享受飛機餐廳、頂級SPA! 到吉隆坡來趟小奢華旅行

2019-05-09 16:02 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



溫馨的五月，想要送給親愛的媽咪不一樣的禮物，不如帶著母親一起來趟小奢華之旅吧！馬來西亞首都吉隆坡給人的印象是新穎進步，又能體會南國風情的多元文化地區，在吉隆坡可以不用花上昂貴費用，便可享受應有盡有的奢華服務，以下吉隆坡4大必訪景點，快揪媽咪一起度過放鬆之旅。

國油雙峰塔KLCC是吉隆坡必訪地標。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook

1.吉隆坡雙層觀光巴士

國家皇宮、獨立廣場、吉隆坡塔、茨廠街乃至最著名的國油雙峰塔，光是吉隆坡的觀光景點就多達40幾個，想在有限的時間內暢玩吉隆坡，不必擔心體力與金錢，也不用費心規劃、煩惱路線，吉隆坡雙層觀光巴士(Hop-On-Hop-Off)可以滿足您的需求，這個市區觀光循環巴士，採用於站點無限次上下車的概念，沿著吉隆坡市中心風景優美的路線行駛，提供自在又便捷的遊覽體驗。

雙層觀光巴士為半露天式設計，上層視野良好，下層還有冷氣。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook

2.地面上的飛機餐廳

位於吉隆坡市中心武吉免登路(Jalan Bukit Bintang)上，有一家「飛機餐廳」Plane In The City，一架真正的波音737就停留在此。顧客能夠在機艙內環境下，享用吉隆坡五星級的艾美飯店(Le Meridien Kuala Lumpur)準備的美味料理，還可以在飛機的機翼上行走、拍照，甚至進入駕駛艙，獲得最難得且獨特的用餐體驗。

波音737飛機內部佈置成舒適的用餐環境，享用美食不受外界打擾。圖／Plane In The City 分享 facebook

3.享受紓壓SPA水療

還有什麼比在豪華飯店內享受專業且舒適的SPA水療，來得更放鬆、療癒身心呢？有兩家國際品牌酒店坐落在吉隆坡商務、購物和娛樂金三角的核心地段，毗鄰國油雙峰塔，具有優越的地理位置，分別為吉隆坡四季飯店(Four Seasons Hotels)和吉隆坡悅榕莊(Banyan Tree Kuala Lumpur)，各有專屬的水療及健康中心，提供五星級服務，從頭到腳緩解身體的壓力。

當一天貴婦，享受頂級SPA按摩。圖／Banyan Tree Kuala Lumpur 分享 facebook

4.機場美食吃一波

旅途最後一天，還意猶未盡，可提前去機場，把握剩下的時間，在吉隆坡第2國際機場(KLIA 2)內逛逛，KLIA 2目前是世界上最大的專用於低成本航空公司，機場設有空中廊橋、貴賓候機室以及許多商店，一站式的設計與服務可以滿足旅客的所有需求。特別的是一家叫做BMS Organics的餐廳，供應大約40種健康有機素食餐點，其中當然不乏當地特色料理，如叻沙麵和椰漿飯等，將馬來西亞最後的美食回憶一起帶走。