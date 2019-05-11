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差點命喪尼泊爾！網友分享「高山症」的真實經歷

2019-05-11 21:00背包客棧

【作者:吳絲瓜】

很多人說，EBC+島峰耶!WOW~妳一定經驗豐富！錯！其實我是個幾乎沒在運動的辦公室OL，百岳只有一個玉山

圖／背包客棧
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文長重點

1.費用+路線規劃

2.嚴重高山腦水腫被直升機送下來真實經歷

3.不要砲我，我就是傻膽

除了枕頭山，幾乎沒甚麼登山經驗，仗著天生體力算不錯，神經病直衝挑戰

1)2017.11尼泊爾POONHILL(3,210M)，三天繞一圈

2)2018.10玉山主峰(3,952M)，兩天

3)2019.02沙巴神山Low`speakcircuit(4,095M)，兩天

4)2019.02鳶嘴山(這個算嗎？)

5)2019.03尼泊爾EBC+島峰直衝計畫，原15天變14天(失敗)

促成此團是對雪巴朋友RINJI實現承諾和見見朋友的心情。

第一次尼泊爾在POONHILL認識了當時的嚮導RINJISHERPA，被他的真誠服務和貼心感動，同時他是登上8848M四次過的HERO，完全看他像看神！

當年他用堅定眼神對我說，可以帶我上6、7,000M，雖然我心想騙鬼哦?但還是跟他說：好的，在你退休前我會再來找你的！

圖／背包客棧
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(強烈推薦，但我只有他的臉書聯絡方式)

於是在今年，我在背包論壇上找了6個人，加上原本認識的2個人，靠著RINJI

的規畫以及自己做的功課就這樣成行了！

圖／背包客棧
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(登山不只是目標，中途的美景和各種拍照留念才是美好)

在此介紹奇杷團員(168Club)

這是一個可愛的白雪公主團，我喜歡我的隊友，9人GO!

最右邊最高女神—>網紅女神MIKA

最右比6綠外套→爬山超人，同時也是自由潛水教練KENTSAI

右3橘外套拿國旗→雪巴嚮導RINJI

中間站著拿國旗→UBER兼台灣車導銘祥

中間後面眼鏡男→上過2次5000海拔的MY

中間半蹲比讚男→步伐走很快的小鐵

左三帽子往後帶→年輕學生弟弟，爬山幾乎0經驗，但體力很好的法國儲備軍人阿龐

下蹲左二眼鏡男→本團扛大砲一族，成熟穩重的WADE

右二下蹲墨鏡男→台灣最強領隊導遊工廠出生，整趟爬山只揹一捲衛生紙的超級奧笑年孫青蛙

蹲下女生就是我→最奧笑年

圖／背包客棧
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(盧卡拉機場下來準備出發大合照，跟四個porter)

一般島峰團都會要求要有雪訓+登山經驗足夠，才能夠報團，我對團員沒有任何要求！想走就走！(最好能揹我上山？)剛好組團過程發現沒有半個人有過雪訓經驗，就這樣龍蛇雜混，上！

原先計畫15天，因為暴風雪，變成最後14天

3/14DAY1到達Benkar(2,706M)，共13.2KM，約7小時半

3/15DAY2到達NamcheMarg(3,456M)，共10.2KM，約7小時半

3/16DAY3到達Deboche(3,734M)，共11.4KM，約8小時

3/17DAY4到達Dingboche(4,406M)，共10.4KM，約6小時

3/18DAY5到達Lobuche(5,030M)，共8.6KM，約6小時...

原文出處：尼泊爾EBC+島峰，高山症差點死的真實經歷

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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登山玉山美景

背包客棧

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