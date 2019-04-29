小資旅行的天堂！ 馬來西亞8大免費熱門景點攻略

馬來西亞是一個到處充滿歡笑的旅遊勝地，文化、美食、海灘、陽光、日落、雨林每一樣都有著自己獨特的魅力。在這裡，可以徜徉在馬來的美食小吃中、穿梭在吉隆坡的高樓大廈、潛入詩巴丹的絕美深海、留戀仙本那的透明海、等待亞庇的醉人日落。無論哪種精彩體驗，都能讓你認識到一個非凡的馬來西亞。無論哪種旅遊方式，都能讓你感受到亞洲的真髓。同時，Skyscanner精心為你準備了馬來西亞8大免費熱門景點攻略，立即繪制一個屬於自己的天堂吧！

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1. 美人魚島（Mantanani Island）

美人魚島坐落在亞庇市西北海岸，由曼達那尼伯沙島、林基山島和曼達那尼格吉島三個孤島組成。島上棕榈科植物茂盛，沙灘潔白，海水清澈見底，蘊育著無數海底生物，是非常理想的度假、浮潛聖地，每年的4月至9月是最佳旅遊時間。島上只有一個度假村，叫Mantanani Island Resort，提供住宿、餐飲、潛水等服務。美人魚島也是最佳欣賞日落的地點，傍晚時一邊品嘗著度假村的美食，一邊沈醉在日落美景中，盡享度假悠閑時光。

開放時間：全天開放。

門票價格：免費。

交通方式：從沙巴或哥打京那巴魯租船前往，船程約45分鍾-1小時；或從古打毛津鎮乘快艇出發，約35分鍾可達。

地址：亞庇市沙巴古打毛律鎮外海。

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2. 國家清真寺（National Mosque）

國家清真寺是東南亞最大的清真寺之一，也是馬來西亞伊斯蘭教的活動中心，獨特風格的現代設計，表現出回教藝術、書法、知識和裝飾的傳統美感。最令人矚目之處在於其層疊的傘狀屋頂，象征一個獨立自主國家的雄心和抱負，73公尺高尖塔直指藍天，精致巍然。屋頂由49個大小圓拱組成，最大的圓拱直徑45米，呈18條放射星芒，代表馬來西亞13個州和伊斯蘭5大支柱。寺內經堂、走廊、圖書室的式樣都與麥加的三大清真寺相仿，是吉隆坡回教徒常去的主要祈禱的場所。

開放時間：09:00-18:00，星期五14:00-18:00，星期天及節假日休息。

門票價格：免費。

交通方式：可步行前往。

地址：吉隆坡Jl Perdana街，老火車站邊上。

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3. 丹絨亞路海灘（Tanjung Aru Beach）

丹絨亞路海灘是馬來西亞首府市內最受歡迎的標志性地點之一。距離亞庇市中心僅15分鍾車程，是享受海風、欣賞夕陽的絕佳觀景點。「亞路」指的是木麻黃，因為這裡聳立著無數木麻黃樹，林蔭下散散步，海天相接的美景盡收眼底。周圍還有販賣零食、椰子水和乾榨汁的小販，椰子和甘蔗都是現開現榨，佐伴烤雞肉或牛肉沙爹串更是絕配。遊客可以在海濱走廊坐一坐，一邊暢飲果汁雞尾酒一邊欣賞夕陽西下的精致。

開放時間：全天開放。

門票價格：免費。

交通方式：搭乘16號路線巴士，前往 Tanjung Aru 方向。

地址：位於亞庇市Jalan Bandaran 88675。

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4. 卡帕萊島（Kapalai Island）

卡帕萊島坐落在一片珊瑚群中間，海水晶瑩剔透，俨然是一座漂浮在水上的天堂。但是，獨特的卡帕萊卻不全然是一個島嶼，最著名的是同名的卡帕萊水上度假村，有51間別墅小屋，每一座都是水上屋。以傳統水上村莊的建築風格爲特色，結合了優雅精致的簡單舒適感。無論你轉身面向任何角度，展現在眼前的都是浩瀚壯觀、令人讚歎的海景。島上的度假村罕見的稀有生物如火焰墨魚、藍環章魚、海蛾和交配中的鴛鴦魚，都是常見的海底生態。還有巨型躄魚、緞帶鳗魚、剃刀魚和蟹目蝦虎魚。在度假村碼頭潛點也有許多不容錯過的生態風貌，包括葉鮋魚、粉紅眼蝦虎魚、炮彈蝦，以及捕捉獵物速度快如閃電的螳螂蝦。鳄身魚、獅子魚和鮋魚等也是相當普遍。

