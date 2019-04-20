【巴拉望愛妮島懶人包】菲律賓最美世外桃源！

菲律賓個由上千座島嶼組成的海島國家，每座島嶼都有不一樣的特殊景觀，是許多人的度假首選，而巴拉望愛妮島是菲律賓眾多島嶼中不可錯過的美麗仙境。菲律賓的交通不便是眾所皆知的，巴拉望地區更是如此，但也因此遊客相較於菲律賓其他島嶼少了許多，環境也較沒有人為的破壞，每個景點都保持著最原始的自然景觀，接下來就讓我們來看看巴拉望愛妮島有甚麼迷人之處吧。

愛妮島 圖／pixabay 分享 facebook

愛妮島在哪裡？

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愛妮島其實不是一座島，會被叫做愛妮島是因為他的英文名稱ElNido所以中文直接翻譯的話就叫做愛妮島摟。愛妮島位在菲律賓巴拉望省的北部，外圍有45座大大小小的島嶼組成，因為它不易前往的特性及原始的美景，因此有最後天堂處女地的美名呢。

愛妮島怎麼去？

飛機轉巴士（國內航空+巴士）

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既然被稱為處女地，想去的話必定得經歷一番跋山涉水，首先到達馬尼拉機場後須轉國內線班機前往巴拉望公主港機場，到達公主港後還需要搭6小時的車才能到達愛妮島。在機場大門走出來左手邊就會看到兩間可以買車票到ElNido的當地旅行店家票價落在400p~500p，如果是三五好友同型的話小編強烈建議包車前往(包車約5000p)，因為當地司機會希望多賺一點所以會沿路拉客，不僅費時還非常的擠，小編曾經跟12個人一起擠在一台小巴士裡，真的是很痛苦。

小編偷偷說：2019年6月7日起，台灣虎航將新增台北－巴拉望直飛航線，大家終於可以不用轉機到達巴拉望了!!!

飛機直達(Air SWIFT)

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Air SWIFT是愛妮島當地幾間大型渡假村一同合資經營的私人航空，也是目前唯一可以從馬尼拉機場直達愛妮島機場的航空公司，他們主要是服務前往渡假村的旅客，雖然會預留些機位給一般的旅客，但票價相對高了許多(來回票價約6500台幣)，但如果想要省時間而且預算充足的話，搭飛機前往愛妮島是真的方便很多呢。

兩者交通方式價格比較：

轉機+巴士=8小時，個人來回價折合台幣2000~3000

飛機直達=1小時，個人來回價折合台幣6500

行程介紹

來到愛妮島，除了享受熱情溫暖的沙灘及清澈蔚藍的海水外，不得不提的就是每座獨一無二的海島了，愛妮島周遭有許多特色島嶼，而愛妮島當地政府為了系統化的管理當地的旅遊品質，因此將所有跳島的旅遊路線分成A、B、C、D四條路線，每一間當地旅行社販賣的景點行程都是一樣的，價格也都一致，我們接下來就來看看這些景點中有甚麼特色吧。

TOUR A(一覽絕無僅有的潟湖美景)

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行程路線：大潟湖(Big Lagoon) → 秘密潟湖(Secret Lagoon) → 西米蘇島(Shimizu Island) → 七勇士沙灘浮潛(7 Commando Beach) → Snorkling Area(浮潛點)

TourA路線是在這四條線當中，是最受所有遊客歡迎也是小編我最喜歡的，而其中最具特色的景點就是大名鼎鼎的大潟湖- Big Lagoon。由火山岩環繞而形成的大潟湖，因為特殊的地形使的潟湖裡的海水非常的平靜，而且是呈現非常清澈的翡翠色，小編永遠忘不了那時的徜徉在那屹立萬年的峭壁間，隨著海風輕輕的漂流，那映入眼簾的壯麗，讓人有身在仙境的錯覺，這樣的美景真的不是三言兩語可以解釋的，來到愛妮島一定要來體驗這條Tour A跳島路線。

TOUR B(享受著無人的沙灘及海島)

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行程路線：蛇島(Snake Island) → 皮那布尤坦島(Pinagbuyutan Island) → 木瓜海灘(Papaya Beach) → 庫都那洞窟(Cudugnon Cave) → 大教堂洞窟(Cathedral Cave)

TourB這條路線呢，是以海灘的美景為主要特色，而其中最經典的特色島嶼就是蛇島Snake Islan。蛇島是個連結著兩座小島的白色沙洲，S型的蜿蜒白沙，隨著潮汐的變化，有時浮現，有時消失，每個時間點看到的景色都不同。小編最推薦到島嶼上的小山丘，攻頂後便可看見的無敵海景，拍下永生難忘的美照呦。

TOUR C(集合眾多特色島嶼於一身)

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行程路線：直升機島(Helicopter Island) → 教堂島(Matinloc Shrine)，神秘海灘Hidden Beach (Hidden Beach) → 隱秘海灘(Secret Beach) → 海星沙灘 (Star Beach)

愛妮島有著大大小小共45座島嶼，而TourC這條跳島路線可以帶妳前往眾多特色島嶼一飽眼福啦。而當中最著名的便是直升機島-Helicopter Island，許多人都覺得來這裡浮淺景色不怎麼樣，但小編去時遇到了很不錯的導遊告訴我他們當地人的私房浮淺點呢，小編這就來告訴大家這個小秘密。（推薦給你：馬尼拉好好玩景點懶人包）許多船家會將遊客放在直升機島最右邊的浮淺點，而且會告訴大家浮球圍起來的就是浮淺的範圍，但如果你水性不錯，穿過浮球後的景色可是全然不同的，還有機會看到魟魚呦!!!

