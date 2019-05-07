來趟大自然之旅! 到東南亞探訪五大野生秘境

2019-05-07 15:47 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



根據內政部統計，107年國人赴泰國增加比率最高，達18.46%，赴韓國及越南則位列2、3名。幸運的是東南亞離台灣並不遠，短短航程就能開啟一趟叢林冒險的奇幻旅程，遠離忙碌的都市生活，其中，位於東南亞的五大野生秘境，更是喜愛親近大自然旅客的首選。

1.泰國普吉島

聳立在普吉島叢林間，「鳥巢式」別墅四周林木蒼鬱。「基馬拉度假村」有著嚴格的動物保護政策並致力動物救援，旅客可以近距離接觸從泰國屠宰場救援出來的水牛、觀察動物習性，以及瞭解當地傳統文化，這裡也是山羊、鴨子、孔雀和雞的家，小孩在這也能獲得與動物相伴的經驗。

泰國普吉島「基馬拉度假村」的帳棚別墅。圖／Agoda提供 分享 facebook

2.馬來西亞柏隆雨林

已有1億3千萬年歷史的柏隆與天猛莪熱帶雨林是地表最古老的熱帶雨林之一，熱愛大自然和戶外活動的旅客可以在這進行野外觀察、叢林徒步旅行、獨木舟和露營等行程，如果夠幸運的話，還能看見瀕臨絕種的保育動物如馬來亞虎、亞洲象和白掌長臂猿。入住「貝魯姆雨林度假村」，熱帶雨林一路延伸至你的房門口，盡情享受大自然的美景。

馬來西亞柏隆「貝魯姆雨林度假村」能看見瀕臨絕種的保育動物長臂猿。圖／Agoda提供 分享 facebook

3.菲律賓達米尼洛島

環繞著美麗的海灣和石灰岩懸崖，對於嚮往清澈海水和海洋活動的旅客來說，絕不能錯過位於菲律賓的「米尼洛島愛妮島度假村」。渡假村提供的活動包括登山響導陪你一起看日出日落、划著遊艇探索附近的洞穴和瀉湖，以及與魚群共遊的浮淺。別忘了瞧瞧菲律賓特有的動物「珍鰺」，其長約170公分重達80公斤，常被誤認為鯊魚。

菲律賓「米尼洛島愛妮島度假村」。圖／Agoda提供 分享 facebook

4.馬來西亞亞庇

喜歡海洋生物的旅客可以選擇位於亞庇的「加亞娜海洋度假村」，度假村設有海洋生態研究中心，希望喚起人們對海洋生態圈以及海洋汙染問題的重視，參觀中心的同時也能參與珊瑚礁復育活動或近距離觀察海馬和天竺鯊。

馬來西亞亞庇「加亞娜海洋度假村」戶外風景。圖／Agoda提供 分享 facebook

5.北印度倫塔波爾

印度倫塔波爾國家公園是印度北部最大的野生動物保護區之一，不僅容納數量頗多的孟加拉虎，還有印度豹、藍牛羚、野豬、條紋鬣狗、懶熊和花鹿等野生動物。「歐貝羅伊灣雅維拉斯然塞姆博飯店」提供旅客奢華、印度大君式的住宿體驗，周圍林間不時有五顏六色的鳥兒如鵲鴝、紫色蜜鳥、灰腹繡眼鳥停留駐足。