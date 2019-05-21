尼泊爾必吃美食地圖！「加德滿都」特色炸咖哩餃、捲餅超好吃

【作者:Kelly6281449】

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這次待在尼泊爾共20天，實際上在加德滿都活動幾乎有10天，美食對我而言一直是旅行中常常被忽略的事情，我總是用少少的預算吃的飽就好，但這次和M一起旅行，M是一個有美食靈魂的人，因此我們這一趟除了景點以外，美食佔了非常重要一環。

我們很想念台灣食物，因為南亞口味的餐點長天數吃下來好像只是為了過日子而填飽肚子，在EBC山上吃了八天難以下嚥的餐點（加上我生病），因此在市區的日子美食真的太太太重要了，不然M應該直接忍痛買商務艙機票提早返台了。

我們嚐試了各式各樣的餐點，路邊攤、餐廳和異國美食，我選了幾家覺得一定要去吃和不錯的餐廳製作成美食地圖：

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用紅線圈起來這區是Thamel區，紅點的幾家是我們覺得不錯的，用黃色底寫上文字的是流淚推薦的美食:'(

在EBC山上的餐食除了非常貴以外，幾乎就是為了填飽肚子而硬吃，所以下山的那一天我們直衝加德滿都「四川九鼎源」火鍋，但老實說可以解解我們思念火鍋的念頭，可以在加德滿都吃到火鍋覺非常感謝了，若是跟台灣的火鍋完全不能比，價格在當地的物價裡也是偏高的。

我們住在Thamel區，總共住了三間旅館，價格從300台幣到500台幣，最後我們大推BIHANIHOTEL，一晚900台幣以內，位置就是圖片中的黃點，整個旅館很新，房間很新很乾淨，服務人員態度都非常好，地理位置非常方便，一走出來就是Thamel最熱鬧的地方，距離各個店家和餐廳都非常近。

(Y)(Y)(Y)路邊攤MOMO（餃）

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一碗約十個MOMO

費用：70盧比（等於台幣約20元！！！）

評價：CP值高，超便宜！！好吃！

先以當地有名的MOMO為開頭，這家是一間我們路過的路邊攤，沒有店名，大是每次經過人都非常多，有擺一個長板凳在裡面，可以坐在板凳上內用，大部份的人都直接站著吃，我們經過好幾次，幾乎都是當地臉孔，沒有觀光客。我在地圖中大約標出他的位置，但實際位置可能要找一下，從Thamel前往加德滿都王宮廣場的路上。

(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)ThemalMOMOHUT（餃類）

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費用：我們點了綜合餃子一盤，四盤小盤餃子，一盤蜜汁炸雞，一盤水餃，兩杯可樂共1700盧比（約600台幣）

評價：吃了讓人驚豔，覺得太晚發現這家店了，是我們在尼泊爾吃過最好吃的餃類了

就連我們點了蜜汁炸雞和薯條這種周邊菜都超好吃

這間餐廳需走到巷子裡，再爬樓梯上二樓，店裡都有很多當地男人下班後聚集的場

(Y)(Y)(Y)(Y)TIPTOPSAMOSAPASAL（炸咖哩餃）

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費用：印象中一顆50元盧比

評價：炸咖哩餃意外的好吃！而且這家的餐點很乾淨衛生（至少看起來），若經過一定要買一個來試試。

(Y)(Y)(Y)Chick´nFalafel（捲餅）

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費用：200多元盧比

評價：在加德滿都充滿塵土的街上還是忍不住的邊走邊吃，味道太香了

就在我們居住的旅館走出來，每天都有很多外國人在排隊

(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)ThamelDonerKebab捲餅...

原文出處：「尼泊爾-加德滿都」必吃美食地圖

延伸閱讀：（EBC健行+尼泊爾婚紗照）我們走在彼此夢想的路上

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