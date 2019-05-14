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伊斯坦堡遊記／搭纜車賞「金角灣」魔力夜景

2019-05-14 21:00背包客棧

【作者:jane770316】

圖／背包客棧
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新城區離開後，我們到GalataBridge下的餐廳吃飯，也在那邊坐了一段時間讓體力回血。

接著就準備啟程到【PierreLottiTepesi（PierreLotti山丘）】搭纜車，到制高點去看伊斯坦堡＆金角灣的夜景了！

這個景點算是我這次滿期待的，因為夜景總是有魔力嘛，加上一直聽說金角灣很美，當然更期待它的夜景嚕！

圖／背包客棧
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♥伊斯坦堡（Istanbul）的【舊城區（Sultanahmet）】景點一覽表♥

圖／背包客棧
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蘇丹艾哈邁德廣場 / 君士坦丁競技場（Sultanahmet Square ）

●德意志噴泉（AlmanÇeşmesi）

●圖特摩斯三世方尖碑（TheobeliskofPharaohThutmoseIII）

●蛇柱（YılanlıSütun）

●君士坦丁紀念柱/牆柱（WalledObelisk）

蘇丹艾哈邁德清真寺（藍色清真寺）（Sultanahmet Camii）

●蘇丹艾哈邁德一世陵寢（SultanahmetTurbesi）

地下水宮殿（Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern）

聖索菲亞大教堂（Santa Sophia / Ayasofya Muzesi）

⑤托普卡匹皇宮（TopkapıSarayı）

⑥有頂大市集（KapalıÇarşı）

⑦蘇萊曼尼耶清真寺（SüleymaniyeCamii）

埃及市集（Mısır Çarşısı）

⑨魯斯坦帕夏清真寺（RüstempaşaCamii）

纜車：Pierre Lotti Tepesi（Pierre Lotti山丘），看金角灣夜景

♬先介紹一下金角灣（GoldenHorn/AltınBoynuz）

伊斯坦堡不是一塊完成的陸地，而是被鄰近的海峽切成三大塊，我簡單說明一下：

首先，伊斯坦堡被博斯普魯斯海峽（又稱伊斯坦堡海峽）分割成為【歐洲區】以及【亞洲區】兩個大區;

接著，歐洲區的伊斯坦堡，又被金角灣分切成【新城區（Beyoglu）】及【舊城區（Sultanahmet）】。

圖／背包客棧
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從上圖就可以知道，金角灣就是位在新城區、舊城區之間的一片海峽，它是一個天然峽灣。

對於過去的戰略地形來說，它形成了一座天然的屏障，作為海軍基地相當合適，過去這裡還修築過城牆呢！

我們今天上來【PierreLottiTepesi（PierreLotti山丘）】就是要從置高的山丘位置，

眺望這條狹長的峽灣，同時也能將這岸與彼岸熱鬧繁華的伊斯坦堡夜景一起盡收眼底！

♬交通方式：

先把從市中心怎麼過來的交通路線做一張googlemap的圖給大家對照一下，

圖面上有標示①、②、③、④，剛下面介紹的交通方式順序一下，看完地圖就可以往下讀囉！

圖／背包客棧
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①巴士：EminönüOtobüsDurağı（艾米諾努公車總站）→TeleferikPierreloti巴士站下車

我們是從加拉塔大橋（GalataBridge），也就是連接新城區、舊城區的大橋，用餐後出發過來

所以我們是在【EminönüOtobüsDurağı（艾米諾努公車總站）】搭巴士，

●巴士總站位置：「加拉塔大橋」靠近舊城區的這側，橋下很熱鬧都在賣烤魚三明治的旁邊就是！（下面會用圖面說明）

上車後，跟著googlemap的導航，會在【TeleferikPierreloti】站下車。

這邊有非常多巴士路線，很多都可以搭，我們是搭99Y路公車，建議可以開googlemap看當時什麼巴士時間最快。...

原文出處：2019 伊斯坦堡，搭纜車上【Pierre Loti Tepesi】看金角灣＆伊斯坦堡夜景！

延伸閱讀：2019 伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的【地下水宮殿(Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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