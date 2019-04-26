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泰國馬殺雞、SPA之旅！按摩前必知的４個小觀念

2019-04-26 09:00Skyscanner

泰國可以說是除了日本之外，台灣人最愛拜訪的國家之一，除了物美價廉外 優美文化 完美自然景色外，泰國按摩也是令許多人流連忘返的特點，然而文化的差異，有甚麼小常識你在做泰國按摩之前必須知道的呢?Skyscanner依序幫你統整!

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1. 按摩小費

到泰國，千萬別忘了，他們的帳單是不含服務費的，所以說給與小費是基本的禮貌，而按摩當然也不例外囉！在泰國按摩基本的小費是฿50 ∼ ฿100不等的小費，千萬別忘了按摩完支付小費喔，這對於泰國的服務員們是非常重要的。

flickr@Iain Farrell
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2. 禮貌

泰國事實上是非常注重傳統與禮貌的民族，尤其是在公共區域的禮貌是非常注重的，除了一般性的打招呼（小常識：雙手合十敬禮，並用WAI當作打招呼問候語），在公共場合一定要輕聲細語，並且是在注重身心靈舒壓的泰國按摩館！

flickr@Paul Sullivan
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3. 泰國浴和泰國按摩

泰國浴和泰國按摩的差別是去泰國有打算要按摩的人必須了解的小常識！千萬別去錯地方喔！但他們的差別到底是什麼呢？泰國浴並不是土耳其浴一樣的水療館，而是提供特殊服務的按摩館，反觀而言，泰國按摩才是一般按摩的地方喔！所以千萬別去錯地方不然就尷尬囉。

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4. 高級不代表貴

在泰國高級的裝修並不一定代表價錢非凡，事實上在泰國有許多裝修十分時髦的按摩館，價錢並非比一般的按摩管貴，所以千萬別先被店內形象嚇跑了。先詢問價錢或多做一點收尋再做決定吧，你會有不一樣的收穫！

flickr@The Phuket Club Photos
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下次去泰國做按摩前，千萬切記以上小常識喔!

推薦閱讀：【簽證全攻略】泰國簽證/落地簽全攻略

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