登山者們的最佳選擇！ 尼泊爾「8大世界高峰」任你攀登

尼泊爾背靠喜馬拉雅山，境內擁有8座8000米以上的高峰，從海拔8844米的珠穆朗瑪峰到海拔百米的南部平原，有著海拔跨度最大的地理特色。在尼泊爾，穿著短袖仰望茫茫雪山，是多麽神奇，還可以欣賞衆多的世界遺産和壯美雪山。登山、徒步、滑翔山、山地騎行，濃厚的戶外氣息時刻誘惑著每一條運動的神經。Skyscanner蒐集了尼泊爾8大世界高峰任你攀登，登山愛好者們，有膽來挑戰吧！

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NO.1 珠穆朗瑪峰（Mount Qomolangma）

珠穆朗瑪峰位於尼泊爾和中國的交界處，海拔8844米，是世界第一高峰，也是喜馬拉雅山脈的主峰，山體呈巨型金字塔狀，高大巍峨的形象一直在全世界的範圍內都有不小的影響，吸引了世界各地的探險家前來登峰。藏語中“珠穆”是女神的意思，“朗瑪”是第三的意思，因爲在珠穆朗瑪峰的附近還有四座山峰，珠峰位居第三，所以稱爲珠穆朗瑪峰。

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NO.2 干城章嘉峰（Kanchenjunga）

干城章嘉峰位於喜馬拉雅山脈的東端，尼泊爾、印度、錫金邊境，海拔8586米，是世界第三高峰。無論從任何一個角度來看，干城章嘉都有著寬闊巨大的山體，由四個不同的峰頂組合出的巨大山塊，坐落在三大高峰中央。西側有雅蘭康峰（海拔8505米），東側緊靠主峰的是干城章嘉三峰（海拔8496米），最東邊的是達龍康峰（海拔8476米）。

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NO.3 洛子峰（Lhotse）

洛子峰西側屬於尼泊爾，東側在中國西藏自治區境內，海拔8516米，是世界第四高峰。山勢雄偉險峻，巨大的活動冰川、冰崩、雪崩頻繁，特別是大本營至一號營地都是千年的冰碛和巨大的冰川所覆蓋，地形複雜、路線長，冰坡度大，有數不盡的巨大冰裂縫。洛子峰有兩個衛峰分別是洛子中峰（海拔8426米）和洛子夏爾峰（海拔839米）。

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NO.4 馬卡魯峰（Makalu）

馬卡魯峰南側屬於尼泊爾，北側在中國西藏自治區境內，海拔8463米，是世界第五高峰。峰體上覆蓋著厚厚的冰雪，坡谷中分布著巨大的冰川，冰川上有許多深淵般的巨大冰裂縫，冰崩雪崩都十分頻繁，攀登難度極大。1955年法國登山隊的9名隊員首次登上峰頂。

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NO.5 卓奧友峰（Cho Oyu）

卓奧友峰南側屬於尼泊爾，北側在中國西藏自治區境內，海拔8201米，是世界第六高峰。山勢雄偉，巍然屹立於喜馬拉雅山脈的中部，東距珠穆朗瑪峰約30公里。有五條主山脊，峰體常年積雪，四周雪峰林立，山峰層叠，十分壯觀。卓奧友峰西側山下海拔5700米處，是蘭巴冰川的源頭，冰川的兩側山谷爲陡峭岩壁、壁下爲滾石區，由於冰川和惡劣氣候影響，攀登極爲不易。

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NO.6 道拉吉里峰（Mount Dhaulagiri）

道拉吉里峰位於喜馬拉雅山脈中段尼泊爾境內，海拔8167米，因山勢險惡有“魔鬼峰”之稱，是世界第七高峰。道拉吉里的“神秘谷”環山徒步穿越線路，也是一條高海拔的艱難之路。是尼泊爾安納布爾納峰徒步線路中最不可錯過的一站，可以全方位欣賞山景。站在山頂，道拉吉里峰、安納布爾納峰和魚尾峰等10余座海拔7000米左右的雪峰在你面前一字排開，觸手可及，非常震撼！

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NO.7 馬納斯魯峰（Manaslu）

馬納斯魯峰位於喜馬拉雅山脈中段尼泊爾境內，海拔8156米，是世界第八高峰。峰體覆蓋著厚厚的冰雪，坡谷中分布著巨大的冰川，冰川上有許多深淵般的巨大冰裂縫，冰崩雪崩都十分頻繁。從近處觀察馬納斯魯峰，便會發現它山脊修長衆多，冰川縱橫密布，似乎從任何方向都可以順利到達頂峰。但如果人們與它保持一定距離進行觀察時，就會發現馬納斯魯峰如同一把利劍直插雲霄，傲然挺立，異常險峻。

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NO.8 安納布爾納峰（Annapurnai）

安納布爾納峰位於喜馬拉雅山脈中段尼泊爾境內，海拔8091米，是世界第十高峰。自從1950年第一次有人攀登以來，截至2010年初，已有130多人嘗試攀登過這座高峰，其中53人中途喪命。如此高的死亡率使得該山峰成爲了海拔8千米的山峰裡面最危險的一座。

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徒步、登山、滑翔山、山地騎行，都能見證到它無與倫比的自然風光和深厚悠久的歷史文化。不過還是提醒登山愛好者們攀登這8大高峰時一定要注意安全，做好充足準備！

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