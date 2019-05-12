旅行中另種享受！40歲環遊世界中「手繪明信片」他的故事分享

【作者:rickycheng】

我想講一下自己在旅行中學習畫畫的過程，讓有興趣的旅人，也可以在旅行中培養一個可以記錄、殺時間、才藝的興趣，我畫得肯定比不上那些在istagram上讓我讚嘆的作品好，只是自己喜歡的事物，也可以在旅行中享受。

我不是美術或是設計科班出身的，除了在高職中的工程圖學課跟九年教育中美術課，我沒有特別去學繪畫；因為之前工作的關係，常常會看我的老闆在手繪圖，加上偶爾必須跟客戶用手繪圖解釋設計，所以多少會用簽字筆、色鉛筆或鉛筆手繪，成長過程中大概只有小學時代的繪畫覺得還可以，在選科大系別時，還因為覺得自己美學不好，沒選建築系，我是真的覺得自己美術不好的人，即使是這樣的人，也能用繪畫紀錄旅行中的畫面。

旅行中也沒人教，所以只好看作品來學習，有時候有些網路上作品會貼出作畫前中後的順序，偶爾會拍出使用的器具，這些都是偷學師傅的小線索，有興趣就把好的作品看看，研究上色或是線條表現，自己去模擬試繪，一分一分作品慢慢練習，自己也可以感受到自己進步；有時候不是科班憑藉自己本能去畫的，也會有種特別的感覺，畢竟這是個接受度高的年代，不是要畫出一模一樣的擬真或是講求技巧的作品。

參考範本

從instagram追蹤的藝術家作品，可以參考哪裡留白、陰影怎麼表現、主體表現等等，這些作品細細觀察，你也可以得出自己的體會

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手繪的用具

素描本、明信片(Forwatercolor)或水彩紙(素描紙上水彩會皺皺的)、2B鉛筆打底、代針筆(各式粗細，常用為0.1mm，0.03&0.05是超極細)、固體水彩(十二色就很好用了)或增購調色盤、自來水筆(有平大中小，四種頭型)、橡皮擦及遮蔽用的紙膠帶

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使用的美術器具

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在尼泊爾畫畫時使用的器具(這本水彩本在厄瓜多弄丟了):'(

練習

Varanasi,India

20170707

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現場畫底，這本英國Derwent的明信片繪本，購於Varanasi，新台幣約120元，原本紙上就有一條誘撕線，要拿下來寄出時，可以沿著那條線折一下壓一下折線，就可以撕下來。

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我待在Varanasi五、六天，花了不少時間在繪畫上，我覺得印度的景色或文化，很容易啟發或撞擊出繪畫的衝動。這間廟在AssiGhat那的PanchMandir印度教寺廟，前面有個很大的廣場跟階梯，不少人都坐在這邊發呆，就連神牛也在這邊閒晃。

Varanasi,India

20170706

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先用代針筆完成線稿，依據圖面大小再加上文字分配畫面

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ShriGuruRavidassGate，這是我去BanarasHinduUniversity途經經過的一個大門，這裡車水馬龍，進去以後就會慢慢進到校園，校園很大，整個區域是一個半圓形街道放射狀，從空拍圖會看見校園區域佈滿很多的綠色樹林，在城市中特別的綠。這個作品寄給了離職旅行前一起工作的前輩。

Varanasi,India

20170709

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原文出處：40歲的獨自手繪環球旅行-手繪明信片的故事及過程-印度

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