小編偷偷說：穿越浮球雖然不犯法，但欣賞美景之餘還是要注意安全呦。

TOUR D(淺水愛好者的不二之選)

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行程路線：卡德洛潟湖(Cadlao Lagoon) → 帕薩迪根海灘 (Pasandigan Beach) → 天堂海灘(Paradise Beach) → 娜娜沙灘(Natant Beach) → 布考海灘(Bukal Beach) → 小潟湖(Small Lagoon)

TourD是跳島行程中最冷門但海底景觀最豐富的路線，來到愛妮島大改只有20%的人會選擇走這條路線，因為這條路線多半是適合淺水的景點，相對於其他路線來說遊玩上稍微有難度。但也因為人不多，海底的魚群們不容易被驚嚇，所以這條路線的海底景觀是最豐富的，據當地人說這裡不只能看見魚群還有機會看到海龜呢(小編非常後悔當初沒選這行程QQ)。TourA B C時常人山人海，如果想要遠離人群，享受著私人的度假跳島，TourD是個非常好的選擇。

必去景點

大潟湖&小潟湖

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剛剛有提到的潟湖景觀就是愛妮島必去的景點之一，最著名的兩座潟湖就是大潟湖&小潟湖啦，大潟湖剛剛介紹過了就不多說，這邊就稍微介紹景色不輸大潟湖的小潟湖吧。小潟湖是各國遊客票選出來，愛妮島必去景點票選的第一名!!!來到這裡可以跟你的旅伴一起踏上獨木舟，隨著海流慢慢地穿越石灰岩洞，飄入碧綠的潟湖中，兩側高聳的山壁蔓延著茂密的熱帶植物，為這座島注入了熱情的生命力，這宛如海上綠洲的美景，我想就是讓許多遊客流連忘返的原因吧。

Nacpan Beach

Nacpan Beach 圖／agoda 分享 facebook

被美國旅遊雜誌conde nast traveler票選為世界最美海灘的Nacpan Beach，是愛妮到最著名的沙灘，雖然離市區需要40分鐘的車程，但也因為這樣使得這座海灘較無人為的迫壞，保留最原始的美景，想像一下陽光灑落在純淨的沙灘，眼前是一望無際清澈的漸層藍海，而你躺臥在沙灘旁的大陽傘下，感受海風迎面拂來，帶著海洋獨特的清新；身後的椰子樹搖曳，耳邊傳來的是海浪陣陣拍打細沙的悅耳聲響，你讚嘆眼前這一望無際的海景時，邊享用新鮮沁涼的椰子汁，感受這一切遠離塵囂的美好……真的是太幸福了！！！

Lio Beach

Lio Beach 圖／agoda 分享 facebook

Lio Beach是愛妮島的一座私人海灘渡假村，海灘的主人正是菲律賓的首富Ayala集團，他們除了包辦了愛妮島最高檔的一島一飯店外，剛剛所提到的愛妮島直達航空AirSWIFT也是他們的。所以這樣大的集團服務品質一定也是沒話說的啦，如果想體驗高檔的度假生活又不想被打擾的話，可以考慮住在這裡呦。

Zip Line

Zip Line 圖／PxHere 分享 facebook

許多人來到愛妮島都不知道有這項活動，愛妮島的Zip Line景色非常特別，從Las Cabanas Beach的小山上滑落到對面Depeldet Island，過程不僅刺激還可以鳥覽漂亮的海景，來到愛妮島一定要來體驗一下。

在地美食推薦

愛妮島當地因為交通及地理位置不便，食物的選擇相對來說就不多，但小編這邊可以來推薦一些我在愛妮島吃到讓我特別喜歡的小吃，來到愛妮島的朋友們可以來體驗看看呦。

PotatoCorner

PotatoCorner 圖／funtime小編 分享 facebook

PotatoCorner是菲律賓連鎖的薯條專賣店全世界可是有超過900間分店呢，這也是小編當時在愛妮島看見的唯一一間連鎖店。小編在愛妮島4天的消夜就是靠它，那甜鹹甜鹹的滋味到現在還是忘不了呢（寫著寫著又想吃了～）來愛妮島度假的話，一定要試試這菲律賓揚威海外的美食！

台灣人開的珍奶店

台灣人開的珍奶 圖／funtime小編 分享 facebook

來到異地，不免會還念家鄉的味道，如果能在愛妮島的美麗沙灘上，喝上一杯道地的台灣珍奶那會是多麼奢侈的享受阿。但這可不是小編的幻想，因為愛妮島還真的可以買到台灣道地珍珠奶茶呦，這間是住在愛妮島的台灣人開的一間珍奶店，用的所有原料當然也都是來自台灣啦，而且老闆娘非常熱情，都會告訴你一些在地的私房景點，來到愛妮島不要錯過了。

愛妮島沒有其他度假島嶼那樣的被開發，樸實的風土民情可以讓你放下生活中的一切憂慮煩擾，靜下心來好好的享受大自然帶來的和諧、美好、恬靜，下一次的海島旅行，就以愛妮島為目標吧。

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