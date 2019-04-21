世界那麼大／中東富國「杜拜與阿布達比」阿拉伯的傳統與現代

【作者:wilhelm】

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此次利用在杜拜的轉機時間，造訪了阿聯酋內最主要的兩個酋長國，杜拜和阿布達比。雖然轉機時間只有不到四天，但還是能稍微體會這些中東富國的風情，見識阿拉伯的傳統與現代。

【杜拜黃沙中拔地而起的現代城市】

杜拜是阿聯酋內規模最大也是人口最多的城市，是杜拜酋長國的首都。一反多數人對中東的印象，杜拜其實並非靠石油發家。雖然杜拜在十九世紀初葉時都還是個人口七、八百人的小漁村，但由於杜拜地理位置極利於貿易，到二十世紀時便已經發展成重要的貿易港口，而貿易帶來的利潤則用以持續發展杜拜基礎建設。

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-從杜拜塔(哈里發塔)塔頂看向杜拜的主動線謝赫扎耶德路。

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-由杜拜塔往下看向杜拜購物中心、噴水池與人工河。可以看到這座城市基本上是從黃沙中拔地而起。

杜拜最終在1966年發現了石油，雖然蘊藏量不多，但也加速了杜拜原本就已經在軌道上的發展，更吸引了不少人口移入，人口漲幅一度來到300%。石油在九零年代時曾佔杜拜總GDP的24%，但杜拜用這筆上天賞賜的財富來拓展他們的貿易多樣性，並持續發展海港與空港的運輸。今日石油只佔杜拜GDP的不到5%，杜拜的經濟主要是以貿易、觀光、航空、房地產和金融服務為主。

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-從商業灣看杜拜市中心。圖中的尖塔就是世界最高建築杜拜塔(哈里發塔)。

近代的杜拜以超大規模的建築計畫吸引了世人的目光，例如世界島、棕梠島、世界最高建築哈里發塔和帆船飯店等等。這座在沙漠黃沙中拔地而起的超現代城市其實也是中東生活成本最昂貴的國家。如同其他富裕城市，比較社會基層的工作都是由外來移民來負責。我在搭乘大眾運輸或者在路邊的餐廳吃飯時，看見的都是阿拉伯世界內其他國家如埃及，或其他伊斯蘭國家如巴基斯坦或甚至菲律賓等移工在擔任第一線的工作，甚少看到杜拜人，也算是奇特的體驗。

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-由朱美拉公共海灘望向杜拜著名的帆船飯店（阿拉伯塔）。

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-前往杜拜沙漠時可以遠眺杜拜城市的天際線。

杜拜終年炎熱，即便是四月，白天的溫度便可輕易地飆破攝氏40度，所以下午至晚間再到戶外活動會比較舒適。在杜拜如果看膩了現代化的建築，我會推薦參加沙漠衝沙(DuneBashing)。沙漠衝沙活動會從下榻處或指定集合點由接駁車帶到沙漠邊緣，再改搭四輪傳動的吉普車前往沙漠中的營地。途中吉普車會開上沙丘並往下俯衝，並重複數次，直到抵達營地，這就是衝沙。有些沙丘的坡度很陡，一度會有快翻車或雲霄飛車的錯覺，但司機都很老練，其實很安全。我會推薦和我一樣坐在副駕駛座，才有最佳視野。也建議一定要繫上安全帶，因為起伏很大，不時會有人被拋飛騰空撞到車頂的情況。

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-多數人都是乘坐四輪傳動的吉普車，以沙漠衝沙的方式抵達營地，也因此在沙漠留下長長的胎痕。

沙漠衝沙在網上有很多公司的不同套裝，價格起伏也很大，豐儉由人。但基本上只差在座車的等級和抵達營地後食物的取用限制。但除此之外，由於營地是同一個，可以體驗的東西和看的表演都是一樣的。看多了杜拜市區的現代化建築與奢華商場，大漠中的駱駝、營地和相對傳統地舞蹈表演算是不錯的調劑。...

原文出處：杜拜與阿布達比 阿拉伯的傳統與現代

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