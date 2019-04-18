遊柬埔寨美照攻略 ４招教你如何避開「吳哥窟」人潮？

【作者:goshrimpy】

如何避開吳哥窟人潮?

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在網絡上有不少暹粒的遊記/自由行路線分享，但大部分也是跟據小圈大圈外圈的經典路線，基本上你選擇了此傳統路線就代表你會和所有的旅行團人車爭路，摩肩接踵。

喜歡拍照的你要有心理準備哪裡都有頭冒出來，非常困難才可以拍一張沒有人的照片啊！

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1.不要跟據小圈大圈外圈的經典路線！

傳統遊吳哥窟的路線不外乎兩三條線路：

大圈：日出皇家浴池、荳蔻寺、班蒂喀黛、皇家浴池、變身塔、東美蓬寺、將軍廟、涅槃寺、寶劍塔、巴肯山

小圈：日出小吳哥》巴揚寺》巴芳寺》12生肖塔》鬥象台》空中宮殿

外圈：女王宮，崩密列，羅洛斯遺址

但本篇介紹的不是傳統的大圈小圈行程啊！！！千萬別弄錯！！除非你想跟旅行團和其他遊客擠在一起吧，不然盡量不要隨波逐流啊！

2.參觀時間可以分為三段：清晨（7-9am)，上午（9-12pm)和下午（2-5pm)

吳哥窟清晨時分是最少人，請善用最珍貴的清晨！但小吳哥的清晨卻是例外。大家不要以起得早就可以避開小吳哥的人潮。事實上，大部分旅人也會一早到小吳哥護城河看聞名於世日出，然後直接前往小吳哥參觀。所以，清晨時分一定要避開小吳哥，清晨還是留給熱門的大吳哥或塔普倫寺吧！

3.黃昏去小吳哥參觀是最好時間！

而黃昏大部分旅客也會到巴肯山那邊看日落，所以黃昏（3-5pm)這時到小吳哥參觀反而少了一推人潮。

4.「反其道而行」是王道！清晨到塔普倫寺（TaPhorm)是最好時候！

由於大部分人也是跟著小圈路線，清晨先到小吳哥看日出再參觀，接著上午去大吳哥，中午休息後到塔普倫寺探索。所以只要反其道而行，在小吳哥護城河門外看完日出後,清晨自接去塔普倫寺，基本上整個廟只有小貓三四隻，怎麼拍也是個人電影封面！（羅拉上身）

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跟據以上心得，我排了以下的時間行程，跟著走就行了！

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謝謝大家，全文請閱，

https://goshrimpy.com/cambodia/angkor-wat/

原文出處：【柬埔寨】吳哥窟 避開人潮攻略！

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