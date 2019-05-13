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泰好買！網羅「泰國超商」必買商品

2019-05-13 12:10FunTime旅遊比價

大家到泰國旅遊，有什麼是你一定會做的呢？除了走一趟泰國歷史悠久的廟宇，或是躺在沙灘上享受陽光的洗禮，還有一件訪泰國必做的事情，就是到泰國血拚！除了一般的百貨公司、Big C和夜市，泰國的7-11也是超級好買！不僅商品眾多，價錢也超便宜，要自己嘗鮮，或是要買送給親朋好友的伴手禮，都非常適合走一趟泰國的7-11！快跟我來看看有什麼泰國必買必吃零食吧～

熱壓吐司

吃起來像現做的熱壓吐司

泰國7-11最為人所知的就是它熱壓吐司！種類超級多，口味甜的、鹹的都有，像是泰式打拋豬、日式炸豬排、香蕉巧克力和雞肉飯等等都是超人氣的口味。泰國7-11的熱壓吐司特別之處即在，店員會直接用專門的熱壓吐司機幫你把熱壓吐司烘烤約5分鐘，熱騰騰地送到你手上！吃起來的口感跟一般微波的完全不一樣！如果買到內餡有起司的，牽絲程度更是完全不輸給現做的！就算可能帶不回台灣，絕對也要在當地嘗嘗看～

價錢：約$30泰銖

小老板海苔系列

泰國必買零食就屬它了！

小老闆 圖／funtime小編
小老闆 圖／funtime小編
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想必許多人都聽過這鼎鼎大名的小老板海苔系列，到泰國沒買小老板，等於沒去過泰國！雖然現在在台灣也能買到小老板海苔了，但在泰國當地，口味豐富度一定是比在台灣要來得多。除了上面這種一片的包裝，也有一包3捲入的海苔捲包裝。若沒時間去逛Big C，也可以直接在7-11購買！

小編偷偷說：如果有計畫買很多要送親朋好友，可以選擇到碼頭夜市的「美珍香」購買，他們有提供紙箱包裝，到時候可以直接在機場託運會較方便！

價錢：約$39泰銖（依包裝不同有所差異）

MAMA麵

超有名的泰國泡麵之一

泰國最有名的泡麵就屬MAMA、Yum Yum和Wai Wai了！而今天要介紹的是紅到已經可以在台灣買得到的MAMA麵！但有許多限定口味，像是起司等等，台灣可是買不到的～泰國的泡麵口味大多以泰式口味為主，雞肉、豬肉或是酸辣湯都是常見的口味。

小編偷偷說：不只MAMA麵有7-11限定款，連日本的知名泡麵品牌──日清，也有泰國限定版！

價錢：約$6泰銖

NPB燕窩

方便隨身攜帶的燕窩！

這款有著少女心外觀的NPB燕窩，也是在泰國有名的飲品之一。在東南亞地區，有許多國家盛產燕窩，泰國也是其中一個，所以在泰國買燕窩可說是非常划算！而且這款200ml的NPB燕窩是塑膠瓶身，想要囤貨的旅人也不用怕行李超重～但因為沒有添加防腐劑，通常保存期限建議為三個月，所以還是要注意是不是能在時間內喝完呦～

價錢：約$40泰銖

Vitamilk

甜而不膩的國民飲品

Vitamilk 圖／Flickr
Vitamilk 圖／Flickr
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這款Vitamilk據說是訪泰國必喝的飲品！Vitamilk其實就是豆奶，除了原味之外，還有許多口味可以選擇，像是泰式奶茶、黑芝麻、麥芽和巧克力等。許多人到泰國旅行，每天早上都會來上一瓶呢～而且如果想帶回台灣的話，也可以選擇利樂包裝，在重量上會比玻璃瓶來得方便許多！

價錢：約$14泰銖

樂事Lay’s洋芋片

口味多到讓你難以抉擇！

樂事Lay’s洋芋片 圖／Flickr
樂事Lay’s洋芋片 圖／Flickr
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什麼？去泰國買樂事？沒錯！泰國的Lay’s口味包羅萬象，而且通常都是泰國限定或是泰國特色口味！如火腿起士三明治、烤魷魚片、綠咖哩口味和烤海鮮等等，特別的是泰國美食「面康」口味！聽說有一款名為「泰式辣海鮮檸檬口味」，是能吃到泰式的嗆辣口感，又能嘗到清爽的檸檬味，超級厲害！

小編偷偷說：泰國還有一包內包含2種口味「2in1」的包裝～

價錢：約$20泰銖

香蕉蛋糕

內餡是貨真價實的香蕉！

或許提起香蕉蛋糕，你會先想到日本的Tokyo Banana，但其實泰國也有推出差不多大小及造型的香蕉蛋糕呦！比起日本的香蕉蛋糕，泰國的價格較低，而且！泰國香蕉蛋糕裡可是包著真正的香蕉，日本的則是香蕉味的奶油。之前泰國的香蕉蛋糕還曾經加入草莓，創造出頗新鮮的口味呢！

小編偷偷說：香蕉蛋糕通常只能放3天，所以若是要帶回台灣，要注意時間呦！

價錢：約$12泰銖

積木軟糖

多買幾包拼出造型吧！

泰國7-11限定！雖已在韓國風靡一段時間，但有許多人去到泰國，還是會特地去7-11找它，而且還不一定每一家7-11都有～聽說是真的可以利用裡面的積木軟糖拼出造型喔！

價錢：約$29泰銖

梅子仙楂糖、西瓜涼糖

適合隨身攜帶的小糖果

這兩款也是泰國7-11限定！習慣身上帶著小糖果的旅人們絕對不能錯過這兩款！因為泰國的炎熱天氣，時常讓人熱到吃不下飯，梅子仙楂糖酸酸甜甜的口感，可以當成夏日開胃的小糖果呦！除了上面那種袋裝，現在還有出小罐子形狀的包裝呦～

價錢：約$10泰銖

巨大小熊軟糖

大到讓你沒辦法一次吃完！

這款巨大小熊軟糖，也是泰國7-11限定！聽說在泰國滿難找的，因為並非全部的7-11都有販售，在大間或是觀光區的7-11可能會比較有機會找到，所以若是有要前往各大觀光景點，可以事先上網查詢景點附近有無7-11的蹤跡！巨大小熊軟糖各有鳳梨、葡萄、柑橘、青蘋果、紅草莓和藍莓等6種口味。

價錢：約$39泰銖

KitKat 奶茶風味巧克力

甜而不膩的奶茶口味巧克力

KitKat 奶茶風味巧克力 圖／funtime小編
KitKat 奶茶風味巧克力 圖／funtime小編
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有沒有人跟小編一樣是奶茶控 快舉手！知名巧克力品牌Kitkat總是不會讓人失望，在每個地區限定的商品都超級好吃。在7-11中就可以找到只在泰國、馬來西亞、新加坡上架的奶茶風味的巧克力，聽說一上架就被搶光光了，想嘗試或無奶茶不歡的朋友們有經過7-11不妨進去看看唷！

價錢：約$25泰銖

天啊～也太多零食了吧！是不是超想飛到泰國通通買回來，雖然有些商品已經能夠在台灣買到，但如果想嘗試更多泰國當地的特殊口味，有空到泰國一定要去超商或是超市採購一番！拿來當伴手禮送給親朋好友也再適合不過了！

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蛋糕吐司奶茶泰國美食

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