馬來西亞不是只有雙峰塔！馬來西亞親子景點8選好玩又好拍

馬來西亞親子景點推薦

馬來西亞親子景點＃1

瓜拉雪蘭莪

▲馬來西亞親子景點-瓜拉雪蘭莪螢火蟲。（圖/Tourism Malaysia） 分享 facebook

瓜拉雪蘭莪是吉隆坡近郊的一個小漁村，新鮮的海鮮料理是這裡的知名產物，除了美食之外，自然生態也是不容錯過的。來到瓜拉雪蘭莪，可觀賞成群的老鷹翱翔與盤旋在上空，近距離進行餵食，十分壯觀。

夜晚則有螢火蟲可賞，由漁夫划船沿雪蘭莪河往岸上看，映入眼簾的是極為可貴的螢火蟲，在一片黑夜中閃閃光點，數萬隻的螢火蟲的畫面特別震撼。馬來西亞自由行若安排這個親子景點，白天餵老鷹、晚上賞螢火蟲，小孩也能邊玩邊接觸自然生態。

馬來西亞親子景點＃2

黑風洞Ｘ雲頂高原

▲馬來西亞親子景點-黑風洞。（圖/Tourism Malaysia） 分享 facebook

馬來西亞景點中有個印度教聖地－黑風洞，進入黑風洞前的272層彩色階梯、巨大的金色神像，十分地吸睛，讓人還沒走入黑風洞就感到震撼。而黑風洞內的石灰岩地形及天然光洞，呈現出的景色更是奇幻，親子景點來到黑風洞，應該會是兼具有趣與教育性的親子景點玩法。

▲馬來西亞親子景點-雲頂高原。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

若是夏季來到馬來西亞自由行，雲頂高原是處很適合避暑的親子景點，可以搭乘纜車通往雲頂高原。在雲頂高原上有全馬來西亞唯一的賭場、最高的娛樂場，而戶外活動從溫和的旋轉木馬到刺激的雲霄飛車皆有，甚至還可在高原上體驗水上活動或跳傘，絕對是適合全家大小同樂的親子景點。

馬來西亞親子景點＃3

沙沙蘭天空之鏡

▲馬來西亞親子景點-天空之鏡。（圖／Tourism Malaysia） 分享 facebook

說到近年馬來西亞爆紅景點No.1，絕對非天空之鏡莫屬，天空之鏡位於沙沙蘭漁村的外海，有個獨特沙灘，在大潮來臨的農曆一與十五日，海水退潮時的景色，宛如沒有天地之分，陽光照射下的藍天白雲極為夢幻。

除了一起拍照留下夢幻回憶之外，若一家大小來到這裡同樂，也可以在淺沙灘上奔跑玩樂、尋找貝殼與寄居蟹等生物。

馬來西亞親子景點＃4

珍拉汀灣度假村

▲馬來西亞親子景點-Club Med珍拉汀灣度假村。（圖／Club Med官網） 分享 facebook

想要找一處大人不用煩惱行程安排、小孩又能玩得開心的馬來西亞親子景點，來Club Med珍拉汀灣絕對適合！珍拉汀灣度假村佔地廣闊，從水上活動到戶外活動應有盡有，如：射箭、攀岩、打各式球類，甚至是可以體驗當空中飛人！

在珍拉汀灣度假村時，大人完全不需緊盯小孩或陪他們玩樂，因為園內的G.O.（工作人員的稱呼）會帶領小孩，晚上更有表演及派對，可說是大人可以放鬆，小孩也不會無聊的超棒親子景點。

•官方網站：馬來西亞珍拉汀灣度假村

馬來西亞親子景點＃5

MCM Studio

於2018年開幕的室內主題樂園MCM Studio佔地為世界上第五大，內部分為電影、卡通、音樂三大星球，場景及遊戲內容都是為家庭及小孩子設計的，可以說是親子景點中的天堂樂園。

在MCM Studio裡可以與卡通人物互動、體驗馬戲團及歌劇表演，或進入鬼屋或環遊世界的場景，更有廣增實境、虛擬實境的娛樂區，無論是大人小孩都能體驗到如同置身童話中的有趣體驗。

馬來西亞親子景點＃6

KidZania兒童職業體驗樂園

▲馬來西亞親子景點-KidZania兒童職業體驗樂園。（圖／馬來西亞觀光局） 分享 facebook

KidZania兒童職業體驗樂園被評定為「世界最佳親子旅遊娛樂中心」，只要小孩為4~14歲就可到KidZania兒童職業體驗樂園內玩樂，小孩可以自己主動選擇有趣性的職業，去進行角色扮演，所有體驗都能讓小孩了解其職業的工作項目，對身體及智能發展很有幫助。

在KidZania兒童職業體驗樂園玩樂時，小孩可以邊體驗邊認識新朋友，大人則可以在一旁觀看或為孩子們拍照，到馬來西亞自由行時，不妨可以安排一個這樣具互動學習性的親子景點。

馬來西亞親子景點＃7

城中城水族館

▲馬來西亞親子景點-城中城水族館。（圖／城中城水族館官網） 分享 facebook

位於吉隆坡金三角地段的城中城水族館，其實就在知名的雙峰塔附近。在城中城水族館內，可以盡情觀賞亞洲熱帶海域及雨林的生態，超過5000中的生態生物聚集於此。

最不容錯過的是全亞洲最長的海底隧道，在90米的隧道上觀看悠遊於巨大海槽的南非虎頭鯊、黃貂魚、海龜等海洋生物，另外還有令小孩興奮的觸摸池、餵食秀，到馬來西亞自由行時，千萬別錯過這個親子景點。

馬來西亞親子景點＃8

樂高樂園

▲馬來西亞親子景點-樂高樂園。（圖／馬來西亞樂高樂園官網） 分享 facebook

馬來西亞樂高樂園為全亞洲第一座，內部分為七大主題區及水上樂園，當你踏入園區所有以往把玩於手中的小樂高都被放大了好幾百倍，所有樂高物品及建築都精緻到令人目瞪口呆，光是欣賞就使親子興奮不已。而遊戲設備上，刺激的雲霄飛車、機械龍捲風、高空景觀台，以及星際大戰迷絕不可錯過的樂高建的電影場景區。

遇到樂高樂園周年活動時，樂高人物還會出場表演，絕對讓你玩得不亦樂乎，來到馬來西亞自由行，不妨可以到馬來西亞樂高樂園玩玩，不但小孩玩得過癮，大人也可以為自己圓夢、回憶童年。

想知道更多馬來西亞自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」