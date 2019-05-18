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隱藏景點！伊斯坦堡的世外桃源「Fener&Balat區」走在特色項弄裡

2019-05-18 22:00聯合新聞網 背包客棧

【作者:jane770316】

圖／背包客棧
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在伊斯坦堡的最後一天，朋友一早就去坐飛機了，剩下我一個人繼續探險。

因為只有一個人非常自由，所以我就打算去【Fener＆Balat（菲內爾&巴辣特區）】兩個比較冷門的地方走走。

雖然網路上滿多人把它形容為「網美、文青」必去的點，但其實我覺得不盡然，

我認為：「如果你是到一個城市，除了到觀光重點區外，還喜歡到他們當地的特色區域走走」、或是「享受自助旅行，沒有一定要看景點，而是喜歡走走巷弄的人」，那麼我真心推薦花點時間【Fener＆Balat】區漫遊！

注：Fener＆Balat兩個區在做功課時就很執著想要界定一下這兩區的界線，但我發現實在是太難了，就很像我們在台南也不會想要搞清楚到底哪邊是東區、哪邊是中西區界線，反正兩區就是緊鄰（←給有強迫症人的話XDD）

圖／背包客棧
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我很喜歡這裡，我覺得我一個人在這邊走得很開心，雖然有時真的不知道走去哪了，但很享受在這樣迷路的過程中。這兩個區的人很少，觀光客更是「極、少」，一路上看沒幾個人，好像我是巷弄間的異類、走失的旅人。

拿著相機在這些地方走有時很突兀，但很多人會對你微笑;

有時一個人很像誤闖了人煙罕至的地方有點緊張，但走入景點後裡面零星的觀光客又人安心了;

看到塗了五顏六色油漆的房屋、特別繽紛的巷弄時，心裏暗自慶幸沒有大批觀光客一直阻擾在那，讓人盡情慢慢拍。

★關於Fener＆Balat（菲內爾&巴辣特區）★

大部分旅客來到伊斯坦堡都會在新城區、舊城區旅遊，圍繞著金角灣一帶，彷彿那裡就代表著全部的伊斯坦堡。

因為旅遊光觀行程的包裝，景點安排到了Eminönü一帶就彷彿築起了一道隱形的城牆，

好似Eminönü以東的舊城區就是伊斯坦堡的全部，以西就自動被屏蔽了，如此具有歷史及特色的區域就不小心被忽略了。

其實在Eminönü以西還有一大片區域，尤其是Fener＆Balat這裡，也是很值得大家來一探究竟

圖／背包客棧
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許多人說Fener＆Balat這帶曾經是Istanbul最富有的社區，來自各地的移民，尤其是當中頗具財力的都會選擇定居此地。

過去Fener社區主要是以希臘人為主，而Balat社區則是以猶太人為主，其他還有亞美尼亞人也是大眾，雖然經過時代的更迭，這裡已經沒有以前的風光景象，但街道上所遺留的歲月痕跡、東正教遺跡彷彿還正娓娓道來歷史。

圖／背包客棧
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來到這區，徹底顛覆了來到伊斯坦堡就是要看教堂、看清真寺的刻板印象，代表土耳其的也不再只有藍眼睛、土耳其藍，

Fener和Balat的巷弄之間自帶繽紛的色彩濾鏡，在歷史的洪流中，融合了現代元素，靜靜地繼續寫著這老區的歷史。

圖／背包客棧
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★建議旅遊方式★

在Fener和Balat這兩區內旅遊，景點不是重點，我個人建議旅遊這區要兩種方式：

①時間充足的：

逛這兩個區的方式最簡單、也最不會出錯的方式，就是事前先將幾個想去的景點查好，

接著就「目標性」的訪問景點，基本上這些景點之間的巷弄街道就是旅遊重點了（可以照我的路線安排）;

只要不要偏離googlemap上規劃的路線太遠，路上如果不小心被偶遇的驚喜景色拉走，就再拿起googlemap重新定位。...

原文出處：2019【超完整攻略】隱藏景點！伊斯坦堡的世外桃源-【Fener＆Balat區】！

延伸閱讀：2019 伊斯坦堡，搭纜車上【Pierre Loti Tepesi】看金角灣＆伊斯坦堡夜景！

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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