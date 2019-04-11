世界最美的海島與珊瑚！給背包客的「仙本那」跳島指南

【作者:virginiewu】

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引用:西里伯斯海(CelebesSea)有著世界最美的海島與珊瑚，而仙本那就是通往那裡的港口。

毫無疑問，仙本那(Semporna)的海島與沙灘是完美的，一如Semporna這字的馬來文之意。不過，位在世界第三大島婆羅洲東北角的仙本那也是出了名地偏遠與交通不便，以至於很多人以為得花大錢才能一睹那些世界級的海島、沙灘與珊瑚。

當我開始規劃仙本那的行程時，我也跟大多人一樣，看到抵達那裡所需的時間與交通方式時差點就直接宣布放棄。然而，親自走了一趟仙本那之後，卻發現意外地簡單與便宜。接下來，我將要跟大家分享如何以最省錢的方式玩仙本那。

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交通

抵達仙本那的方式有兩種，搭飛機或搭巴士。搭飛機的話（飛行時間約一小時），得先從亞庇(KotaKinabalu)飛到斗湖(Tawau)，再從那裡搭計程車或請旅館派人接送至仙本那市區（約400NTD上下）。亞庇飛往斗湖的機票若提早規劃，可以訂到非常便宜的機票（500NTD以下）。行程確定又想省時間的人，這是最佳選擇。

訂機票請參考：GoogleFlights

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但若你是臨時起意，說走就走的人如我，就不一定可以幸運地買到便宜的機票，那時我會推薦從亞庇搭夜巴到仙本那。搭夜巴雖然需要超過十小時，不過好處是價錢固定且便宜，除了能直接抵達仙本那市區還可以省下一晚住宿費。夜巴的價格為50-75馬幣(400–600NTD)。

我們選擇了最豪華的SentosaExpress，它在網路上的價格是75馬幣，但在巴士總站可以50馬幣買到。買票秘訣就是跟售票員說之前買只要50塊，他很快就會投降，說好吧，那就50塊（超級隨便）。SentosaExpress夜巴的座位舒並有USB孔可充電。選座位時注意不要選後面，有些巴士有廁所，當大家都去尿了一輪之後，尿騷味很可怕。

搭巴士請參考：easybook.com

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住宿

很抱歉，雖然仙本那在馬來語中有著完美之意，但仙本那市區是一個令人沮喪的地方。那裡的建築、街道乃至於居民完全稱不上美觀、乾淨與友善。會住在仙本那的人，就僅是為了西里伯斯海(CelebesSea)的海島與沙灘。別期待在仙本那這臨海小鎮有什麼事情可做，因為真的沒有。充斥著垃圾的仙本那碼頭，在烈日的蒸騰之下，散發著刺鼻的味道。

仙本那的住宿我推薦IslandBackpackers，這間青年旅館有床位與套房。我們是隨意走進去的，它不但價格親民（仙本的住宿那比其他地方貴），重點是非常乾淨、舒適且有豐富的免費早餐。

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一日跳島行程

基本上仙本那的一日跳島行程每家旅行社都差不多，不出去達達甘島(拼成PulauTetagan或Tatagan)看巴瑤族+珍珠島(BoheyDulangIsland)爬山+軍艦島(PulauSibuan)看絕美沙灘+曼達布灣島(Mantabuanisland)浮潛。唯一的差別是價格。...

原文出處：給背包客的仙本那跳島指南

延伸閱讀：婆羅洲最適合背包客的國家公園：巴哥國家公園

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