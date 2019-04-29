神秘中東旅！探訪全世界「最有錢國家」杜哈一日遊懶人包

【作者:LashaTang】

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雖然我們搭乘卡達航空在卡達杜哈轉機過Ｎ次，但始終沒有入境過杜哈，此次終於有機會入境全世界『最富有』的國家卡達首都杜哈玩一圈，這次的透過卡達航空轉機到杜哈自由行必須好好紀錄，其實杜哈並不大自助行留個一兩天已足夠，而此次拉傻就來分享杜哈一日遊懶人包，就讓我們一起揭開這全世界最有錢的神秘中東國家卡達的面紗吧！

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▲卡達專屬商務艙checkin出境櫃檯

關於卡達

其實呢卡達的歷史就是一個暴發戶的故事，卡達原本是一個小小的漁村，靠著養殖漁業與珍珠生存，但隨著1920-30年代日本的人工養殖珍珠進入世界市場之後，卡達的珍珠養殖業立刻失去了競爭力，卡達面臨了經濟窘境，結果沒想到幸運的卡達在這艱難時刻，於1940年代發現石油從此一夕致富，隨著石油儲量的發現，完全改變了整個國家的經濟，成為全世界最有錢的國家，人均GDP將近14萬美金，等同於400多萬台幣。

卡達皇室的QIA(卡達投資局)，是個很神秘的組織，還是倫敦希斯洛機場Heathrow最大股東、倫敦一半房產的擁有者、和貝克漢關係良好好（貝克漢以前球隊的幕後出資人）、地中海各種島的擁有者⋯，所以卡達皇室的有錢程度更是讓人難以想像。

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只要出生在卡達，是真正的卡達人，那麼生下來以後，看病是不需要花費一分錢的，就連水電瓦斯等等生活費，也是由政府買單，老百姓幾乎不用花一分錢。在卡達，政府還會給老百姓補貼，因此，真正的卡達人是從來不需要幹活的，可以由政府包養一生，看看下圖的卡達人們各各都悠哉到不知道要幹嘛呀！讓姐好生羨慕呀！！

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看了以上福利是不是很想成為卡達人呀！不過要成為真正的卡達人還真不容易，其實只有一個可能，就是女生嫁給卡達人，生個卡達孩子，男生的話這輩子就別想了，因為卡達不接受外國人娶卡達女生，如果真的自由戀愛了，那卡達女生必須移民到其他國家，所以這也代表了你放棄卡達人的身份了，只能說非卡達公民男生們，想成為卡達人，那只好重新投胎了（笑），即便是你擁有卡達居留權，享有的權利還是根本不能與卡達人相比呀！

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杜哈-地理位置

杜哈位於中東西亞波斯灣畔的著名港口，是卡達的首都。卡達之珠是杜哈的必去景點，它是一座填海造地而成的人工島，因從空中俯瞰形如珍珠而得名。這裡到處是成片的高級住宅、飯店、奢侈品購物中心，還有整潔美麗的沙灘、高級私人遊艇停泊港。

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其實杜哈並不大，主要的觀光景點算是集中，除了較遠的飆沙行程或者變形金剛拍攝地與蕉形島外其餘觀光景點就如下面地圖般，每個景點距離不算太遠，不過在卡達高達40度炎熱的溫度下，點與點之間的移動其實也是需要克服的，畢竟天氣熱就會使人體力下降，下面我們會分享我們是選擇哪種方式最省力的移動遊玩杜哈。

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▲圖片取自Pinteres

杜哈交通

卡達有錢歸有錢，但有個神奇的一點就是，他們沒有正確地址這擋事，你也許可以找到大地標，但是正確的地址位置連計程車司機都搞不清楚，所以交通其實並不是那麼方便

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拉傻的友人是曾服役於卡達的空姐告訴我，卡達的空姐沒有一個沒跟計程車司機吵過架的，原因就是他們真的沒地址呀！大地標可能有地址，不過變動速度非常快，整個Doha都在重度建設當中，用台北市來比喻，如同今天要去Bellavita，不能和司機說「忠孝東路」或「松仁路」，只能跟司機溝通「去到台北101」，然後快接近目的地時，再開始對司機人工導航：「這邊左轉」、「前面紅綠燈右轉」諸如此類的強況，所以這不僅僅是為難乘客也是為難司機啦！...

原文出處：杜哈一日遊懶人包｜搭乘卡達航空轉機玩全世界最有錢國家一圈

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