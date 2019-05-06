新加坡二間美味餐廳！吃飽後還有美美夜景可以看

【作者:穆倫】

2019Apr8~10新加坡短期出差，只有我和一位同事共二個人。我對新加坡的印象就是…氣候和都會區景色，有點像台灣的高雄。很多年前旅行過二次，都沒有驚豔之處，只覺得是個物價高的熱帶區小型國家。這次由於是出差，出發前更是不帶任何期待，自暴自棄式地沒作任何功課|-)，卻反倒因臨時預約到的二間美味餐廳，在這三次新加坡旅行之中留下最有趣的印象。

本次我住宿在IBIS@Bugis，從機場坐Taxi來大約25分鐘20元新幣，是個交通便利的飯店，我們check-in之後大約1pm，先隨便逛逛附近的水果攤，吃了榴槤、山竹&椰子(這樣就花了25元新幣)，就走到附近的大樓型的Mall逛逛(開店率有點低啊‧‧‧)、找了間市場內最多人排隊的店吃了蝦漿丸米粉(像台灣的黑輪湯米粉)，淡淡的口味不會很鹹，還不錯，但…很單調。台灣的小吃會用搭配的香辛料、或以甜、鹹配方作多層次的提味、或是想辦法在備料時先揉、摔麵團、肉排以逼出有個性的嚼勁、在烹調時以快炒等方法烹調出爽腃口感。但，吃了二攤，我已經決定在新加坡別再走小吃路線，改走高級餐廳路線:-P，。

1)珍寶海鮮(5:45PM進店裡，限時1.5小時，但上菜快，時間還算夠。)

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同事說想再來一次上次出差時吃過的珍寶，但除了辣椒蟹這道名菜之外完全沒作功課(Orz)。多虧了現場有一位同是台灣人的超專業服務人員—林俊瑋先生(我有得到他的同意才公開全名的喔，不，正確地說，是他本人自已說，若我喜歡他的服務，請我幫忙寫個推文。)

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我不想點炒飯、炒飯這類台灣大勝的澱粉主食，那，該怎麼點才能吃得好、吃得飽呢?

他幫我們建議的菜單如下：

1)窩燒豆腐，吃起來像千層腐皮再拿去炸、吃時沾桔醬，脆脆甜甜蠻爽口(桔醬吃不出金桔味，覺得像一般的糖蜜)。後來，爬文看部落客說內容物有魚…但其實吃不出有魚。

2)活蝦炒麥片，好吃!而且炸得酥脆的麥片，完全不遜色於主角活蝦，二者搭配得好。

3)辣椒蟹+四個炸小饅頭

用椰奶為基底調製的咖哩湯汁去煮蟹，小辣。好吃。

4)同事在咳嗽，不能喝冰的，因此二人共喝羅漢果1壺。

二個人吃了共160新幣x匯率23.12(2019Apr8)=約3700-

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用完餐之後，到克拉碼頭看遊船。這河小小的，寬度大約是高雄愛河的三分之一。

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2)金沙灣酒店GordonRamsay餐廳-BreadStreetKitchen

4月8日晚上才訂4月9日的位子，還好訂位網上還剩5:45PM這個時段還有空位。到現場一看，這個時段的空位還很多。

中文訂位網頁：https://hk.marinabaysands.com/restaurants/celeb...ad-street-kitchen.html(要從這個金沙灣酒店的網頁進去喔。我同時間試過從GordonRamsay官網-->是找不到新加坡店的喔。)

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同事還在咳嗽，所以我們決定飲料不選酒、選礦泉水。麵包和奶油是無限供應，旁邊是紅藜酪梨沙拉，好吃。

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我點羊肋排，好吃。

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同事吃ImpossibleWillington,好吃!酥皮派皮包裏著牛排，分開吃、合在一起吃都好吃。...

原文出處：新加坡二間美味餐廳_珍寶海鮮 & Bread Street Kitchen

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