開放時間：全天開放。

門票價格：免費。

交通方式：從仙本那到卡帕萊島需要乘船，約45分鍾捷艇船程。

地址：西巴丹島和馬布島之間的一塊沙洲。

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5. 茨廠街（China Town）

茨廠街是吉隆坡的唐人街，面積雖然不大，但十分熱鬧。每當夜晚，唐人街被劃爲步行區，是個購物的好地方，街道兩旁擠滿了形形色色的小攤，在攤子的空隙之間是擁擠的人群，非常熱鬧！在這個夜市裡，到處可以見到衣物攤、飾品攤、手工藝品攤、小吃攤，琳瑯滿目。許多餐館在夜幕降臨之前，就紛紛在餐館門前擺上露天的餐桌。在這裡遊玩完全不需要攻略，隨性即好，還會發現很多的驚喜。

開放時間：全天開放。

門票價格：免費。

交通方式：乘坐LRT黄线到Paasr Seni站，步行约10-15分钟即可抵达。

地址：吉隆坡市中心。

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6. 水上清真寺（Masjid Bandaraya Kota Kinabalu）

水上清真寺是一座典型的當代伊斯蘭教建築，也是馬來西亞夕陽景觀最壯麗的回教堂之一。清真寺建於里卡士灣的人造湖上，最多可容納12000名教徒祈禱，清真寺的四座宣禮塔和美麗的穹頂非常引人注目。白色建築倒映在湖水中，與蔚藍天色相襯，讓人爲之震撼。進入內部參觀一定不要忘記脫鞋子，注意衣著整潔。

開放時間：（星期一至星期四及星期日）8：00-17:00；（周五）8:00-11:00；（周六）9:00-11:00。

門票價格：免費。

交通方式：搭乘5A號線巴士，前往UMS方向。

地址：亞庇市Jalan Pasir, Kampung Likas, 88450。

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7. 環灘島（Mengalum Island）

環灘島是最近幾年開發的海島，之前是私人海島，島上的設施都按照比較高的標准修建，是亞庇最高端的海島。之所以叫環灘島，因爲從衛星上看整個島大致是個不規則的圓形且環繞島的一圈都是沙灘的緣故。這個島離陸地比較遠，船程要75分鍾左右，海水能見度很高，珊瑚也是五顔六色的，就像是與世隔絕的桃花源。由于知道的人不多，也是人群最少的一個島。住宿條件也非常舒適優雅，島上有可以看到海的遊泳池，躺在泳池中看日落感覺相當的美好。

開放時間：全天開放。

門票價格：免費。

交通方式：從市區碼頭出發，50分鍾到達環灘島。

地址：馬來西亞環灘島。

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8. 馬布島（Mabul Island）

馬布島坐落於西巴丹島珊瑚礁石的西北處，是世界頂級潛水勝地之一。馬布島是一個沙灘島嶼，海底的珊瑚礁和人造礁四周棲息著各類讓人驚奇萬分，體積微小的海洋生態。附近海域海洋生物種類豐富，遊客可以隨時觀賞海底五彩缤紛的魚群和珊瑚、海星等。火焰墨魚、藍環章魚、僞裝章魚、短尾墨魚等，可在馬布島珊瑚礁發現的頭足綱類動物多不勝數。潛水時還可發現各類蝦虎，包括紅天線蝦虎魚、黑鳍蝦虎魚、金粉蝦虎魚等。體型大、像小醜般色彩斑斓的躄魚也到處可見，海鳝、蛇鳗和幾乎整個鮋魚家族全部出動任人觀賞，而顔色鮮豔的小鴛鴦魚在黃昏時分演出交歡舞。

開放時間：全天開放。

門票價格：免費。

交通方式：到達馬布島需要先到達仙本那，之後乘船約30分鍾可達。

地址：詩巴丹附近。

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休閒、娛樂、度假，馬來西亞絕對是一個不錯的選擇。

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