。 分享 facebook

香氛精油是來到泰國的必敗品之一，各種用來提煉精油的植物，與泰國文化、風土息息相關。

花卉香氣設計師Nune帶領大家調製精油香水。先啟動敏銳嗅覺，打開精油瓶試聞。然後挑選出3種精油進行混合，調配的先後順序與劑量，都會影響最後形成的味道。最後再用紙膠帶、緞帶裝飾一下香水瓶就大功告成。





體驗行程

Learn Thai (Aroma)culture & create one

地點｜Nune的私人工作室

網址｜www.airbnb.com.tw/experiences/116697

時間｜3小時(需事先預約)

價位｜2070 B/人(包含講義、精油製作材料、點心、飲品)

語言｜英語

備註｜確保攜帶的包包可以將個性化產品裝回家。另請事先告知是否食物過敏。





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