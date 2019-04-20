尼泊爾ABC健行Day 4 - 令人窒息的絕美峽谷。

2019-04-20 09:30 聯合新聞網 背包客棧



【作者:李瑞克的浪山素】

嗨！我是李瑞克！

如果要我列出人生中前十大風景，Deurali到MBC這一段的雪白峽谷，絕對可以上榜前五名。雖然祂不像南湖大山那樣雄偉的冰河U型谷地形，但峽谷兩側超過6000公尺以上的白色巨峰聳立，除了震撼以外，還有一種令人窒息的壓迫美感。

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▲令人窒息的絕美峽谷

很幸運，我們通過這段峽谷的時候天氣正好，太陽異常的大，雪路並不難走，遠處就可以看到絡繹不絕的登山客穿梭在峽谷中拍照，但畢竟是上到了3000公尺以上，大家即便是看到這麼震撼人心的美景，還是沒有太大的反應，畢竟光是適應這樣寒冷的高原氣候就要花掉大半的體力了吧。

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▲峽谷內絡繹不絕的登山客

穿過這座峽谷後就可以到達MBC，從Deurali到ABC這段行程有兩個選擇：

1.住在MBC，隔天一早上到ABC，然後直接回到Deurali。

2.直接殺到ABC住一晚，隔天再直接下山。

我想都已經花了這麼四天走到這裡，一定要住在ABC一晚才過癮啊！

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▲MachapuchareBaseCamp(MBC)

在MBC稍微吃個東西補充一下能量之後，又繼續往ABC走，這時候天空突然飄起雪來，MBC到ABC的路是一個左拐彎，過了MBC，魚尾峰會在後方，安那普那峰則在左前方，路上是一片雪白，沒有多餘的顏色，世界變得如此簡單，心中只有一件事需要在意，背著背包，走到最後。

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▲MBC-ABC路上的一片雪白

四千公尺以上，呼吸變得越來越喘，在很遠的距離以外就可以看到ABC小小的藍色房子慢慢浮現，即便還有很遠的距離，但是畢竟是經過了千辛萬苦才到達的地方，心理還是很激動的。問了路上往下走的某位當地背夫大哥ABC是否還有空房可以住，他跟我們說，是有空房，但是上去之後要注意自己的狀況，前兩天遇到的韓國歐爸就因為高原反應必須要下撤到MBC了，小聊一下之後還是決定先到上面看看再說吧！

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▲終於到達安娜普納基地的最終站：Namaste門牌。

這裡是就是基地營了！確認好住宿之後，立馬打了電話給我爸媽報平安，很不可思議的是這裡的WIFI訊號超好，甚至比我永和家裡的訊好還好。四千多公尺以上真的做什麼都很喘，不過簡單講個幾句話，他們都說怎麼可以這麼喘！

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▲AnnapurnaBaseCamp(ABC)

報完平安之後，剛剛點的湯麵也上桌了，才吃到一半，餐廳裡的眾人都傻了，因為一場八年來最強的暴風雪，正式登陸...

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行程資訊

日期：2019.02.06

路線：

-Deurali->MBC->ABC

-7.2小時，12.6km

-住宿：AnnapurnaGuestHouse&Restaurant(ABC)

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照片紀錄：

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▲峽谷兩側的雪白山脈

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▲令人腿軟的橫渡

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▲危險卻又那麼美麗

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▲回首來時路

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▲過了MBC，飄起雪來，進入了雪白世界

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▲最後一哩路，相互攙扶的登山客們

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▲路上遇到的背夫大哥，告訴我們要注意自己的身體狀況，再判斷要不要住在ABC

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▲到達ABC的門牌，貼滿了大家的證件照

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▲左上方小小的就是ABC啦！...

原文出處：尼泊爾ABC健行Day 4 - 令人窒息的絕美峽谷。

延伸閱讀：【斯里蘭卡】在聖城康提遇見的地方媽媽。

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