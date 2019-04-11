泰國省錢又好玩！７處景點帶你「免錢遊曼谷」

曼谷的旅遊景點超級多～但有些寺廟或博物館都必須花一筆錢買門票，才能入內參觀，是不是讓你荷包大失血呀！就讓小編來告訴你，曼谷有哪些不用錢的人氣景點，讓你不僅省錢還能玩的超開心！

愛樂威四面佛－超靈驗的人氣景點

愛樂威四面佛 圖／bangkok.com 分享 facebook

大家一定都知道的四面佛！不僅當地的信徒眾多，連很多遊客都因為祂的靈驗而慕名前來呢！四面佛的四面朝向東西南北，分別代表事業、愛情、健康與財運，有祈求的朋友也要記得來還願喔！不管拜或不拜，小編都推薦大家一定要來看看～

✓開放時間

07:00-23:00

✓交通小撇步

搭乘BTS至Chit Lom站2號出口

Terminal 21－可以環遊世界的百貨公司

Terminal 21 圖／bangkok.com 分享 facebook

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在這裡每一層樓都有不同的國家主題，不只是佈景和裝潢，就連每一層樓的廁所都是精心設計過的，是不是超特別～來這裡可以逛逛泰國的時尚設計品牌，也能順便體驗環遊世界的氛圍，難怪是現在曼谷超人氣的百貨公司呢！

✍小編碎碎念：每一層樓都超級好拍的拉！

✓開放時間

10:00-22:00

✓交通小撇步

1. 搭乘BTS 至AOSK站1號出口

2. 搭乘MRT Sukhumvit站3號出口

曼谷藝術文化中心－文青必逛文創藝術重鎮

曼谷藝術文化中心 圖／bangkok.com 分享 facebook

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來到這裡一定能感受到充滿藝術與創意的濃厚氣息，除了特定展覽外，文化中心內的小型藝廊都是不用收費的，你可以邊喝咖啡邊欣賞畫作主題、雕像作品，享受一個悠閒的午後～

✓開放時間

週二至週日 10:00 -21:00

✓交通小撇步

搭乘BTS至National Stadium站3號出口

是樂園（倫批尼公園）－曼谷裡的城市綠洲

是樂園（倫批尼公園） 圖／Wikimedia 分享 facebook

號稱泰國版中央公園，倫批尼公園非常大～很適合在裡面散步、慢跑、搭船或做運動，幸運的話，還能意外撞見巨蜥和白鷺呢！從城市的匆忙中解放，來到這裡好好放鬆、享受沿途的自然美景，是不是很棒呢！

✍小編碎碎念：帶個野餐墊坐在公園裡享受身旁的綠意，也是一個好選擇唷！

✓開放時間

04:30-21:00

✓交通小撇步

1. 搭乘BTS至Sala Daeng，出站步行10分鐘左右

2. 搭乘MRT至Silom、Lumphini

恰圖恰週末市集－全球最大市集

恰圖恰週末市集 圖／bangkok.com 分享 facebook

什麼都賣、什麼都不奇怪！從吃的喝的、服飾配件、居家裝飾、收藏品、二手商品等，都可以在裡面找到，絕對讓你逛到腳痠、買到手軟！如果有特定想買的東西，小編建議拿張地圖規劃一下路線，因為這裡佔地超大～一天絕對逛不完的！

✓開放時間

週六、周日9:00-17:00晚上會轉為週末夜市

✓交通小撇步

1. 搭乘MRT至Chatuchak Park至1號出口

2. 搭乘MRT 至Kamphaeng Phet至2號出口

考山路－背包客的天堂

考山路 圖／bangkok.com 分享 facebook

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自從電影The Beach在這裡取景，就成了許多歐美背包客到曼谷必遊的景點。考山路上充滿著各式各樣的商店和餐廳，從白天到晚上都非常熱鬧～這裡也有不少旅行社提供前往丹嫩莎朵水上市場、騎大象等一日遊行程，網路上推薦的Mama tour也是在這裡唷！小編強力推薦可以晚上來到這裡喝點酒，享受一下充滿異國的氛圍。

✍小編碎碎念：路上有超多美味小吃，像是香蕉煎餅、烤肉、芒果糯米等，也絕對不能錯過！

✓交通小撇步

1. 搭乘BTS至Saphan Taksin站，由二號出口Boat Express搭船至Phra Athlt，碼頭出來後步行約10分鐘

2. 搭乘BTS至National Stadium，再轉搭當地計程車，約十五分鐘

河濱碼頭夜市－ 越夜越熱鬧的美麗夜市

河濱碼頭夜市 圖／bangkok.com 分享 facebook

河濱碼頭夜市 圖／bangkok.com 分享 facebook

在河畔旁的夜市，除了可以搭船欣賞海景和黃昏，晚上還有閃閃發亮的超大摩天輪，超浪漫的～不像一般市集或夜市，這裡的商店都設置在倉庫內，一共分為10區，就算下雨也不麻煩！花一個晚上的時間來這裡尋寶，絕對值得拉～

✍小編碎碎念：這裡還有人妖秀和泰拳可以看唷！

✓開放時間

接駁船：16:00-23:00

夜市：17:00-24:00

✓交通小撇步

搭乘BTS至 Saphan Taksin站，由2號出口出站至Asiatiquer接駁碼頭，搭乘免費接駁船

以上介紹的景點不僅不需要付門票錢，交通也都超方便的！如果把這些錢省下來，搞不好還可以大吃一頓呢～趕快把這些景點規劃進你的行程裡，享受一趟輕鬆的曼谷行！

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