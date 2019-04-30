越南新秘境！東方馬爾地夫─「芽莊」體驗全攻略

芽莊號稱擁有越南最美海岸線，是許多外國遊客以及當地遊客的度假勝地，芽莊更有小馬爾地夫的美名，四季天氣舒適宜人，擁有長達5公里的海岸線，延綿不絕的白色沙灘配上高聳椰子樹，還有沿著海岸林立的五星級酒店，充滿度假風情呢！除了沙灘酒店外，芽莊擁有北越及中越的世界遺產，也有當地特色的火山泥，度假放鬆外也能體驗到當地的泥沙浴SPA以及認識越南當地歷史文化遺產。

芽莊交通

飛機

直航班機

許多人會選擇到芽莊旅遊度假個3天2夜或者4天3夜，因為越南消費便宜，到芽莊度假不像泰國或其他海島國家的花費相當高。現在又有直飛班機了，從桃園機場出發到芽莊只需要3.5小時飛行時間！高雄也將在6月開始啟航飛往芽莊的直飛班機喔！

越南國內飛機

蠻多人會選擇到胡志明市或者峴港旅遊時順便到美柰、芽莊、大叻遊玩，想去芽莊的話還可以選擇時間最少但花費相對高一點的國內飛機喔！

臥鋪巴士(Sleeping Bus)

臥鋪巴士 圖／funtime小編 分享 facebook

臥鋪巴士則是在越南當地可以體驗看看的一種乘車方式，由於許多城市到城市都要花費車程大約5到12個小時左右，胡志明市到芽莊約440公里，但卻要開大約8-11個小時，因為越南高速鐵路並不發達，巴士只能開一般道路，所以拉車時間就會變長囉~所以坐一般巴士的話可能會屁股疼到不行，如果時間充裕不想花大把鈔票搭機的話臥鋪巴士是項好選擇喔！有許多臥舖巴士的旅行社可做挑選，最有名的兩間則是Futa Bus跟Shin coffee Tourist~

火車

火車 圖／Wikimedia 分享 facebook

有人或許會好奇那搭當地火車會不會更舒適更快一點呢?火車分成不同等級的臥舖，有硬座、軟座、硬臥、軟臥，也有分人房與六人房，價錢分布160~1300台幣左右，如果是因為舒適度才選擇搭火車的話，建議搭成好一點的軟臥車廂或火車，因為普通臥舖有時清潔力不足，有潔癖的人就不建議囉！搭乘火車的時間與臥舖巴士時間一樣沒有差別，價錢卻有差，如果不是為了體驗火車的話，小編這邊建議大家可以搭乘臥鋪巴士就好。

小編告訴你：不管搭乘什麼交通工具，都要非常小心身邊財物喔！尤其火車人較多有時又須跟不認識的人共享一間房間，很可能會被順手牽羊！

以胡志明市到芽莊為例(以下為約略價格，實際價已售票處為主)

票價 圖／funtime小編 分享 facebook

芽莊景點

芽莊海灘

芽莊海灘 圖／pixabay 分享 facebook

想要享受陽光與沙灘不可錯過芽莊海灘，潔白沙灘延綿海岸線，不管是下水玩水還是待在岸邊曬日光浴都非常適合，那邊也有躺椅可以租借，一次大約5萬越南盾大約65台幣左右，可以躺在那享受海風吹拂待一整天！

芽莊大教堂

芽莊大教堂 圖／Wikimedia 分享 facebook

法國殖民時期遺落下來的教堂建築，不像胡志明市的粉紅教堂或者紅教堂那樣繽紛，而是樸素中卻帶有點莊嚴，整棟建築都以原石石頭堆砌，沒有任何粉刷痕跡，由於地勢較高，可從芽莊教堂外面欣賞芽莊美景。

小編說：基本上免費參觀，但團體客的話會有人在外面跟你收錢，可以告訴他們你是自由行旅客單純想參觀喔！

營業時間：8:00-11:30、14:00-16:00

婆那加占婆塔

婆那加占婆塔 圖／funtime小編 分享 facebook

為7～12世紀占婆王國留下的印度教遺址，後來因中國佛道教的影響，現在則是祭拜天衣女神他們的媽祖，她庇護漁民出行平安，跟我們所認知的媽祖地位一樣，去婆那加占婆塔不只觀光拍照，也可以認真欣賞一下他們的建築以及宗教，那裡可以免費借長袍進去參拜，不可以穿著無袖短褲拖鞋進入他們神聖的祭壇，這樣非常不尊重！

門票：22,000越南盾 大約30台幣（小孩免費）

營業時間：6:00～18:00

疊山島

疊山島 圖／funtime小編 分享 facebook

號稱芽莊的祕境沙灘-疊山島。疊山島距離市區大約1小時的車城再搭20分鐘的快艇才會抵達，人煙稀少沒有居民居住，比起市區人多吵鬧的芽莊海灘來說真的是遠離塵囂的祕境。疊山島上藏著一條長達800公尺的海底沙灘就像是摩西分海一樣，退潮時潔白沙灘會露出來，可以通往著其他島嶼，許多人因此慕名而來。坐在躺椅上配上一瓶冰啤酒真的非常享受！

小編提醒你：退潮時才看得到絕美沙灘，建議一大早就出發，過了中午就漲潮囉！

交通：可以參加當地旅行團、包車前往、租機車前往。

I-resort

I-resort 圖／官網 分享 facebook

I-resort 圖／funtime小編 分享 facebook

在芽莊最有特色的體驗就是泥漿浴，絕對不能錯過！在偏遠地區有兩處含有豐富礦物，而泥漿主要是由礦泉水及二氧化硅混而而成，透過溫熱泡澡有益健康，據說有美肌功效呢！除了一般泥漿浴外，還有許多服務，可以選擇包套行程，包括藥草浴、全身按婆、水上設施、附贈一餐等等。

小編相當推薦多花點錢體驗豪華包套行程，雖然要價大約1200台幣，但在台灣光按摩可能就要上千元了！來到I resort不但可以體驗當地泥漿浴也能體驗越式按摩喔~I resort不只大人享受，一樣是小孩天堂，有許多水上設施像是泳池跟划水道可以使用喔~

小編告訴你：建議提早在網上預約，或者訂飯店時告訴飯店想要泡泥漿浴並索取折價卷喔！有時候提前告知預約飯店還提供來回接送！

看完介紹後是不是很想直接衝一波芽莊拉！尤其越南消費便宜，不管是住宿還是美食都能讓你用便宜價格體驗到豪華規格！越捷航空在2019年4/3起開始有了台北直飛芽莊的班機，不用再到胡志明轉機會者搭乘長達8小時的臥舖巴士囉！心動的朋友趕快上FunTime比價便宜機票和住宿，準備出發美一波囉！

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