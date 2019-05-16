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印度瑜珈聖地「Yoga Retreat」浪漫的七日體驗之旅

2019-05-16 22:00背包客棧

【作者:travelwithwinny】

自從看過從同名小說改編成電影的《享受吧！一個人的旅行》（英文：Eat Pray Love），人生清單上就多了一項「印度瑜珈之旅」。這本小說不只在2007年獲歐普拉俱樂部選書，2010年更搬上大螢幕由茱莉亞蘿勃茲主演。在國外YogaRetreat是個很普及的概念，直接翻譯應該是「瑜珈避靜旅遊」。都會男女因為平日身心緊繃，會選擇一處定點放鬆，瑜珈體位法只是其中一小部分。

圖／背包客棧
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我相信對很多來說，到印度來趟尋找心靈之旅是件很浪漫的事。

這些瑜珈館遍佈世界各地，只要有為瑜珈士來做指導教你享受當下，並包含天然健康的排毒飲食，止靜內觀的練習，就可以算是YogaRetreat。例如BookYogaRetreat（連結）這個網站就能讓你訂全世界的瑜珈中心，天數從三天到一個月的不等。記得這個可不是為了拿瑜珈老師執照，算是度假的一種。因此價位差很多，大部分的時候是一分錢一分貨，從苦行僧到五星級體驗都有！許多中心更是有每天都有安排按摩師，可以讓身心全然的放鬆。

圖／背包客棧
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瑜珈中心每天都會幫你準備營養又美味的全素餐點，也許對許多人來說太健康了一些！

印度瑜珈之旅YogaRetreat不同地點

以價位來說峇厘島與斯里蘭卡的YogaRetreat比較超值，不過「印度瑜珈之旅」一直是我的人生清單，剛好老公對於再次回到印度也沒興趣，於是我就找表姊兩人獨自安排這趟旅行。印度有幾個地方是外籍人士愛去的瑜珈度假地方，其中一個是南印西岸的果亞（Goa）。這裡靠著阿拉伯海，是著名的觀光區。陽光，沙灘，派對，比基尼，完全是嬉皮人士的最愛。由於從小到大在紐西蘭澳洲長大，海邊對我沒什麼吸引力，因此跳過…

圖／背包客棧
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比起陽光海灘，我對印度的恆河更有興趣。遠方是印度教的濕婆神像。

不過再更往南部的喀拉拉邦（Kerala）是印度南部知名的人文聖地。根據維基百科的說明，這裡是「唯一完好地保存著梵文、古代印度醫學壽命吠陀、傳統古武術卡拉里帕亞圖、天文學、瑜伽經等古代經典的地方。」其中HinterlandVillageResort（網址）是我很嚮往的一間瑜珈館，感覺可以完美的與大自然結合以及放鬆。它時常出現於國際瑜珈度假中心的排行榜上，C/P值非常高。就算電子郵件詢問他們問題時，也回答得非常完整。如果下次有機會來一次印度瑜珈之旅，我會選擇這家。

圖／背包客棧
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在瑞詩凱詩廟宇中拍到的僧人。

最後為什麼選擇印度的Rishikesh瑞詩凱詩？

瑞詩凱詩（Rishikesh）是印度北部位於喜馬拉雅山脈腳下的一個小鎮，號稱為「瑜珈起源地」並有「世界瑜珈之都」之稱。恆河兩岸有許多瑜珈學校，小鎮每年都會舉辦國際瑜珈節。在1968年，英國樂團TheBeatles披頭四來到這裡冥想與靜修，帶動了西方國家對瑜珈的風潮，既然都要來印度做瑜珈了，當然要選擇「瑜珈起源地」當起點！

圖／背包客棧
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三月底的時候剛好到ParmarthNiketen帕瑪斯尼克檀瑜伽學院附近參觀，巧遇國際瑜珈節。

這裡提供印度些最佳的阿育吠陀練習（Ayurveda）中心，它是印度教的傳統療法，意為「長生之術」。許多遊客是被阿育吠陀的醫療吸引而來，它包含藥草療法，推拿療法及瑜珈療法。不過也有許多像我這樣的人只是單純想要體驗瑜珈，而阿育吠陀療法對我來說就是每天用草藥按摩放鬆，外加健康的食物。...

原文出處：印度瑜珈聖地 Yoga Retreat 七天體驗之旅

延伸閱讀：【尼加拉瓜】傳說中的烏托邦：雙火山島 Ometepe 奧梅特佩島

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