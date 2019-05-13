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2019伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的地下水宮殿 Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

2019-05-13 21:01背包客棧

【作者:jane770316】

圖／背包客棧
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這個【地下水宮殿（YerebatanSarayı/BasilicaCistern）】在三年多前第一次來土耳其時就很想來看看，

但當時排隊的人實在是太長了，加上當時剛飛到土耳其，精神實在不濟...無奈之下只好放棄。

這次終如願，時隔三年半，一樣是清晨6:00飛抵達伊斯坦堡，不同的是這次只有我一個人QQ

朋友要12個小時後才會從英國過來會合，所以我只好一個人先孤孤單的渡過第一天！

圖／背包客棧
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因為隔天就要直接飛到Ankara，朋友凌晨才到、一早又要飛走，所以我們就乾脆直接住在機場附近的飯店。住的是萬豪集團底下的【CourtyardIstanbulInternationalAirport（萬怡酒店）】，我有寫一篇住宿文分享：

2019 土耳其*伊斯坦堡*住宿 - 【伊斯坦機場萬怡酒店】位在機場附近、免費接駁巴士住宿分享

♥伊斯坦堡（Istanbul）的【舊城區（Sultanahmet）】景點一覽表♥

圖／背包客棧
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蘇丹艾哈邁德廣場 / 君士坦丁競技場（Sultanahmet Square ）

●德意志噴泉（AlmanÇeşmesi）

●圖特摩斯三世方尖碑（TheobeliskofPharaohThutmoseIII）

●蛇柱（YılanlıSütun）

●君士坦丁紀念柱/牆柱（WalledObelisk）

蘇丹艾哈邁德清真寺（藍色清真寺）（Sultanahmet Camii）

●蘇丹艾哈邁德一世陵寢（SultanahmetTurbesi）

地下水宮殿（Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern）

聖索菲亞大教堂（Santa Sophia / Ayasofya Muzesi）

⑤托普卡匹皇宮（TopkapıSarayı）

⑥有頂大市集（KapalıÇarşı）

⑦蘇萊曼尼耶清真寺（SüleymaniyeCamii）

⑧埃及市集（MısırÇarşısı）

⑨魯斯坦帕夏清真寺（RüstempaşaCamii）

地下水宮殿（YerebatanSarayı/BasilicaCistern）

地址：AlemdarMh.,YerebatanCd.1/3,34410Fatih/İstanbul,Turkey

電話：+902125221259

開放時間：星期一～星期天9:00-17:30

門票：10里拉（大概台幣55塊）。

圖／背包客棧
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▲門票上面就是梅杜莎石柱，是這個地方的指標象徵。

圖／背包客棧
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如果從地下水宮殿的土耳其名稱，直接翻譯的意思是：「沉沒的宮殿、沉沒的水箱」，似乎更有畫面XD

這是一個位在地下的蓄水池，往下要走52個階梯才能抵達位在地下的水池，樓梯又窄又濕又暗要小心走。

整個水宮殿長140公尺、寬70公尺，整個面積大至9800平方公尺，據說過去最大的蓄水量多達10萬噸！

一從地面走到地下的空間，第一個瞬間我只能用「震撼」與「大開眼界」來形容。

圖／背包客棧
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根據資料，這個【地下水宮殿】在當時就是一個非常浩大、勞民傷財的巨大工程，動用的人力高達7000人！

但當時君士坦丁大帝為了保衛國土，興建了封閉的城牆堡壘，也因此造成了極度缺乏水資源的情況，為了舒緩人民的水需求，他決定進一步大動土木興建了60座蓄水池，這個地下水宮殿就是其中最具規模的一個。

圖／背包客棧
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之所以被稱為「地下水宮殿」，是因為這個蓄水池的規模實在太大，內部的裝飾和氣勢非常宏偉而得名。

一進來就能看到非常多的石柱，整齊且壯觀的一字排開，每一根都足足有9米之高！...

原文出處：2019 伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的【地下水宮殿(Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

延伸閱讀：【懶人攻略】初級觀光客必備，胡志明必訪的9個景點＋按摩推薦！

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